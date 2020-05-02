Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиГлавврач больницы в Коммунарке рассказал, как переболел COVID-19

Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как у него протекал коронавирус.
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Главврач больницы в Коммунарке поделился опытом своего лечения от COVID

РБК07:13

Перенесший коронавирус главврач больницы в Коммунарке рассказал о болезни

Lenta.ru06:26

Проценко рассказал, когда эффективнее делать КТ легких при подозрении на COVID-19

Интерфакс05:42

У главврача Коммунарки Дениса Проценко после коронавируса поражены легкие

Московский Комсомолец06:04

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как у него протекал коронавирус

Комсомольская правда05:37

Как болел главврач Коммунарки и чем плох коронавирус

Вести.Ru06:24

Протоколы для лечения COVID основаны на опыте, заявил Проценко

РИА Новости05:46
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Наука

В России расшифровали состав Тунгусского метеорита

SciencePop 29 апреля в 02:20
41
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
9,2K
Здоровье

Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна

ТАСС 03:10
2,6K
Политика

Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия вчера в 18:42
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Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
1,1K
Общество

Попова допустила передачу коронавируса с водой и едой

Как ранее в субботу заявила Попова, в России пока не зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом.
Известия 06:14
7
Общество

В Подмосковье вводят «масочный режим»

В Московской области с 12 мая станет обязательным ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) при посещении мест общего пользования.
ТВ Центр вчера в 11:35
1,8K
Технологии

«Росатом» продлит срок жизни стволов пушек и гаубиц

Популярная механика 05:20
4
Финансы

Банки в марте заняли у ЦБ рекордную с 2014 года сумму

Обязательства банков перед ЦБ за март увеличились на 30,2%, или 739,37 млрд руб.
Коммерсантъ 07:04
3
Общество

Минздрав пока не видит стабилизации ситуации с коронавирусом

Оснований считать, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в России стабилизировалась, пока нет, заявили в Минздраве.
Ведомости 06:44
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Происшествия

В Москве нарушитель самоизоляции напал на полицейского

Нарушитель режима самоизоляции напал в Москве на сотрудника полиции.
ТАСС 08:19
Хоккей

Андрей Скабелка возглавил «Локомотив»

Напомним, ранее стало известно, что Скабелка не смог договорится с «Барысом» об условиях контрактного соглашения.
Vprognoze.ru 07:13
Общество

83 человека за сутки в Ростовской области заболели коронавирусом

Число заболевших в регионе достигло 1026 человек. На данный момент в тяжелом состоянии находятся 11 человек.
Privet-Rostov.ru вчера в 04:37
335
Общество

Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок

Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению губернатора Московской области, жителям региона в период с 1 мая по 11 мая включительно настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — при нахождении в местах общего пользования, включая аптеки, магазины, такси, поликлиники.
REGNUM 07:29
810
Общество

В Самарской области выявили 25 новых случаев заболевания коронавирусом

Как стало известно, в регионе подтвердили 25 новых случаев заболевания коронавирусом.
Самарская газета вчера в 04:17
273
Общество

Средства от штрафов в Москве направят на борьбу с коронавирусом

Все средства, полученные от штрафов в Москве, будут направлены на борьбу с коронавирусом, на медицину, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Интерфакс 02:35
62
Общество

В ВОЗ объяснили быстрое развитие пандемии в Белоруссии

Представитель ВОЗ объяснил причину быстрого развития пандемии коронавируса в Белоруссии.
Ореанда-Новости вчера в 06:27
125
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
1,5K
Происшествия

Аксенов поручил пресекать нелегальные схемы въезда в Крым

Российская газета 04:36
72
Общество

Попова заявила, что до марта в России коронавируса не было

Некоторые россияне считают, что уже переболели новым коронавирусом в январе-феврале, однако это неверно, до марта его в России не было.
ТАСС 05:18
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая»

Телеведущая Лера Кудрявцева подала иск о защите чести и достоинства к продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину.
Ридус вчера в 08:03
16
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина советскими войсками

Эхо Москвы 06:00
288
Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

РИА Новости 30 апреля в 09:02
1K
Культура

Как сериалы справляются с постпродакшеном на удаленке из-за коронавируса

Создатели сериалов "Мир Дикого Запада", "Мандалорец", "Черный понедельник" и других рассказали о работе над постпродакшеном в условиях самоизоляции.
Газета.Ru 07:34
Игры

Mafia III стала временно бесплатной на Xbox One и в Steam

Издательство 2K объявило, что боевик в открытом мире Mafia III стал временно бесплатным на Xbox One и в Steam.
Игромания.ру вчера в 03:17
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Гаджеты

AMD продолжает захватывать рынок. Её премиальные процессоры продаются лучше конкурентов во многих ведущих мировых онлайн-магазинах

Во время конференции, посвящённой результатам очередного финансового отчёта компании, глава AMD Лиза Су (Lisa Su) заявила, что процессоры компании сейчас занимают более 50% в продажах премиальных CPU во многих ведущих мировых онлайн-магазинах.
iXBT.com 06:27
Здоровье

В Оренбургской области 822 человека заболели коронавирусом

По состоянию на 2 мая в Оренбургской области зарегистрировано 822 заболевших коронавирусом.
Orenonline.ru 07:31
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Наука

Назван новый возможный способ передачи коронавируса

Амстердам, 2 мая 2020, 14:10 — REGNUM Ученые из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского Университета (Нидерланды) выяснили, что коронавирус способен поражать клетки кишечника и размножаться в них.
REGNUM 07:10
129
Космос

Совет РАН по космосу одобрил создание в России многоразовой ракеты

Совет Российской академии наук (РАН) по космосу одобрил проект Роскосмоса по созданию многоразовых космических ракет.
Коммерсантъ вчера в 00:44
15
Общество

Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Коммерсантъ вчера в 18:01
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