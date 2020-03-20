Коронавирус
РИА НовостиГлавврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире. По его словам, есть две модели – китайская и итальянская.
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Главврач инфекционной больницы в Коммунарке рассказал, когда коронавирус покинет Россию
Комсомольская правда05:21
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Политика
Лукашенко: российские ритейлеры просили у Белоруссии продукты питания
Российские ритейлеры после закрытия границы с Белоруссией обратились к Минску с просьбой помочь с поставками продуктов питания, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд
В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.
Здоровье
Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве
В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.
Авто
Kia представил новый кроссовер Kia Sorento
Со сменой поколения кроссовер перешел на новую платформу, получил специальный ездовой режим для бездорожья и впервые стал гибридным.
Происшествия
В Севастополе чиновника заподозрили в раздаче леса под застройку
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении первого заместителя директора департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя из-за выделения участков под жилую застройку в лесной зоне.
Общество
Два американских сенатора могут лишиться кресел из-за коронавируса
На фото: Ричард Барр и Келли Леффлер В США разгорается скандал вокруг двух сенаторов-республиканцев, которые, по информации СМИ, имели доступ к отчетам о коронавирусе и поспешили избавиться от имевшихся у них акций до того, как на рынках начался обвал.
Происшествия
Новые случаи коронавируса в Петербург «завезены» из Европы и США
Санкт-Петербург, 20 марта 2020, 19:33 — REGNUM Четыре новых случая заражения коронавирусом в Петербурге зафиксированы у немолодых женщин.
Политика
США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в распространении ложных сведений о коронавирусе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Экономика
Бизнесу могут дать возможность отсрочить усиливающие нагрузку законы
Минэкономразвития ожидает от деловых объединений списки законов, постановлений и других регулятивных норм, чье вступление в силу увеличит финансовую или административную нагрузку на бизнес, пишет издание.
Футбол
Президент бразильского «Интернасионала» заразился коронавирусом
Президент бразильского «Интернасионала» Марселу Медейрос сообщил, что заразился коронавирусом.
Происшествия
В России подтверждена первая смерть от коронавируса
По данным на 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.
Общество
52 новых случая коронавируса зарегистрировано в России за сутки
По данным Роспотребнадзора, в течение минувших суток у россиян зарегистрированы 52 случая коронавирусной инфекции.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Здоровье
Только 11 человек в России заразились коронавирусом внутри страны
Только 11 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. в России произошли в результате контактов внутри страны.
Политика
NYT объяснила, почему Россия сможет выдержать экономический кризис
Газета объясняет, что российское руководство и бизнес приспособились к изоляции, и это дало им возможность подготовиться к нынешним событиям.
Игры
В DOOM Eternal можно пройти две классические Doom
Энергетика
Bloomberg: цены на нефть могут опуститься до 5 долларов за баррель
«Худший вариант развития событий банка Citigroup предполагает падение цен на нефть до пяти долларов за баррель или даже отрицательные реальные цены в ряде регионов», — сообщает агентство Bloomberg.
Общество
Росавиация сообщила о готовящейся эвакуации россиян из семи стран
Наиболее сложная ситуация с выездом российских граждан на родину сложилась в семи странах, туристов эвакуируют в ближайшие три дня.
Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Шоу-бизнес
Решетова поздравила дочь Тимати с днем рождения
Модель поделилась трогательным фото с сыном 19 марта дочери Тимати, Алисе Юнусовой, исполнилось шесть лет.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Мясников с уверенностью заявляет, что пандемия коронавируса закончится к середине или концу апреля.
Экономика
Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
Общество
На Украине выявили три новых случая заражения коронавирусом
Число лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом на Украине возросло до 29, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Общество
Рестораны, пабы, спортзалы и кинотеатры закрывают в Великобритании
За последние 24 часа в стране умерли 177 человек с заражением COVID-19.
Политика
В регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации
Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Экономика
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.