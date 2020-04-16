с чего всё началось

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о проделанной работе за 45 дней. О результатах он написал на своей странице в Facebook.

Главврач больницы в Коммунарке подвел итоги работы за 45 дней

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