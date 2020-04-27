Общество

Газета.RuГазета.RuГлавврач Коммунарки опроверг сообщения о массовых увольнениях

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг сообщения о массовых увольнениях в клинике. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Ранее в соцсетях появились сообщения, что работникам медучреждения якобы не выплачиваются выплаты.
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с чего всё началось
«Больница в установленный договором срок выполнила свои финансовые договорные обязательства перед компанией согласно заключённому контракту», — написал он в Facebook
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