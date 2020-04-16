Общество
ФедералПрессГлавврач больницы в Коммунарке подвел итоги работы за 45 дней
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о проделанной работе за 45 дней. О результатах он написал на своей странице в Facebook.
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Экономика
Более 500 тыс. компаний смогут получить поддержку правительства РФ
Москва, 16 апреля 2020, 12:34 — REGNUM В России более 500 тыс. компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства в связи с развитием ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 05:34
Футбол
Акинфеев считает, что в скором времени футбола точно ждать не придется
После 22 туров чемпионата России ЦСКА располагается на пятом месте турнирного зачета, записав в свой актив 36 очков.
Vprognoze.ru 04:58
Кино
Хаматова пожаловалась на множество проклятий из-за «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова, сыгравшая главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза» по одноименному роману Гузели Яхиной, получает множество проклятий из-за проекта.
Lenta.ru 02:33
Авто
Обнародована стоимость Cadillac Escalade нового поколения
Вашингтон, 16 апреля 2020, 12:01 — REGNUM Американский производитель автомобилей класса люкс Cadillac (принадлежащий компании General Motors) опубликовал цены на модель Escalade.
REGNUM 05:01
Гаджеты
Apple презентовала новый iPhone SE
Компания Apple провела онлайн-презентацию, на которой продемонстрировала новый iPhone SE.
Peterburg2.ru вчера в 13:50
Общество
Инфекционист назвал сроки наступления пика пандемии в России
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик пандемии коронавируса в России наступит через 1,5-2 месяца.
Газета.Ru 05:48
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Псковской области
Три человека погибли и один пострадал в результате ДТП в Псковской области. Два автомобиля лоб в лоб столкнулись на трассе Псков–Гдов.
Известия 03:50
Здоровье
В России приостановлена плановая вакцинация
Москва, 16 апреля 2020, 11:03 — REGNUM Российский Минздрав приостановил плановую вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок.
REGNUM 04:03
Происшествия
Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске
Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
Общество
Малый и средний бизнес Петербурга освободили от арендной платы
Документом предусматривается освобождение малого и среднего бизнеса от оплаты аренды земли и помещений, принадлежащих городу.
Карповка вчера в 06:30
Общество
В Свердловской области подтверждено шесть новых случаев коронавируса
Сегодня, 16 апреля, в Свердловской области лабораторно подтвердили 6 новых случаев COVID-19, число заболевших в регионе достигло 111 случаев.
Уральский меридиан 03:58
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Гаджеты
На смартфоны Xiaomi Mi 9T и Redmi 8 в России снижена цена
Официальный отечественный сайт компании Xiaomi сообщил о снижении цены на смартфоны Mi 9T и Redmi 8. Скидка действует в рамках акции, ограниченной по времени.
OAnews 01:30
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК вчера в 05:22
Общество
Виктор Томенко прокомментировал отпуск министра соцзащиты в Таиланде
Губернатор Виктор Томенко был удивлен реакцией людей и подачей информации о том, что министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина отдыхает в Таиланде.
Алтайская правда 03:48
Транспорт
Образовавшиеся на въездах в Москву пробки показали на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлены пробки, образовавшиеся на въездах в Москву после введения цифровых пропусков.
Мослента вчера в 04:07
Общество
В Брянской области умер первый заразившийся коронавирусом житель
В Брянской области от коронавируса скончался первый пациент.
БрянскToday 03:33
Политика
Российские ветераны просят перенести Парад Победы
Вести.Ru вчера в 08:50
Общество
Коронавирусом в России за сутки заразились почти 3500 человек
За последние сутки в России выявили 3448 новых случаев заражения коронавирусом в 78 регионах, сообщил в Telegram-канале оперативный штаб.
Forbes 04:09
Здоровье
В Саратовской области коронавирусом заразились 5 медработников
Шувалов заявил, что все медики заразись "в быту" контактными способом: "Нет ни одного медработника, который бы заразился в результате оказания помощи больным с коронавирусом".
Общественное мнение 05:30
Кино
Брянский фильм Ларисы Садиловой победил на кинофестивале
Фильм брянского режиссера Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске» получил Гран-при 11 онлайн-кинофестиваля «Дубль Два».
РИА Стрела 03:03
Культура
Сергей Шнуров займется продюсированием сериалов
Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров собирается продюсировать сериалы и реалити-шоу.
ТАСС 04:42
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
Происшествия
В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву
В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву.
РБК 02:59
Общество
Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя
"Нулевой пациент" с COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
Технологии
Корпорация Microsoft представила «Планетарный компьютер»
Американская корпорация Microsoft анонсировала "Планетарный компьютер" — открытую платформу для вычислений, которая поможет специалистам поддерживать биологическое разнообразие в экосистемах Земли.
Planet Today 02:34
Экономика
Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
Здоровье
Коронавирус на Кубани подтвердился еще у 21 человека
На Кубани выявили еще 21 пациента с коронавирусом.
ЮГ Times 03:52
Экономика
Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России
Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
REGNUM 03:00
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14 апреля в 14:36