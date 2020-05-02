Коронавирус
Газета.RuПроценко рассказал, как переболел коронавирусом
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как переболел новым типом коронавируса COVID-19. Об этом он заявил в эфире "России 1". Он отметил, что болезнь у него протекала в форме средней тяжести.
Читать в источнике
Оценить126
Подробнее о событии
Показать все источники
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как у него протекал коронавирус
Комсомольская правда05:37
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:58, Ашберн
Общество
Маск объявил о распродаже имущества
Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
Происшествия
Двое детей выпали из окна и разбились в Москве
Lenta.ru 12:18
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Футбол
Арустамян: «Локомотив» продлил контракт с Бариновым до 2024 года
Московский "Локомотив" продлил контракт с полузащитником Дмитрием Бариновым, новое соглашение рассчитано до 2024 года.
МК-Спорт 12:44
Здоровье
«Вы не понимаете всю степень кошмара»: врач обратился к россиянам
Главный врач Воскресенской районной больницы Юрий Райхман эмоционально обратился жителям с призывом соблюдать карантинные меры.
Московский Комсомолец 07:07
Общество
Борис Джонсон назвал сына в честь спасших его врачей
Аргументы и Факты 10:14
Шоу-бизнес
На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной
На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:56
Политика
IDNES (Чехия): «Мы позволяем России творить тут что ей вздумается», — говорит староста Коларж (iDNES.cz)
Россия может возбуждать дела против кого угодно, но ее законы в Чешской Республике не действуют.
ИноСМИ 08:19
Политика
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия вчера в 18:42
Общество
Минздрав выступил против резкого снятия ограничений из-за коронавируса
Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что введенные меры по профилактике коронавируса и режим самоизоляции после прохождения пика заболеваемости отменять нельзя.
Lenta.ru 05:31
Политика
Зеленский призвал сделать все для расследования трагедии в Одессе
Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 09:13
Происшествия
Пожар на заброшенных дачах в Курганской области потушен
RT на русском 07:48
Здоровье
В РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии
Лукьянов призвал "не только государственные, но и частные клиники добровольно отказаться от производства абортов на время пандемии и тем самым снизить риск заражения российских женщин и членов их семей".
РИА Новости 11:14
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости 30 апреля в 14:27
Игры
Mafia III стала временно бесплатной на Xbox One и в Steam
Издательство 2K объявило, что боевик в открытом мире Mafia III стал временно бесплатным на Xbox One и в Steam.
Игромания.ру вчера в 03:17
Происшествия
Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»
Интерфакс вчера в 22:41
Общество
Прирост смертей от коронавируса в Италии за сутки увеличился
Общее число заражённых коронавирусом в Италии возросло на 1900, до 209 328. Накануне было зарегистрировано 1965 новых случаев.
RT на русском 12:37
Происшествия
Дочь брошенного у подъезда в Москве пенсионера обратилась в Следственный комитет
Дочь московского пенсионера с подтвержденным коронавирусом, которого медики бросили возле подъезда, Елена Печурина обратилась в Следственный комитет России с просьбой проверить действия врачей.
Известия 11:56
Кино
Киностудия имени Горького запустила собственный Youtube-канал
Киностудия имени Горького запустила в субботу собственный Youtube-канал подборкой фильмов к 75-летию Победы, сообщила генеральный директор киностудии Юлиана Слащева.
Вести ФМ 01:29
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом
RT на русском 10:36
Шоу-бизнес
«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни
Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
Политика
В Югре депутата исключили из «Единой России» за драку с журналистом
Президиум регионального отделения Единой России в ХМАО исключил из партии депутата думы Югорска Владимира Бендуса, который напал на журналиста Антона Пантина.
Znak.com 08:08
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
Происшествия
Зараженный коронавирусом врач выпал из окна больницы под Воронежем
Из окна больницы выпал врач скорой помощи Александр Шулепов.
BFM.ru 12:25
Экономика
Производство бензина в России в апреле сократилось на 21,2%
Россия сократила производство бензина в апреле на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,5 млн тонн.
ТАСС 05:36
Экономика
Экономист рассказал, какие товары взлетят в цене после карантина
После окончания режима самоизоляции и снятия ограничительных мер в России вырастут цены на импортную продукцию и продовольственные товары.
URA.Ru вчера в 05:20
Общество
Москва удвоила число тестирований на коронавирус
Число проводимых в Москве тестирований на наличие коронавируса с 30 апреля увеличилось в два раза, сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин.
ТАСС 03:02
Общество
Собянин назвал число зараженных коронавирусом медиков в Москве
Около 2 тыс. медицинских работников в Москве уже перенесли коронавирусную инфекцию, что подтвердили анализы на антитела к этой инфекции, взятые у 25 тыс. работников городской системы здравоохранения.
Известия 08:52
Шоу-бизнес
Никита Джигурда вызвал на поединок Владимира Соловьева
Вечерняя Москва вчера в 14:56