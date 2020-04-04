В больнице в Коммунарке в настоящее время находится 201 пациент с коронавирусом. Об этом в воскресенье, 5 апреля, рассказал главврач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов с коронавирусом

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