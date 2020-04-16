Общество

ФедералПрессФедералПрессГлавврач больницы в Коммунарке подвел итоги работы за 45 дней

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о проделанной работе за 45 дней. О результатах он написал на своей странице в Facebook.
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с чего всё началось
Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко, куда помещают значительную часть больных COVID-19, в своем Facebook рассказал
 о результатах 45 дней работы.
РБК00:44

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Более 50 человек поступило в больницу в Коммунарке за последние сутки

ТАСС01:20

Главврач больницы в Коммунарке подвел итоги 45 дней работы

Lenta.ruвчера в 23:25

Главврач больницы в Коммунарке назвал число лечащихся от COVID-19

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Более 490 пациентов находятся на лечении в больнице в Коммунарке

RT на русском00:59

На лечении в больнице в Коммунарке находятся более 490 пациентов

РИА Новости00:44

Главврач больницы в Коммунарке подвел итоги 45 дней работы

РБК00:44

Главврач больницы в Коммунарке подвел итоги 45 дней работы

Газета.Ruвчера в 22:27
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Экономика

Более 500 тыс. компаний смогут получить поддержку правительства РФ

Москва, 16 апреля 2020, 12:34 — REGNUM В России более 500 тыс. компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства в связи с развитием ситуации с распространением коронавируса.
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Футбол

Акинфеев считает, что в скором времени футбола точно ждать не придется

После 22 туров чемпионата России ЦСКА располагается на пятом месте турнирного зачета, записав в свой актив 36 очков.
Vprognoze.ru 04:58
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Кино

Хаматова пожаловалась на множество проклятий из-за «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова, сыгравшая главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза» по одноименному роману Гузели Яхиной, получает множество проклятий из-за проекта.
Lenta.ru 02:33
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Авто

Обнародована стоимость Cadillac Escalade нового поколения

Вашингтон, 16 апреля 2020, 12:01 — REGNUM Американский производитель автомобилей класса люкс Cadillac (принадлежащий компании General Motors) опубликовал цены на модель Escalade.
REGNUM 05:01
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Гаджеты

Apple презентовала новый iPhone SE

Компания Apple провела онлайн-презентацию, на которой продемонстрировала новый iPhone SE.
Peterburg2.ru вчера в 13:50
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Общество

Инфекционист назвал сроки наступления пика пандемии в России

Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик пандемии коронавируса в России наступит через 1,5-2 месяца.
Газета.Ru 05:48
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Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Псковской области

Три человека погибли и один пострадал в результате ДТП в Псковской области. Два автомобиля лоб в лоб столкнулись на трассе Псков–Гдов.
Известия 03:50
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Здоровье

В России приостановлена плановая вакцинация

Москва, 16 апреля 2020, 11:03 — REGNUM Российский Минздрав приостановил плановую вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок.
REGNUM 04:03
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Происшествия

Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске

Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
9
Общество

Малый и средний бизнес Петербурга освободили от арендной платы

Документом предусматривается освобождение малого и среднего бизнеса от оплаты аренды земли и помещений, принадлежащих городу.
Карповка вчера в 06:30
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Общество

В Свердловской области подтверждено шесть новых случаев коронавируса

Сегодня, 16 апреля, в Свердловской области лабораторно подтвердили 6 новых случаев COVID-19, число заболевших в регионе достигло 111 случаев.
Уральский меридиан 03:58
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
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Гаджеты

На смартфоны Xiaomi Mi 9T и Redmi 8 в России снижена цена

Официальный отечественный сайт компании Xiaomi сообщил о снижении цены на смартфоны Mi 9T и Redmi 8. Скидка действует в рамках акции, ограниченной по времени.
OAnews 01:30
4
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах

Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК вчера в 05:22
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Общество

Виктор Томенко прокомментировал отпуск министра соцзащиты в Таиланде

Губернатор Виктор Томенко был удивлен реакцией людей и подачей информации о том, что министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина отдыхает в Таиланде.
Алтайская правда 03:48
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Транспорт

Образовавшиеся на въездах в Москву пробки показали на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлены пробки, образовавшиеся на въездах в Москву после введения цифровых пропусков.
Мослента вчера в 04:07
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Общество

В Брянской области умер первый заразившийся коронавирусом житель

В Брянской области от коронавируса скончался первый пациент.
БрянскToday 03:33
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Политика

Российские ветераны просят перенести Парад Победы

Вести.Ru вчера в 08:50
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Общество

Коронавирусом в России за сутки заразились почти 3500 человек

За последние сутки в России выявили 3448 новых случаев заражения коронавирусом в 78 регионах, сообщил в Telegram-канале оперативный штаб.
Forbes 04:09
Здоровье

В Саратовской области коронавирусом заразились 5 медработников

Шувалов заявил, что все медики заразись "в быту" контактными способом: "Нет ни одного медработника, который бы заразился в результате оказания помощи больным с коронавирусом".
Общественное мнение 05:30
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Кино

Брянский фильм Ларисы Садиловой победил на кинофестивале

Фильм брянского режиссера Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске» получил Гран-при 11 онлайн-кинофестиваля «Дубль Два».
РИА Стрела 03:03
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Культура

Сергей Шнуров займется продюсированием сериалов

Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров собирается продюсировать сериалы и реалити-шоу.
ТАСС 04:42
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
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Происшествия

В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву

В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву.
РБК 02:59
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Общество

Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя

"Нулевой пациент" с COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
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Технологии

Корпорация Microsoft представила «Планетарный компьютер»

Американская корпорация Microsoft анонсировала "Планетарный компьютер" — открытую платформу для вычислений, которая поможет специалистам поддерживать биологическое разнообразие в экосистемах Земли.
Planet Today 02:34
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Экономика

Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов

Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
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Здоровье

Коронавирус на Кубани подтвердился еще у 21 человека

На Кубани выявили еще 21 пациента с коронавирусом.
ЮГ Times 03:52
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Экономика

Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России

Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
REGNUM 03:00
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Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
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