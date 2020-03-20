Коронавирус
РИА НовостиГлавврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире. По его словам, есть две модели – китайская и итальянская.
Читать в источнике
Оценить1,2K
Подробнее о событии
Показать все источники
Главврач инфекционной больницы в Коммунарке рассказал, когда коронавирус покинет Россию
Комсомольская правда05:21
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 13:05, Ашберн
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Футбол
«Барселона» хочет выручить за Ракитича не менее 20 миллионов евро
Ранее сообщалось, что Ракитич может вернуться в "Севилью".
Политика
На Украине дали прогноз по коронавирусу
Министр здравоохранения Украины Илья Емец обратился к украинцам и дал прогноз относительно распространения коронавируса в стране.
Экономика
Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений
Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Об этом заявил вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
Политика
МИД: около 9 тысяч граждан России ждут возвращения домой из-за рубежа
Около девяти тысяч человек ждут разрешения вопроса с возвращением на родину.
Происшествия
Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 199
Mossovetinfo.ru – Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 199, сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Общество
Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах
Как сообщают, вода стала чище из-за того, что в город прекратили прибывать путешественники.
Общество
24 сотрудника ООН заразились коронавирусом
24 сотрудника ООН заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает офис генсека Стефан Дюжаррик.
Происшествия
Новые случаи коронавируса в Петербург «завезены» из Европы и США
Санкт-Петербург, 20 марта 2020, 19:33 — REGNUM Четыре новых случая заражения коронавирусом в Петербурге зафиксированы у немолодых женщин.
Общество
Forbes: США не стоит вводить санкции против России из-за нефти
Издание Forbes в статье привело шесть причин, почему США не стоит вводить санкции, эмбарго и предпринимать другие "принудительные действия", связанные с попыткой стабилизировать нефтяной рынок.
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о нокаутах Кадырова
Скандально известный российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о большой роли президента Чечни Рамзана Кадырова в своей подготовке к следующему бою.
Политика
В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Армия и оружие
Пентагон сообщил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты
США успешно провели испытания гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз Пентагона.
Энергетика
Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США
Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
Общество
«Победа» вернула в Москву всех своих пассажиров из Черногории
17 марта стало известно, что авиакомпания "Аэрофлот" и ее "дочка" "Победа", а также S7 не могут вернуть в РФ своих пассажиров из-за отсутствия разрешения на вывоз от властей Черногории.
Энергетика
Цены на нефть марки Brent превысили $30 за баррель
Рост на нефтяном рынке продолжается второй день подряд, что положительно влияет на российский фондовый рынок и рубль.
Общество
Во всех регионах России ввели режим повышенной готовности из-за вируса
Власти всех 85 регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.
Происшествия
В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды
В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
Гаджеты
Apple ограничила продажи iPhone до двух в одни руки
Американская корпорация Apple ввела ограничения на покупку iPhone в своих онлайн-магазинах во многих странах, в том числе в Соединённых Штатах и Китае.
Технологии
Смартфон Huawei Mate XS не будет использовать сервисы Google
Новый смартфон Huawei Mate XS не будет использовать сервисы Google.
Политика
В США призвали не делать из России изгоя
В США призвали не делать из России государство-изгоя, так как это может привести к укреплению ее связей с Китаем.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Технологии
Хакеры рассказали о разработке программы для кибератак по заказу ФСБ
Как пишет «Би-би-си» со ссылкой на хакеров, ФСБ заказала кибероружие, которое действует через устройства интернета вещей.
Общество
Подросток из Ульяновской области заразился коронавирусной инфекцией
После приезда все находились на самоизоляции. Информацию подтвердил глава Ульяновской области Сергей Морозов.
Финансы
Банк России допустил повышение ключевой ставки
20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Общество
Лукашенко заявил о вступлении мира «одной ногой» в финансовый кризис
Что касается финансово-экономического кризиса, мы уже туда одной ногой вступили.