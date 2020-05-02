Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как у него протекал коронавирус.

Главврач больницы в Коммунарке рассказал, как переболел COVID-19

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 9,2K

Политика Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel. 361

Общество В Подмосковье вводят «масочный режим» В Московской области с 12 мая станет обязательным ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) при посещении мест общего пользования. 1,8K

Происшествия В Москве нарушитель самоизоляции напал на полицейского Нарушитель режима самоизоляции напал в Москве на сотрудника полиции.

Хоккей Андрей Скабелка возглавил «Локомотив» Напомним, ранее стало известно, что Скабелка не смог договорится с «Барысом» об условиях контрактного соглашения.

Общество Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению губернатора Московской области, жителям региона в период с 1 мая по 11 мая включительно настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — при нахождении в местах общего пользования, включая аптеки, магазины, такси, поликлиники. 810

Культура Как сериалы справляются с постпродакшеном на удаленке из-за коронавируса Создатели сериалов "Мир Дикого Запада", "Мандалорец", "Черный понедельник" и других рассказали о работе над постпродакшеном в условиях самоизоляции.

Гаджеты AMD продолжает захватывать рынок. Её премиальные процессоры продаются лучше конкурентов во многих ведущих мировых онлайн-магазинах Во время конференции, посвящённой результатам очередного финансового отчёта компании, глава AMD Лиза Су (Lisa Su) заявила, что процессоры компании сейчас занимают более 50% в продажах премиальных CPU во многих ведущих мировых онлайн-магазинах.