Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире. По его словам, есть две модели – китайская и итальянская.

Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России

Политика Лукашенко: российские ритейлеры просили у Белоруссии продукты питания Российские ритейлеры после закрытия границы с Белоруссией обратились к Минску с просьбой помочь с поставками продуктов питания, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Здоровье Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.

Авто Kia представил новый кроссовер Kia Sorento Со сменой поколения кроссовер перешел на новую платформу, получил специальный ездовой режим для бездорожья и впервые стал гибридным.

Происшествия В Севастополе чиновника заподозрили в раздаче леса под застройку Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении первого заместителя директора департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя из-за выделения участков под жилую застройку в лесной зоне.

Общество Два американских сенатора могут лишиться кресел из-за коронавируса На фото: Ричард Барр и Келли Леффлер В США разгорается скандал вокруг двух сенаторов-республиканцев, которые, по информации СМИ, имели доступ к отчетам о коронавирусе и поспешили избавиться от имевшихся у них акций до того, как на рынках начался обвал.

Политика США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в распространении ложных сведений о коронавирусе. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика Бизнесу могут дать возможность отсрочить усиливающие нагрузку законы Минэкономразвития ожидает от деловых объединений списки законов, постановлений и других регулятивных норм, чье вступление в силу увеличит финансовую или административную нагрузку на бизнес, пишет издание.

Энергетика Bloomberg: цены на нефть могут опуститься до 5 долларов за баррель «Худший вариант развития событий банка Citigroup предполагает падение цен на нефть до пяти долларов за баррель или даже отрицательные реальные цены в ряде регионов», — сообщает агентство Bloomberg.

Экономика Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Политика В регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции.