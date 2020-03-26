Коронавирус
РИА НовостиВ больнице в Коммунарке рассказали, почему Путин надел желтый костюм
Во время визита в больницу в Коммунарке Владимир Путин носил защитный костюм, как у врачей, рассказал главврач медучреждения Денис Проценко в интервью Нюте Федермессер на ютьюб-канале. "Только у него желтого цвета костюм — оказался его размера, а мы — в белых", — отметил он.
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В инфекционной больнице пояснили, почему Путин был в желтом костюме
Московский Комсомолецвчера в 16:38
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Экономика
Силуанов разъяснил налог на проценты по банковским вкладам
Министр финансов России Антон Силуанов разъяснил, в каких случаях будет взиматься налог на проценты по банковским вкладам более 1 млн рублей.
Общество
Борис Акунин заболел коронавирусом
63-летний писатель Григорий Чхартишвили, публикующий романы под псевдонимом Борис Акунин, рассказал у себя в фейсбуке, что заразился коронавирусом.
Спорт
МОК переносит Олимпиаду 2020 года из-за коронавируса
Общество
Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус
60-летний советский, российский певец, актер и продюсер Игорь Николаев самостоятельно обратился в больницу в Коммунарке, сдав анализы на коронавирус.
Общество
Мишустин поручил закрыть курортные гостиницы и пансионаты
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть места массового отдыха на российских курортах до 1 июня.
Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Политика
Рейтинг Трампа обновил исторический максимум
Рейтинг президента США Дональда Трампа вырос до 47,1%, обновив исторический максимум.
Происшествия
В Магнитогорске задержан предполагаемый виновник взрыва в жилом доме
В Магнитогорске задержан мужчина, который принес газовый баллон в квартиру, где произошел взрыв.
Общество
Как выплатить мартовскую зарплату, если срок выпадает на выходную неделю
В связи с указанным нововведением у бухгалтеров появились вопросы: как оплатить выходную неделю; когда выплатить зарплату за март, есть срок ее выдачи выпадает на нерабочую неделю.
Кино
Умер сценарист и литератор Илья Рубинштейн
Общество
Страны G20 сделали заявления по итогам саммита
Страны-участницы G20 сделали заявления по итогам саммита, передает ТАСС.
Общество
США стали лидером по количеству заражений коронавирусом, обогнав Китай
Вашингтон, 27 марта 2020, 08:15 — REGNUM США вышли на первое место в мире по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом, обогнав Китай.
Общество
В Госдуме предложили перенести ЕГЭ-2020 на август
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (фракция ЛДПР) выступил с инициативой перенести основную волну сдачи выпускниками Единого госэкзамена (ЕГЭ) на август 2020 года, а также сдвинуть сроки приема абитуриентов вузы в связи с пандемией коронавируса.
Энергетика
WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить.
Общество
В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное
26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Политика
Латвийские украинцы вступили в конфликт с Киевом из-за России
Посол Украины в Латвии Александр Мищенко, назначенный в страну в 2019 году, грозится уничтожить местные сообщества украинцев из-за пророссийской позиции.
Интернет
Эксперты предупредили о риске взлома удаленного рабочего стола
Эсперты компании Positive Technologies рассказали "Газете.ру", что число сетевых узлов в России, доступных по протоколу удаленного рабочего стола (RDP), за три недели (с конца февраля 2020 года) выросли на 9% и достигли свыше 112 000.
Гаджеты
Представили смартфоны Huawei P40 и Huawei P40 Pro
В Huawei P40 Pro и P40 Pro+ установлен 6,58-дюймовый экран с разрешением 2340х1080 пикселей.
Политика
Минфин РФ на неделю разрешил закупать срочные товары без конкурса
В соответствии с опубликованными рекомендациями, право будет предоставлено организациям, на которые не распространяется действие указа президента РФ Владимира Путина о нерабочих днях с 26 марта по 3 апреля.
Общество
Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Политика
Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ
Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
Политика
Путин надеется на победу над коронавирусом раньше чем через три месяца
Пандемию вируса COVID-19 в России, возможно, удастся победить в течение двух-трех месяцев, полагает президент Владимир Путин.
Политика
В бундестаге заявили об «оккупации» Германии США
Американское ядерное оружие находится на территории ФРГ, потому что Германия до сих пор фактически находится в состоянии оккупированной страны.
Здоровье
В ВОЗ признали бесполезной в борьбе с коронавирусом самоизоляцию
На сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) появилось сообщение о том, что ограничение передвижений и самоизоляция не являются достаточными мерами по защите людей от коронавируса.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл переехали из Канады в Лос-Анджелес
Как известно, принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять королевские обязанности 1 апреля.
Здоровье
Благодарные за русскую помощь итальянцы хотят Путина и диктатуру
Видеозапись колонны российской спецтехники и автобусов с военными вирусологами, прибывшими для помощи в пандемии COVID-19, вызвала у итальянцев настоящий взрыв благодарности.
Происшествия
На Ямале 20 вахтовиков с подозрением на коронавирус вывезли в Надым
Вахтовиков, которым нужна госпитализация из-за контактов с больным коронавирусом, вывезли с Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе компании "Газпром добыча Надым".
Политика
Макрон заявил об угрозе развала Шенгенской зоны
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Шенгенская зона может развалиться, если страны Европейского союза не продемонстрируют солидарность на фоне распространения коронавируса, сообщает агентство Reuters.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Общество
В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса
Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.