Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruГлавврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом в воскресенье, 10 мая, он написал в своем Facebook-аккаунте.
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В Коммунарке после ИВЛ выжили 13,6% пациентов с COVID-19

Коммерсантъ09:57

Проценко оценил эффективность ИВЛ для пациентов с коронавирусом

RT на русском08:48

Чуть больше 13% пациентов больницы в Коммунарке выжили после ИВЛ

ТАСС07:45

Главврач больницы в Коммунарке назвал процент выживших пациентов после ИВЛ

Московский Комсомолец08:06

После ИВЛ в Коммунарке в Москве выжили чуть более 13% пациентов

Известия08:01

Главврач больницы в Коммунарке назвал процент выживших пациентов на ИВЛ

Вечерняя Москва07:47

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о статистике использования ИВЛ

РИА Новости08:20
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Экономика

Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском 05:00
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Общество

Магазины одежды и обуви откроют на первом этапе снятия ограничений

Магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Коммерсантъ вчера в 18:03
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Общество

В Ростовской области внесут послабления в режим самоизоляции

По словам губернатора региона Василия Голубева, на первом этапе послаблений в области компании вновь начнут предоставлять потребительские услуги.
Evo-rus.com вчера в 10:33
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Общество

В Волгоградской области проработают варианты развития эпидситуации

Профильным ведомствам было поручено проработать план действий в случае различных вариантов развития ситуации, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.
Волга-Медиа 09:53
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Экономика

Бизнес ответил на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросили Госдуму ускорить принятие законопроекта, который предусматривает право арендатора в одностороннем порядке отказаться от договора аренды.
РБК 08:34
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Общество

В Праге на место памятника Коневу поставили унитаз

Московский Комсомолец вчера в 12:57
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Общество

В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
REGNUM 08:33
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Наука

Назван способ наполовину сократить смертность от коронавируса

Результаты анализа, основанного на статистике больниц на нескольких континентах, показали, что у пациентов из наиболее подверженных COVID-19 стран, например Италии, Испании и Великобритании, наблюдается пониженное содержание витамина D в сравнении с больными из других государств.
РИА Новости 06:12
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Общество

Малышева назвала главный симптом для госпитализации при коронавирусе

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов подтвердил утверждение Малышевой: по его словам, одышка служит тревожным симптомом, который может свидетельствовать о снижении дыхательной функции.
РИА Новости 06:04
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Экономика

Завод по производству металлоизделий построят в Нижнем Новгороде

Завод по производству металлоизделий планирует построить на ул. Коновалова в Нижнем Новгороде компания ООО «Первая ковка», сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н 05:30
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Происшествия

Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома

Жители поселка Пугачева в Удмуртии из-за взрывов боеприпасов начали самостоятельно покидать дома.
Российская газета вчера в 13:21
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Политика

Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
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Общество

Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса.
ТАСС 05:30
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Общество

Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая

Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК 01:38
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Здоровье

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане, который стал эпицентром распространения инфекции и где на протяжении длительного времени не фиксировали новых заболевших, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.
Газета.Ru 00:08
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Общество

В Астраханскую область прибыл гуманитарный груз из Туркменистана

Сегодня утром в порт Оля, расположенный в Лиманском районе Астраханской области, прибыл автопаром "Бахтияр" с гуманитарным грузом из Туркменистана.
Южная Волна 09:45
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Здоровье

Ограничительные меры в Архангельской области в связи с коронавирусом продлили до 31 мая

Ограничительные меры в Архангельской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции продлили до 31 мая.
ТАСС 10:20
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Экономика

Оборонный Промсвязьбанк распродал почти все запасы золота

По расчетам НКР, запасы золота в банках, которые раскрывают отчетность полностью, за месяц сократились почти на 2 т, еще около 2 т могло обеспечить снижение объемов в Промсвязьбанке.
РБК 02:00
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Общество

В правительстве оценили возможные сроки выхода из режима ограничений

Россия может выйти из режима ограничений из-за пандемии в конце мая – начале июня, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Mockva.ru вчера в 02:16
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Общество

В России разработали требования к проведению школьных экзаменов

Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 08:53
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Общество

Губернатор Свердловской области рассказал о толпах людей на 9 мая

Екатеринбург в эфире 10:25
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Армия и оружие

Третий самолет с военными медиками вернулся из Италии в Россию

В марте Россия направила восемь врачебных бригад, около 100 военных вирусологов и эпидемиологов, медицинское оборудование и лабораторию войск радиационной, биологической и химической защиты, чтобы помочь Италии в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 07:25
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Единоборства

Гэтжи выбросил пояс временного чемпиона после победы над Фергюсоном

Американский боец Джастин Гэтжи выбросил пояс временного чемпиона UFC в легком весе после победы над соотечественником Тони Фергюсоном на турнире UFC 249.
Sport24.ru 02:57
Общество

На Кубани священник и 35 прихожан заразились коронавирусом

Ранее «КИ» писали, что в Краснодарском крае режим карантина продлен до 23 мая.
Краснодарские известия 08:32
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Происшествия

Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета вчера в 14:59
1,4K
Шоу-бизнес

Бузову затравили в сети за фотосессию в военной форме

Подписчики Instagram-аккаунта российской артистки Ольги Бузовой затравили ее за опубликованную фотосессию в военной форме, посвященную 75-летию Дня Победы.
Lenta.ru 08:25
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Фигурное катание

Плющенко резко ответил на обвинения хореографа из команды Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на слова хореографа Алексея Железнякова о спортсменке Александре Трусовой.
Вечерняя Москва 08:51
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Политика

МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма

Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.
Газета.Ru 09:41
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Происшествия

В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту

Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM вчера в 16:51
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Общество

В Оренбуржье продлили режим самоизоляции до 17 мая

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил режим самоизоляции граждан из-за коронавируса до 17 мая, сообщил областной оперштаб.
РИА Новости 08:27
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