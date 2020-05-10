Коронавирус
Lenta.ruГлавврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом в воскресенье, 10 мая, он написал в своем Facebook-аккаунте.
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Главврач больницы в Коммунарке назвал процент выживших пациентов после ИВЛ
Московский Комсомолец08:06
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Происшествия
В Сочи женщина с COVID-19 сбежала из больницы
Женщина с подтвержденным диагнозом COVID-19, прилетевшая из Москвы в Сочи, сбежала из больницы и находится в розыске, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
РИА Новости 15:58
Экономика
Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли
По мнению ретейлеров, принятие законопроекта позволит «перезагрузить отношения в реалиях нового рынка», отмечает АКИТ.
РБК 08:34
Музыка
Новый клип Little Big вошел в тренды YouTube в 26 странах мира
Клип группы Little Big на песню "Hypnodancer" попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Газета.Ru 08:58
Происшествия
На Ставрополье задержали подозреваемого во взрыве гранаты
РИА Новости 16:24
Кино
Создатели «Доктора Сна» экранизируют роман Стивена Кинга «Возрождение»
Как передает Variety, создатели неоднозначно встреченного "Доктора Сна", экранизации одноименного романа писателя, сиквела его "Сияния", возьмутся за адаптацию его же "Возрождения" (2014) для Warner Bros.
Российская газета 11:23
Происшествия
Сотрудник СК задержан в Волгограде по обвинению в вымогательстве
Волгоград, 10 мая 2020, 23:26 — REGNUM В Волгоградской области сотрудник территориального подразделения управления Следственного комитета России по региону задержан в рамках уголовного дела о вымогательстве, совершенном группой лиц.
REGNUM 16:26
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании
Москвичей ожидает аномально холодная погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС .
Мослента 08 мая в 22:48
Общество
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для возобновления киносъемок
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для возобновления киносъемок.
Первый Тульский 16:33
Общество
На Кубани священник и 35 прихожан заразились коронавирусом
1 мая стало известно о первом случае заражения священнослужителя на Кубани, коронавирусная инфекция подтвердилась у священнослужителя храма Рождества Христова в Краснодаре отца Димитря Ветошкина, который причащал женщину после операции.
ТАСС 09:56
Общество
Дептранс назвал самые частые ошибки москвичей при оформлении пропусков
Чаще всего москвичи при оформлении пропуска на машину в связи с ограничениями по COVID-19 допускают ошибки в номере автомобиля, рассказали в департаменте транспорта российской столицы.
РИА Новости 08:01
Здоровье
В Дагестане могут испытать лекарства от коронавируса
Пресс-служба ведомства сообщает, что «Минздрав России взял на контроль ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов с коронавирусной инфекцией в связи со вспышкой COVID-19 в Дагестане».
Лезги газет 15:10
Общество
В российских Вооруженных силах растет число зараженных коронавирусом
На сегодняшний день, как сообщает Минобороны, их 1723.
Эхо Москвы 13:32
Происшествия
В Санкт-Петербурге полицейский погиб в ДТП вместе с задержанным
Полицейские Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в похищении человека, который впоследствии погиб вместе с сотрудником полиции в ДТП.
Известия 06:43
Общество
Российский аппарат «Витязь» погрузился на дно Марианской впадины
Глубоководный аппарат «Витязь» достиг дна Марианской впадины, зафиксировав глубину 10028 м. «Витязь» собрали и испытали в Крыловском государственном научном центре.
RuNews24.ru вчера в 05:39
Общество
В Саратовской области до 31 мая продлили режим самоизоляции
Режим повышенной готовности и самоизоляции продлен в Саратовской области до 31 мая.
Kursk.com 14:00
Общество
В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви
Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
Общество
Власти Москвы разъяснили правила ношения масок в общественных местах
Москвичи обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, в магазинах и на рабочем месте, заявил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
Газета.Ru вчера в 16:47
Единоборства
Олейник прокомментировал победу над Вердумом на UFC 249
Российский боец ММА Алексей Олейник в прямом эфире прокомментировал победу над бразильцем Фабрисио Вердумом.
Metaratings вчера в 23:29
Здоровье
Ограничительные меры в Архангельской области продлеваются до конца мая
Как сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Архангельской области Романа Бузинова, по состоянию на 10 мая в Архангельской области выявлено 457 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Северные Новости 09:38
Политика
Песков: Путин проведет совещание о продлении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин 11 мая проведет совещание, где будет обсуждаться возможность продления нерабочих дней после 12 мая, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Газета.Ru 10:07
Общество
Еще 56 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
За последние сутки в городе скончались 56 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.
РИАМО 15:26
Общество
В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим
Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM 15:37
Общество
Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая
Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК 01:38
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru 11:57
Авто
Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей
Сообщается, что бывшая авиабаза будет использоваться для хранения авто несколько недель, после чего машины отправят к дилерам.
Российская газета 10:50
Здоровье
Врачи предупредили о риске тяжелых осложнений коронавирусной инфекции
Риск осложнений существует даже для пациентов, перенесших заболевание в легкой форме. Однако пока он до конца не изучен.
Профиль 10:12
Авто
Как, покупая летние шины, выбрать наименее шумную резину
Признаюсь, что до поры до времени я выбирал шины для своих автомобилей, как натуральная блондинка — чтобы рисунок протектора был красивым.
АвтоВзгляд 01:45
Здоровье
Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса.
РИА Новости 16:03
Общество
На Кубани продлили карантин из-за коронавируса
На Кубани приняли решение продлить до 23 мая карантин из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 08:20
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07