Коронавирус

РБКРБКГлавврач больницы в Коммунарке раскрыл общее число пациентов

На лечении в инфекционной больнице в Коммунарке состоят 330 пациентов, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко в своем Facebook. По данным Проценко, за сутки в больницу поступили 12 человек, а десять пациентов были выписаны. Сейчас диагноз «пневмония» поставлен 154 заболевшим.
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Десять пациентов выписали за сутки из медцентра в Коммунарке

Агентство Москва01:04

Из больницы в Коммунарке выписали 10 пациентов за сутки

Москва 2401:22

В больнице в Коммунарке лечатся 330 пациентов

РИА Новости01:12

Двенадцать пациентов доставили в больницу в Коммунарке за сутки

Вечерняя Москва01:32

В медцентр в Коммунарке за сутки на лечение поступили 12 новых пациентов

ТАСС00:53

70 пациентов выписаны из больницы в Коммунарке за сутки

РЕН ТВвчера в 00:47

В Коммунарке вылечили от коронавируса и выписали еще 13 человек

RuNews24.ru27 марта в 04:38
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Общество

Гузеева матом обругала россиян за прогулки

Lenta.ru вчера в 16:47
Политика

Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский

Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
REGNUM 27 марта в 15:11
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 05:12
Происшествия

В Омске зафиксированы три первых случая заражения коронавирусом

Накануне ночью омские власти сообщили о первых подтверждённых случаях заражения коронавирусом в нашем регионе.
АиФ Омск вчера в 19:32
Общество

Собянин призвал москвичей соблюдать двухметровую дистанцию

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан в связи с распространением коронавируса соблюдать в общественных местах дистанцию не менее 1,5-2 метров.
Интерфакс 03:32
Религия

Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Lenta.ru 05:35
Общество

Лекарства при эпидемии для стандартной аптечки назвал доктор Мясников

Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
SMINEWS в Подольске 27 марта в 02:22
Единоборства

Хабиб сегодня обязан покинуть Россию, чтобы бой с Фергюсоном состоялся

Даниэль Кормье: «Не сомневаюсь, что Уайт организует бой Хабиб – Фергюсон» Хабиб о коронавирусе: «На самом деле все очень даже серьезно»
Sports.ru 03:05
Общество

Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Известия 01:54
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до миллиона рублей

Штраф за несоблюдение карантина в случае гибели заразившегося от нарушителя человека может составить от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, следует из текста поправок правительства в Кодекс об административных нарушениях.
РИА Новости 26 марта в 14:06
Политика

Мишустин сформировал президиум правительства России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о формировании президиума правительства РФ.
Интерфакс 03:09
Происшествия

В Петербурге завели уголовное дело из-за побега мужчины из карантина

По факту побега следователи возбудили уголовные дела по ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ст. 236 УК России (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), уточнили в ведомстве.
РБК вчера в 13:48
Авто

В Казахстане стали выпускать автомобили Chevrolet Damas и Labo

Как сообщается на сайте «Автоновости дня», в Казахстане стали выпускать автомобили Chevrolet Damas и Labo.
Лезги газет 04:07
Общество

Названы регионы РФ с новыми случаями заражения коронавирусом

Москва, 29 марта 2020, 12:53 — REGNUM За минувшие сутки новые заражения коронавирусом зафиксировали в 26 регионах России.
REGNUM 05:53
Общество

Минздрав рассказал о влиянии климата на распространение коронавируса

"Солнце действительно препятствует распространению коронавируса, но не при тех температурах, которые сегодня.
РИА Новости 27 марта в 11:56
Общество

В Крыму решили завести уголовное дело на носителя коронавируса

Глава РК Сергей Аксенов попросил глав МВД и прокуратуры РК возбудить уголовное дело против нарушителя режима самоизоляции, который заразил медика.
Российская газета 05:36
Общество

Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок

Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
ТАСС вчера в 07:55
Общество

«Почта России» изменит режим работы с 30 марта по 5 апреля

«Почта России» изменит режим работы в период с 30 марта по 5 апреля. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Вечерняя Москва 27 марта в 10:35
Политика

В Италии просят разрешить доставку собранной в Крыму гумпомощи

В начале марта российское правительство ввело временный запрет на экспорт из России ряда медицинских изделий, включая маски, — ограничения действуют до первого июня, не распространяются на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров.
РИА Новости вчера в 20:37
Общество

В Москве скончался 90-летний пациент с коронавирусом

В одной из московских больниц скончался пациент с коронавирусом, у которого была диагностирована пневмония, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за ситуацией с коронавирусом COVID-19.
Интерфакс 04:08
Общество

Власти утвердили перечень товаров первой необходимости

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости в условиях пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:43
Происшествия

В Якутии подозреваемый в убийстве двух детей ранил полицейского

"Во время задержания мужчина ударил ножом одного из оперативных сотрудников", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД республики.
Российская газета 04:37
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости 27 марта в 11:00
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 марта

Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 28 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 571 тыс. человек.
РБК 05:30
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 21:14
Наука

Определили температуру уничтожения коронавируса

Китайские специалисты определили необходимую температуру, которая требуется, чтобы уничтожить новую коронавирусную инфекцию.
МедиаПоток 05:00
Здоровье

В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Lenta.ru вчера в 08:37
Происшествия

В Башкирии нашли еще одного зараженного коронавирусом

Всего в Башкирии под подозрением на коронавирус находятся 97 человек. 16 из них - несовершеннолетние.
Российская газета 05:33
Армия и оружие

Две ракеты хуситов перехвачены над Саудовской Аравией

Коммерсантъ вчера в 21:38
Армия и оружие

В США рассказали о серьезных проблемах в работе истребителя F-35

Счетная палата Соединенных Штатов Америки заявила о серьезных проблемах в системе ALIS, помогающей проводить диагностику и обеспечивать работоспособность истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35.
ФАН 03:06
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