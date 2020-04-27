с чего всё началось

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг сообщения о массовых увольнениях в клинике. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Ранее в соцсетях появились сообщения, что работникам медучреждения якобы не выплачиваются выплаты.

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Общество Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина. 1,9K

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Происшествия В России задержаны торговцы поддельными спецпропусками Эксперты компании вычислили двух россиян 19 и 23 лет, которые через популярный мессенджер торговали пропусками для свободного передвижения по Москве, Санкт-Петербургу и Краснодару. 42

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Экономика Зеленский анонсировал дополнительные меры поддержки жителей Украины Населению обещают ипотеку со ставкой около 10% Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новых мерах по борьбы с коронавирусом в стране.

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Общество Попова рассказала, от чего зависят сроки снятия режима самоизоляции Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддержала предложение продлить режим ограничений, введенных в России из-за коронавируса, до 12 мая.

Происшествия В Чувашии завели два уголовных дела из-за случаев насилия над детьми Чувашские следователи в апреле 2020 года приступили к расследованию двух уголовных дел, связанных с преступлениями против малолетних детей.

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Политика Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях. 6,5K