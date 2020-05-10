Коронавирус
Lenta.ruГлавврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом в воскресенье, 10 мая, он написал в своем Facebook-аккаунте.
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Главврач больницы в Коммунарке назвал процент выживших пациентов после ИВЛ
Московский Комсомолец08:06
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Общество
Великобритания незначительно смягчит карантин
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон должен объявить о незначительном смягчении карантинных мер, которые были введены в связи со вспышкой коронавируса.
Lenta.ru вчера в 21:03
Армия и оружие
Китай нанёс ракетный удар по индийским военным
В ответ на агрессивные действия Индии, китайские войска нанесли ракетный удар по индийским военным, что привело к уничтожению легкого бронированного автомобиля последних и ранению четырёх человек.
Avia.pro 09:16
Общество
Режим самоизоляции в Саратовской области продлевается по 31 мая
В Саратовской области режим повышенной готовности и самоизоляции продлевается по 31 мая.
СаратовБизнесКонсалтинг 10:38
Общество
Опровергнут миф о коронавирусе, который мог бы привести к «катастрофе»
В 2020 году ни одному региону не удастся достичь коллективного иммунитета к коронавирусу, а все утверждения о его наличии вызовут катастрофу в системе здравоохранения, заявили ученые департамента эпидемиологии Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге.
РИА Новости 13:44
Фигурное катание
Плющенко резко ответил на слова хореографа Тутберидзе в адрес Трусовой
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вступился за фигуристку Александру Трусову.
Экономика сегодня 13:02
Общество
В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая
Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru 08 мая в 16:39
Общество
ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса
Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости 10:14
Спорт
Сборная Китая стала победителем Кубка наций по шахматам
Китайские шахматисты выиграли Кубок наций. Турнир проходил в режиме онлайн.
ТАСС Спорт 11:23
Кино
Энди Серкис: Новый «Бэтмен» будет самым мрачным в истории
Большое внимание в ленте будет уделено отношениям Альфреда и Брюса Уэйна.
Piter.tv вчера в 13:01
Общество
Минпросвещения заявило о планах начать учебный год очно 1 сентября
Минпросвещения России готовится начать новый учебный год 1 сентября в очном формате, перевод школ на дистанционное обучение не планируется.
Известия 04:38
Общество
В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток
Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях.
Российская газета 08:13
Общество
В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
REGNUM 08:33
Общество
Петербург вводит «масочный режим»
Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 16:57
Общество
В Татарстане обновили требования к режиму самоизоляции
Согласно документу, сохраняется запрет на работу организаций общепита, кроме работы на вынос.
Inkazan 09:30
Общество
В Подмосковье ответили на данные о жалобах врачей на нехватку костюмов
О жалобах подмосковных врачей губернатору Андрею Воробьеву на нехватку медицинских костюмов и средств защиты ранее сообщил Telegram-канал Baza.
РБК 14:58
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции до 18 мая
На всей территории Самарской области сохраняется режим ограничительных мер до 18 мая.
ГТРК Самара 08:22
Политика
Единственный Парад Победы в СНГ прошел в Минске
В белорусском Минске в субботу, 9 мая, прошел Парад Победы – единственный в этом году на постсоветском пространстве, сообщает Znak.com.
Труд вчера в 06:47
Общество
Синоптики назвали даты снегопадов в мае
Днем в центре России будет не выше 10–12 градусов, а если брать севернее, и вовсе пройдут снегопады.
Primpress.ru вчера в 16:30
Политика
Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
Шоу-бизнес
Алёна Шишкова сменила имидж и стала похожа на нынешнюю супругу Тимати
Публикация от Alena Shishkova (@ missalena.92) 9 Май 2020 в 11:37 PDT По фото заметно, что Шишкова практически как две капли воды стала похожа на Решетову.
OvideO.ru 07:43
Шоу-бизнес
Седокова показала фигуру после «обжорства» на самоизоляции
Слово и Дело 02:14
Кино
Опубликован трейлер фанатского фильма по Cyberpunk 2077
NewInform 04:10
Игры
Фанат воссоздал S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке CryEngine
Геймер воссоздал скриншот компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2 на движке CryEngine, однако изначально игра разрабатывалась на Unreal Engine 4.
iReactor 12:57
Общество
Дептранс Москвы назвал главную ошибку при оформлении пропусков на авто
Самой частой ошибкой при оформлении электронных пропусков, к которым привязан личный автомобиль, является неправильное указание номера транспортного средства, сообщил Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.
Газета.Ru 14:12
Единоборства
Гэтжи победил Фергюсона на турнире UFC 249
Джастин Гэтжи взял титул временного чемпиона в лёгком весе, победив Тони Фергюсона в поединке на турнире по смешанным единоборствам UFC 249, который состоялся в Джексонвилле (штат Флорида, США), сообщает «Чемпионат».
Rambler News Service 01:50
Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные
Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru 07:00
Общество
Власти Татарстана объявят об изменениях в режиме самоизоляции
В понедельник 11 мая, в кабинете министров Татарстана в дистанционном режиме состоится брифинг на тему: «О мерах, предпринимаемых в Республике Татарстан по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и планах поэтапного выхода из режима ограничений».
Kazanfirst.ru 06:35
Культура
Собчак назвала условие своей работы на «Первом канале»
Телеведущая Ксения Собчак поделилась условиями, которые она поставила «Первому каналу» в ответ на предложение работать у них.
URA.Ru 13:51