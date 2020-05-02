Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как переболел новым типом коронавируса COVID-19. Об этом он заявил в эфире "России 1". Он отметил, что болезнь у него протекала в форме средней тяжести.

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Футбол Арустамян: «Локомотив» продлил контракт с Бариновым до 2024 года Московский "Локомотив" продлил контракт с полузащитником Дмитрием Бариновым, новое соглашение рассчитано до 2024 года.

Политика Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel. 487

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Кино Киностудия имени Горького запустила собственный Youtube-канал Киностудия имени Горького запустила в субботу собственный Youtube-канал подборкой фильмов к 75-летию Победы, сообщила генеральный директор киностудии Юлиана Слащева. 10

Общество Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений. 185

Общество Москва удвоила число тестирований на коронавирус Число проводимых в Москве тестирований на наличие коронавируса с 30 апреля увеличилось в два раза, сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин. 248