Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиГлавврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире. По его словам, есть две модели – китайская и итальянская.
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Главврач больницы в Коммунарке — о ситуации с коронавирусом в России и мире

RT на русском15:16

"Когда закончится пандемия?" У России есть два пути - итальянский и китайский, объяснил главврач Коммунарки

Царьград10:48

Главврач инфекционной больницы в Коммунарке рассказал, когда коронавирус покинет Россию

Комсомольская правда05:21

Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России

РИА Новости09:07

Главврач больницы в Коммунарке назвал два сценария окончания пандемии

Московский Комсомолец07:42

Главврач в Коммунарке назвал два сценария развития пандемии

РБК09:27

Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария развития пандемии

Lenta.ru05:17
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Политика

Лукашенко: российские ритейлеры просили у Белоруссии продукты питания

Российские ритейлеры после закрытия границы с Белоруссией обратились к Минску с просьбой помочь с поставками продуктов питания, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Коммерсантъ 09:21
Общество

Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд

В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.
РИА Новости 13:31
Здоровье

Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве

В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.
Московский Комсомолец 18 марта в 09:04
Авто

Kia представил новый кроссовер Kia Sorento

Со сменой поколения кроссовер перешел на новую платформу, получил специальный ездовой режим для бездорожья и впервые стал гибридным.
Автоновости дня 18 марта в 07:18
Происшествия

В Севастополе чиновника заподозрили в раздаче леса под застройку

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении первого заместителя директора департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя из-за выделения участков под жилую застройку в лесной зоне.
Российская газета 10:46
Футбол

«Зенит» запустил новый челлендж в социальных сетях

Матч ТВ 12:57
Общество

Два американских сенатора могут лишиться кресел из-за коронавируса

На фото: Ричард Барр и Келли Леффлер В США разгорается скандал вокруг двух сенаторов-республиканцев, которые, по информации СМИ, имели доступ к отчетам о коронавирусе и поспешили избавиться от имевшихся у них акций до того, как на рынках начался обвал.
Profinance.ru 15:26
Происшествия

Новые случаи коронавируса в Петербург «завезены» из Европы и США

Санкт-Петербург, 20 марта 2020, 19:33 — REGNUM Четыре новых случая заражения коронавирусом в Петербурге зафиксированы у немолодых женщин.
REGNUM 12:33
Политика

США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в распространении ложных сведений о коронавирусе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:16
Экономика

Бизнесу могут дать возможность отсрочить усиливающие нагрузку законы

Минэкономразвития ожидает от деловых объединений списки законов, постановлений и других регулятивных норм, чье вступление в силу увеличит финансовую или административную нагрузку на бизнес, пишет издание.
Forbes 10:42
Футбол

Пеле назвал Роналду лучшим футболистом современности

iReactor 11:18
Футбол

Президент бразильского «Интернасионала» заразился коронавирусом

Президент бразильского «Интернасионала» Марселу Медейрос сообщил, что заразился коронавирусом.
Спорт-Экспресс 15:41
Происшествия

В России подтверждена первая смерть от коронавируса

По данным на 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.
ТВ Центр вчера в 03:58
Общество

52 новых случая коронавируса зарегистрировано в России за сутки

По данным Роспотребнадзора, в течение минувших суток у россиян зарегистрированы 52 случая коронавирусной инфекции.
SM News 02:40
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:38
Здоровье

Только 11 человек в России заразились коронавирусом внутри страны

Только 11 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. в России произошли в результате контактов внутри страны.
Известия 15:56
Политика

NYT объяснила, почему Россия сможет выдержать экономический кризис

Газета объясняет, что российское руководство и бизнес приспособились к изоляции, и это дало им возможность подготовиться к нынешним событиям.
РИА Новости 15:49
Игры

В DOOM Eternal можно пройти две классические Doom

Игромания.ру 12:53
Энергетика

Bloomberg: цены на нефть могут опуститься до 5 долларов за баррель

«Худший вариант развития событий банка Citigroup предполагает падение цен на нефть до пяти долларов за баррель или даже отрицательные реальные цены в ряде регионов», — сообщает агентство Bloomberg.
URA.Ru 01:00
Общество

Росавиация сообщила о готовящейся эвакуации россиян из семи стран

Наиболее сложная ситуация с выездом российских граждан на родину сложилась в семи странах, туристов эвакуируют в ближайшие три дня.
Известия 15:07
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

RT на русском 07:32
Шоу-бизнес

Решетова поздравила дочь Тимати с днем рождения

Модель поделилась трогательным фото с сыном 19 марта дочери Тимати, Алисе Юнусовой, исполнилось шесть лет.
WomanHit.ru 03:29
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru 18 марта в 23:21
Общество

Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Мясников с уверенностью заявляет, что пандемия коронавируса закончится к середине или концу апреля.
Обзор газет 09:36
Экономика

Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
BFM.ru вчера в 10:47
Общество

На Украине выявили три новых случая заражения коронавирусом

Число лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом на Украине возросло до 29, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава.
РИА Новости 15:04
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Общество

Рестораны, пабы, спортзалы и кинотеатры закрывают в Великобритании

За последние 24 часа в стране умерли 177 человек с заражением COVID-19.
Интерфакс 13:48
Политика

В регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации

Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 13:34
Экономика

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.
Российская газета 03:54
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