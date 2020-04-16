с чего всё началось

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в своём Facebook рассказал о результатах 45 дней работы.

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о результатах 45 дней работы

Шоу-бизнес Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР. 23

Политика Путин сегодня вновь выступит с обращением Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 3,3K

Общество В Свердловской области еще шесть человек заразилось коронавирусом В Свердловской области официально подтверждено шесть новых случаев заражения коронавирусом.

Экономика Орешкин: не все меры господдержки работают как «задумывалось» Не все меры по поддержке бизнеса в условиях карантина работают так, как задумывалось, заявил помощник президента Максим Орешкин во время онлайн-совещания "Единой России" с предпринимателями, которое провел председатель партии Дмитрий Медведев. 7

Политика Трамп выразил готовность передать России аппараты ИВЛ В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24,5 тысячи случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198. 843

Здоровье Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом Сыпь на ногах может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает издание Metro со ссылкой на выводы врачей в Италии и Испании. 208

Политика В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату. 1,7K

Политика Россия опровергла обвинения США в проведении ядерных испытаний Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдепе заявили, что Россия в 2019 году якобы проводила эксперименты с ядерным оружием. 159

Происшествия Замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края задержан за взятку В Следственном комитете РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Общество Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани В конце февраля учёные при Китайской академии наук выяснили, что распространение нового типа коронавируса началось от некоего нулевого пациента, который побывал на уханьском рынке в ноябре или в начале декабря 2019 года. 819

Экономика Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов. 653

Экономика Страны Европы приблизились к краху Все больше стран не смогут выплачивать обязательства по госдолгу в ближайшие 12-18 месяцев, что может привести к дефолту по обязательствам и краху экономик отдельных стран, пишет CNBC со ссылкой на аналитика журнала The Economist Саймона Баптиста.

Музыка «Банальные ворюги»: Разин нелестно отозвался о Пугачевой и Леонтьеве Известный продюсер и музыкант Андрей Разин опубликовал на своей странице в Instagram пост, в которой назвал популярных исполнителей Аллу Пугачеву и Валерия Леонтьева "банальными ворюгами". 6

Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось. 31

Здоровье Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 3372 На Украине число случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки выросло до 3372, сообщает украинский Минздрав на своей странице в Facebook. 8