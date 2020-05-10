Коронавирус
Lenta.ruГлавврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом в воскресенье, 10 мая, он написал в своем Facebook-аккаунте.
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Главврач больницы в Коммунарке в Москве назвал число выживших после ИВЛ пациентов
Парламентская газета08:39
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Политика
Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
Общество
В Саратовской области резко выросло число заболевших коронавирусом
Медики фиксируют значительный рост заболевших коронавирусной инфекцией в Саратовской области.
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Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
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МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма
Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.
Газета.Ru 09:41
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Baltic Pipe подкачал. Польская мечта делать газ из воздуха обречена
Заметьте, Анджей Дуда ни слова не сказал о том, что газ из Baltic Pipe будет дешевле, чем углеводороды из России.
BaltNews.ee 03:05
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Blizzard планирует выпустить обновленную «Diablo II»
Компания Blizzard действительно планирует представить поклонникам игры "Diablo II" ее обновленную версию.
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Путин объяснил, какой видит национальную идею России
По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
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Шоу-бизнес
Милла Йовович в День Победы показала фото своей русской бабушки
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АБН вчера в 09:55
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Петербург вводит «масочный режим»
Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 16:57
Общество
Несколько регионов России смягчили введенные из-за коронавируса ограничения
В России несколько регионов решили смягчить или частично отменить введенные из-за COVID-19 ограничения.
Lenta.ru 11:59
Общество
Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России
За последние сутки в России выявили 11 012 случаев заражения коронавирусом, общее число составляет 209 688 случаев.
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Шоу-бизнес
Бузову затравили в Сети за фотосессию в военной форме ко Дню Победы
Интернет-пользователи раскритиковали певицу и телеведущую Ольгу Бузову за фотосессию и видео в военной форме, которые она опубликовала 9 мая.
РИА Новости 10:46
Политика
Путин: с долгами 1990-х Россия не могла развиваться
Москва, 10 мая 2020, 15:16 — REGNUM Государственный долг России в 1990-х годах «зашкалил», не позволяя стране развиваться.
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Авто
Опубликованы первые изображения кроссовера Skoda Enyaq
Совсем недавно компания Skoda рассказала о первом электрическом кроссовере Enyaq.
Тарантас Ньюс 09:22
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Бондарчук отмечает 70-летие
Актриса, режиссер и сценарист Наталья Сергеевна Бондарчук родилась 10 мая 1950 года в семье режиссера и актера Сергея Бондарчука и актрисы Инны Макаровой.
Россия – Культура 05:21
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Единоборства
Фергюсон угодил в больницу после поединка с Гэтжи
Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон, лишившийся 10 мая пояса временного чемпиона UFC в поединке с соотечественником Джастином Гэтжи, оказался в больнице.
Вести.Ru 10:29
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов отреагировал на поражение Тони Фергюсона
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Выявлены ключевые факторы смертности при коронавирусе
Исследователи из Оксфордского университета и Лондонской школы гигиены и тропической медицины проанализировали данные более 17 миллионов британцев и определили ключевые факторы риска смертности при COVID-19.
РИА Новости 10:18
Общество
Правительство России может обанкротить все торговые центры страны
Правительство России разработало законопроект, позволяющий арендаторам из-за потери доходов разрывать с ними договоры без каких-либо штрафов.
Infox.ru вчера в 08:30
Игры
В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%
В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%, в которой насчитывается 54 игры.
Astera вчера в 13:33
Общество
В Ростовской области внесут послабления в режим самоизоляции
По словам губернатора региона Василия Голубева, на первом этапе послаблений в области компании вновь начнут предоставлять потребительские услуги.
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Наталья Орейро исполнила песню в честь Дня Победы
Поздравления россиянам с Днём Победы сегодня поступают со всего мира. Так, свою лепту внесла и популярная певица Наталья Орейро.
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На Кубани приняли решение продлить до 23 мая карантин из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 08:20
Космос
Ученый рассказал о возможности «выключить» Солнце и его влиянии на погоду
Ученый-физик Сергей Богачев из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца на базе Физического института имени Лебедева РАН рассказал о возможности «выключить» Солнце и его влиянии на погоду.
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Политика
Трамп призвал New York Times вернуть скандальные Пулитцеровские премии
Президент США Дональд Трамп обратился к газете New York Times с призывом вернуть Пулитцеровские премии, "полученные за статьи о России и мошенничестве с импичментом".
Life.ru 10:01
Происшествия
В Югре вахтовика подозревают в двойном убийстве
Согласно информации источника РИА Новости в местных правоохранительных органах, в субботу во время застолья в общежитии на территории поселка городского типа Федоровский Сургутского района 45-летний вахтовик застрелил из ружья двух мужчин, которые, как предполагается, распивали с ним спиртное.
РИА Новости 07:27
Авто
Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей
Сообщается, что бывшая авиабаза будет использоваться для хранения авто несколько недель, после чего машины отправят к дилерам.
Российская газета 10:50