Происшествия
ИзвестияГлавврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении
Главный врач больницы в поселке Коммунарка в Москве Денис Проценко в понедельник, 29 июня, опубликовал на своей странице в Facebook инфографику, представляющую количество находящихся на лечении пациентов с подтвержденным коронавирусом.
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Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
РИА Новости 27 июня в 14:26
Технологии
Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Функция геолокации на смартфоне несет в себе ряд преимуществ для пользователя - например, на ее базе работают навигаторы, помогающие ориентироваться на местности.
Газета.Ru 05:08
Общество
Кинотеатры в России откроются 15 июля
С 15 июля в России снимаются ограничения с кинотеатров, они будут открыты.
Вести.Ru 05:35
Армия и оружие
Подлодки «Казань» и «Князь Олег» войдут в состав ВМФ РФ в 2020 году
3 марта министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Объединенная судостроительная корпорация передаст ВМФ России в 2020 году головные атомные подводные лодки «Казань» и «Князь Владимир», первые серийные атомные подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск», а также дизельную субмарину «Волхов».
Известия 05:55
Общество
Общая явка на голосование по поправкам к Конституции достигла 37,2%
Более 40 млн человек приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции за четыре дня, общая явка составила 37,2%, сообщает Центризбирком.
RT на русском 05:24
Политика
В России заявили о возможности поездок за границу через Белоруссию
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал информацию о том, что россияне выезжают за границу через Белоруссию.
Lenta.ru 05:03
Политика
Мишустин уволил замглавы Минкомсвязи Соколова
Премьер Михаил Мишустин уволил заместитель главы Минкомсвязи Алексея Соколова, отвечавшего за информбезопасность и за вопросы IT-индустрии.
Коммерсантъ 05:18
Футбол
«Динамо» продлило контракты с восемью футболистами до конца сезона
«Динамо» на своём официальном сайте сообщило о продлении контракта с восемью футболистами до окончания нынешнего сезона.
Чемпионат 05:43
Происшествия
Полицейских в РФ обязали сообщать родным о госпитализации задержанных
Изменения внесены в Положение об условиях содержания, нормах питания и порядке медицинского обслуживания задержанных лиц в территориальных органах МВД РФ, документ был принят 23 июня.
Известия 05:43
Политика
Каир заявил о желании закупить 500 российских танков Т-90МС
Правительство Египта намерено закупить пять сотен танков Т-90МС российского производства.
NewInform 03:06
Здоровье
В Барнауле более 40 сотрудников больницы заразились коронавирусом
Более 40 сотрудников Краевой клинической больницы в Барнауле заразились коронавирусом, сообщил журналистам глава минздрава Алтайского края Дмитрий Попов.
РИА Новости 05:04
Экономика
Венгрия приняла решение о строительстве продолжения «Турецкого потока»
Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство соединительного газопровода с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год, сообщает 26 июня пресс-служба оператора.
Известия 26 июня в 17:56
Происшествия
В Норильске остановлен сброс стоков с обогатительной фабрики в тундру
В Норильске остановлена несанкционированная перекачка в тундру стоков с входящей в "Норникель" Талнахской обогатительной фабрики.
МонаВиста вчера в 06:05
Экономика
«ВСМПО-Ависма» готовится продать свою долю в «Русгидро»
Два собеседника газеты пояснили, что миноритарный акционер «Русгидро» принял решение о продаже непрофильного актива и-за тяжелой финансовой ситуации в компании, за счет сделки она сможет покрыть выпадающие из-за снижения спроса на титан доходы.
Ведомости вчера в 20:37
Футбол
Виктор Гончаренко продолжит тренировать ЦСКА
Vprognoze.ru 03:25
Авто
BMW назвала российские цены на эксклюзивные BMW 8-Series
Ателье BMW Individual подготовило эксклюзивный дизайн и особое оснащение, придающие BMW 8 серии характер автомобиля, сделанного на заказ.
SpeedMe 05:35
Общество
Греф ответил на обвинения Михалкова в «Бесогоне»
Слова с критикой демократии и власти большинства, которые режиссер Никита Михалков цитировал в своей программе «Бесогон», — это вырванная из контекста фраза, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
РБК 05:02
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Политика
Политолог назвал страны, которые станут мировыми лидерами после США
США платят за мировое лидерство, которого они достигли в 1991 году.
News.ru вчера в 14:35
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК 27 июня в 16:54
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой и внуком
Телеведущая Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой Машей и внуком Лёвой - сыном своего старшего сына Жана.
Аргументы недели 27 июня в 13:09
Общество
Международное железнодорожное сообщение могут открыть в 2020 году
Ранее на фоне пандемии РЖД полностью прекратили курсирование международных пассажирских поездов.
ТАСС 05:01
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец вчера в 06:22
Здоровье
Названы продукты, провоцирующие преждевременное старение
Какие именно, рассказала диетолог консультативно-диагностического центра Здоровое и спортивное питание ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева.
iReactor вчера в 04:54
Финансы
В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам
По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ вчера в 22:13
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
РИА Новости 27 июня в 11:29