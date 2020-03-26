Во время визита в больницу в Коммунарке Владимир Путин носил защитный костюм, как у врачей, рассказал главврач медучреждения Денис Проценко в интервью Нюте Федермессер на ютьюб-канале. "Только у него желтого цвета костюм — оказался его размера, а мы — в белых", — отметил он.

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