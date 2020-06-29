Главный врач больницы в поселке Коммунарка в Москве Денис Проценко в понедельник, 29 июня, опубликовал на своей странице в Facebook инфографику, представляющую количество находящихся на лечении пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

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