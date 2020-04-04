Коронавирус

ИзвестияИзвестияГлавврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов с коронавирусом

В больнице в Коммунарке в настоящее время находится 201 пациент с коронавирусом. Об этом в воскресенье, 5 апреля, рассказал главврач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
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Главврач больницы в Коммунарке рассказал, чем его поразили пациенты с коронавирусом

URA.Ruвчера в 14:27

Главврач больницы в Коммунарке рассказал об удивлении от возраста пациентов с COVID-19

Москва 24вчера в 20:38

«Челюсть упала»: главврач рассказал о поразивших его пациентах с коронавирусом

Вечерняя Москвавчера в 14:59

Врач рассказал о поразивших его пациентах с COVID-19

Телеканал 360°вчера в 14:27

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов с коронавирусом

Известия02:19

В больнице в Коммунарке рассказали о возрасте пациентов с COVID-19

РИА Новостивчера в 12:58

«У нас челюсть упала»: Главврач Коммунарки Проценко о молодых больных коронавирусом в Москве - с тяжёлым течением

Царьградвчера в 11:53
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Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 03 апреля в 08:48
Общество

Собянин: Москва находится в высокой группе риска по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что столица находится в самой высокой группе риска по коронавирусу.
RT на русском 01:45
Здоровье

Главный нарколог РФ поддержал запрет продажи алкоголя в Забайкалье

Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн назвал позитивным решение о введении «сухого закона» в части Якутии и Забайкальском крае и считает необходимым ограничить продажу крепкого алкоголя на время нерабочих дней по всей России, сообщает 4 апреля «Интерфакс».
Чита.Ру вчера в 20:35
Здоровье

Власти должны срочно спасать людей и государства

Число умерших оценивают от 17 млн до 50–100 млн человек или 0,9–5,3% населения Земли, что позволяет считать эту эпидемию одной из наиболее масштабных катастроф в истории человечества.
Rusvesna.su 00:30
Общество

У семерых россиян в Таиланде обнаружили коронавирус

В Таиланде у семерых россиян обнаружили коронавирус.
Lenta.ru 02:07
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
РБК 03 апреля в 09:14
Происшествия

Названо число пострадавших при взрыве бытового газа в Орехово-Зуево

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля в городе Орехово-Зуево произошел взрыв бытового газа, который привел к разрушению строительных конструкций одного из подъездов кирпичного жилого дома с третьего по пятый этажи.
REGNUM 02:36
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Общество

Аксенов рассказал о запасах воды в Крыму

По состоянию на начало апреля суммарный запас воды в крымских водохранилищах естественного стока составляет 106,2 миллионов кубометров (на 88 миллионов кубометров меньше чем на эту же дату в 2019 году), сообщили в гидрометцентре Крыма.
РИА Новости 02:05
Происшествия

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

По версии следствия, в субботу около 22 часов мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами.
Газета.Ru 02:27
Экономика

Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада

Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
ТАСС 03 апреля в 13:11
Происшествия

Из больницы в Коммунарке выписали 25 человек, вылечившихся от COVID-19

РИА Новости вчера в 04:36
Общество

Bloomberg: Россия готова сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в день

Россия готова сокращать добычу нефти на 1 млн баррелей в день при условии, что США присоединятся к сделке, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 19:34
Авто

Появились изображения преемника легендарной «Нивы»

Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Автоновости дня вчера в 11:30
Происшествия

Жителю Уфы выписан первый в стране штраф за нарушение самоизоляции

Жителя Уфы оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции.
Национальная служба новостей 03 апреля в 06:08
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова в нижнем белье призвала женщин наряжаться дома

Известная телеведущая Анфиса Чехова призывает женщин наряжаться дома. По ее словам, мужей всегда нужно радовать своим видом.
Актуальные Новости 03 апреля в 15:09
Общество

В Тюменской области режим самоизоляции продлён до мая

Режим полной самоизоляции в Тюменской области введён с 3 апреля. До 30 апреля продлён запрет на проведение любых массовых мероприятий.
REGNUM вчера в 20:50
Политика

На Украине рассказали о панике Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский находится в состоянии паники, заявил политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.
Lenta.ru 02:28
Общество

Россияне стали покупать меньше фруктов и овощей из-за коронавируса

Федяков отметил, что многие фрукты и овощи не проходят термообработку, поэтому люди могут опасаться контакта с ними, ведь на поверхности может быть коронавирус.
Известия вчера в 21:30
Экономика

Российская экономика после кризиса будет восстанавливаться до президентских выборов 2024 года

«Восстановление экономики после тяжелого спада фактически будет продолжаться почти до следующих президентских выборов 2024 года», — пишет РБК со ссылкой данные прогноза.
URA.Ru 01:52
Общество

У главы скорой помощи Москвы заподозрили наличие коронавируса

Проверить Плавунова решили после того, как заражение коронавирусом заподозрили у его первого заместителя Дмитрия Гаврилова и у его зама по медицинской части Георгия Введенского В настоящее время тесты сдали и другие сотрудники руководства столичной скорой.
Известия 01:01
Общество

На главу UFC подали в суд по делу о вымогательстве

В пятницу, 3 апреля, Рамос сообщил о том, что подал исковое заявление на $10 млн на президента UFC в суд округа Клар (штат Невада, США).
Известия 01:49
Общество

Россия на время приостановила вывоз граждан из-за рубежа

С сегодняшнего дня, 4 апреля, в связи с коронавирусом Россия приостанавливает международные рейсы и чартеры, которые возвращают россиян и жителей стран СНГ из-за рубежа.
Первый областной вчера в 05:33
Экономика

Закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса подписал Путин

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам, а также представителям малого и среднего бизнеса и индивидуальным предпринимателям уйти на кредитные каникулы в связи с пандемией коронавируса.
Live24 03 апреля в 13:33
Экономика

Покупай или проиграешь: в I квартале рекордно вырос спрос на ипотеку

Рекордный рост Банки активно оформляли ипотеку в I квартале 2020 года.
Известия вчера в 17:01
Происшествия

Главу «Альянса врачей» Васильеву задержали в Новгородской области

Полиция задержала главу "Альянса врачей".
Интерфакс - Россия 03 апреля в 05:54
Общество

Вирусолог оценил влияние потепления на коронавирус

Весенне потепление не уменьшит и не ускорит темпы распространения вируса, считает эксперт.
REGNUM 01:47
Общество

В Ростовской области хозяев квартир освободили от взносов за капремонт из-за COVID-19

Губернатор Ростовской области Василий Голубев расширил меры социальной поддержки жителей региона из-за ситуации с коронавирусом.
ТАСС вчера в 15:51
Происшествия

У 13 вернувшихся из России граждан КНР обнаружили коронавирус

Пекин, 5 апреля 2020, 09:24 — REGNUM Власти китайской провинции Хэйлунцзян за сутки 4 апреля выявили 13 случаев заражения коронавирусом у вернувшихся из России граждан КНР.
REGNUM 02:24
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru вчера в 06:05
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