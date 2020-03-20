Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени. Такие сроки главный врач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко назвал в интервью журналисту Антону Красовскому для RT. Видео опубликовано в YouTube-аккаунте телеканала.

Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария развития пандемии

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