Происшествия

ИзвестияИзвестияГлавврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

Главный врач больницы в поселке Коммунарка в Москве Денис Проценко в понедельник, 29 июня, опубликовал на своей странице в Facebook инфографику, представляющую количество находящихся на лечении пациентов с подтвержденным коронавирусом.
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Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

Известия05:15

Главврач Коммунарки юлит, говоря, что в найденных недалеко от больницы мешках не было медкарт

Readovka.ru04:38

Проценко опроверг сообщения о брошенных возле больницы медкартах

РИА Новости05:24

Проценко рассказал, сколько пациентов проходят лечение в Коммунарке

РЕН ТВ04:10

Свыше 300 пациентов с COVID-19 находятся на лечении в Коммунарке

News.ru03:38

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

РБК03:13

Главврач Коммунарки опроверг информацию о найденных вблизи больницы медкартах

ТАССвчера в 16:50
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