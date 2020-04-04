Коронавирус
ИзвестияГлавврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов с коронавирусом
В больнице в Коммунарке в настоящее время находится 201 пациент с коронавирусом. Об этом в воскресенье, 5 апреля, рассказал главврач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
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Главврач больницы в Коммунарке рассказал об удивлении от возраста пациентов с COVID-19
Москва 24вчера в 20:38
«Челюсть упала»: главврач рассказал о поразивших его пациентах с коронавирусом
Вечерняя Москвавчера в 14:59
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Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
Собянин: Москва находится в высокой группе риска по коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что столица находится в самой высокой группе риска по коронавирусу.
Здоровье
Главный нарколог РФ поддержал запрет продажи алкоголя в Забайкалье
Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн назвал позитивным решение о введении «сухого закона» в части Якутии и Забайкальском крае и считает необходимым ограничить продажу крепкого алкоголя на время нерабочих дней по всей России, сообщает 4 апреля «Интерфакс».
Здоровье
Власти должны срочно спасать людей и государства
Число умерших оценивают от 17 млн до 50–100 млн человек или 0,9–5,3% населения Земли, что позволяет считать эту эпидемию одной из наиболее масштабных катастроф в истории человечества.
Общество
У семерых россиян в Таиланде обнаружили коронавирус
В Таиланде у семерых россиян обнаружили коронавирус.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Происшествия
Названо число пострадавших при взрыве бытового газа в Орехово-Зуево
Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля в городе Орехово-Зуево произошел взрыв бытового газа, который привел к разрушению строительных конструкций одного из подъездов кирпичного жилого дома с третьего по пятый этажи.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Общество
Аксенов рассказал о запасах воды в Крыму
По состоянию на начало апреля суммарный запас воды в крымских водохранилищах естественного стока составляет 106,2 миллионов кубометров (на 88 миллионов кубометров меньше чем на эту же дату в 2019 году), сообщили в гидрометцентре Крыма.
Происшествия
В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек
По версии следствия, в субботу около 22 часов мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами.
Экономика
Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада
Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
Происшествия
Из больницы в Коммунарке выписали 25 человек, вылечившихся от COVID-19
Общество
Bloomberg: Россия готова сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в день
Россия готова сокращать добычу нефти на 1 млн баррелей в день при условии, что США присоединятся к сделке, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Авто
Появились изображения преемника легендарной «Нивы»
Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Происшествия
Жителю Уфы выписан первый в стране штраф за нарушение самоизоляции
Жителя Уфы оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова в нижнем белье призвала женщин наряжаться дома
Известная телеведущая Анфиса Чехова призывает женщин наряжаться дома. По ее словам, мужей всегда нужно радовать своим видом.
Общество
В Тюменской области режим самоизоляции продлён до мая
Режим полной самоизоляции в Тюменской области введён с 3 апреля. До 30 апреля продлён запрет на проведение любых массовых мероприятий.
Политика
На Украине рассказали о панике Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский находится в состоянии паники, заявил политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.
Общество
Россияне стали покупать меньше фруктов и овощей из-за коронавируса
Федяков отметил, что многие фрукты и овощи не проходят термообработку, поэтому люди могут опасаться контакта с ними, ведь на поверхности может быть коронавирус.
Экономика
Российская экономика после кризиса будет восстанавливаться до президентских выборов 2024 года
«Восстановление экономики после тяжелого спада фактически будет продолжаться почти до следующих президентских выборов 2024 года», — пишет РБК со ссылкой данные прогноза.
Общество
У главы скорой помощи Москвы заподозрили наличие коронавируса
Проверить Плавунова решили после того, как заражение коронавирусом заподозрили у его первого заместителя Дмитрия Гаврилова и у его зама по медицинской части Георгия Введенского В настоящее время тесты сдали и другие сотрудники руководства столичной скорой.
Общество
На главу UFC подали в суд по делу о вымогательстве
В пятницу, 3 апреля, Рамос сообщил о том, что подал исковое заявление на $10 млн на президента UFC в суд округа Клар (штат Невада, США).
Общество
Россия на время приостановила вывоз граждан из-за рубежа
С сегодняшнего дня, 4 апреля, в связи с коронавирусом Россия приостанавливает международные рейсы и чартеры, которые возвращают россиян и жителей стран СНГ из-за рубежа.
Экономика
Закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса подписал Путин
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам, а также представителям малого и среднего бизнеса и индивидуальным предпринимателям уйти на кредитные каникулы в связи с пандемией коронавируса.
Экономика
Покупай или проиграешь: в I квартале рекордно вырос спрос на ипотеку
Рекордный рост Банки активно оформляли ипотеку в I квартале 2020 года.
Происшествия
Главу «Альянса врачей» Васильеву задержали в Новгородской области
Полиция задержала главу "Альянса врачей".
Общество
Вирусолог оценил влияние потепления на коронавирус
Весенне потепление не уменьшит и не ускорит темпы распространения вируса, считает эксперт.
Общество
В Ростовской области хозяев квартир освободили от взносов за капремонт из-за COVID-19
Губернатор Ростовской области Василий Голубев расширил меры социальной поддержки жителей региона из-за ситуации с коронавирусом.
Происшествия
У 13 вернувшихся из России граждан КНР обнаружили коронавирус
Пекин, 5 апреля 2020, 09:24 — REGNUM Власти китайской провинции Хэйлунцзян за сутки 4 апреля выявили 13 случаев заражения коронавирусом у вернувшихся из России граждан КНР.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.