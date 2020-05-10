Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом в воскресенье, 10 мая, он написал в своем Facebook-аккаунте.

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ

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