Общество
RT на русскомГлавврач больницы в Коммунарке рассказал о результатах 45 дней работы
Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в своём Facebook рассказал о результатах 45 дней работы.
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Главврач московской больницы в Коммунарке подвёл итоги 45 дней работы
Московский Комсомолецвчера в 23:36
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Общество
16 заболевших коронавирусом выявили в четырех городах Кузбасса
С начала эпидемии коронавируса в России ко вторнику, 14 апреля, в Кемеровской области выявлено уже 16 случаев заражения этой инфекцией в четырех городах области: Кемерове, Новокузнецке, Топках и Мариинске.
Кузбасс 14 апреля в 06:25
Происшествия
В Москве задержан стрелок с Окской улицы
Сотрудники полиции сумели задержать 47-летнего мужчину, открывшего стрельбу в своей квартире на юго-востоке Москвы.
Российская газета вчера в 15:31
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК вчера в 05:22
Шоу-бизнес
Шоумен Александр Гудков собирается жениться
Шоумен, комик Александр Гудков в беседе с телеведущей Ксенией Собчак рассказал, что решился сделать своей возлюбленной предложение руки и сердца, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО вчера в 14:15
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Общество
В Москве умерли семь заболевших коронавирусом
В России болеют 24 567 человек. В Москве число заболевших составляет 14 776.
Газета.Ru вчера в 17:18
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
Наука
Собак признали возможным переносчиком коронавируса
РИА Новости вчера в 18:08
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
Армия и оружие
Группа боевиков, которых готовили на базе США, сдалась сирийской армии
Двадцать семь боевиков, сдавшихся сирийским военным, сообщили, что прошли подготовку на американской военной базе в районе лагеря "Рукбан", заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
РИА Новости вчера в 15:04
Общество
Соловьев отказался от баттла с Уткиным
Телеведущий Владимир Соловьев заявил РБК, что не принимает вызов на рэп-баттл от комментатора и блогера Василия Уткина.
РБК вчера в 07:46
Политика
Трамп объявил о прохождении США пика по коронавирусу
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты миновали пик распространения коронавирусной инфекции, а число заболевших и умерших впредь будет уменьшаться.
Ридус вчера в 23:52
Здоровье
Амурский врач: «Лимоны не спасут жителей от коронавируса»
Главный врач Амурской областной инфекционной больницы Елена Саяпина прокомментировала информацию о лечении лимонами и прочими народными средствами от коронавируса.
Телепорт 00:11
Общество
В Москве введут автоматические проверки пропусков на транспорте
Проверки пропусков на общественном транспорте Москвы переведут полностью в автоматический режим через транспортные и социальные карты.
RT на русском вчера в 13:04
Общество
Путин предложил направить 200 млрд рублей на поддержку регионов
Президент России Владимир Путин в обращении предложил направить 200 млрд рублей на поддержку устойчивости экономики регионов.
Реальное время вчера в 09:18
Политика
Захарова назвала виновных в сносе памятника Коневу в Праге
Решение о сносе памятника советскому полководцу маршалу Ивану Коневу в Праге приняло не руководство Чехии, это было подлое решение тех людей, которые действуют вопреки историческим национальным интересам страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:24
Политика
Окончание Второй Мировой войны перенесено на 3 сентября
Государственная дума приняла законопроект о переносе окончания Второй Мировой войны. Новой датой выбрано — 3 сентября.
Московский Комсомолец Мурманск вчера в 06:55
Армия и оружие
США заявили об испытании Россией противоспутникового оружия
Согласно заявлению космического командования США, Россия провела испытание системы противоспутникового вооружения, которая могла бы выводить из строя космические аппараты на околоземной орбите.
Коммерсантъ вчера в 19:30
Общество
Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным
Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
Saratovnews вчера в 13:23
Происшествия
В Новосибирске подтверждены 11 новых случаев заражения коронавирусом
Семеро никуда не выезжали и с пациентами с коронавирусом не контактировали.
REGNUM вчера в 23:20
Футбол
Дзюба рассказал о причинах неудач сборной на Евро-2016
Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о причинах неудач сборной на Евро-2016, передает "Матч ТВ".
Газета.Ru вчера в 11:45
Общество
Саратовский театр вошел в десятку лучших в России
Саратовский театр оперы и балета вошел в десятку лучших оперных театров России. Соответствующий рейтинг составил портал ТурСтат.
Версия-Саратов 00:50
Технологии
В России создали приложение для поиска у себя симптомов коронавируса
В России запустили приложение, которое помогает выявить внешние симптомы болезни и оценить степень вероятности заражения коронавирусом.
URA.Ru вчера в 12:13
Здоровье
Названы самые смертельные болезни для россиян
Самыми смертельными недугами в России за последние пять лет признаны болезни системы кровообращения и онкозаболевания.
Известия 00:55
Религия
У православных христиан наступил Чистый четверг
16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
Экономика
Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей
Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 трлн рублей.
Известия вчера в 17:10
Игры
Создатели GTA больше не работают по 100 часов в неделю
Напомним, что Rockstar Games оказалась в центре скандала после того, как соучредитель компании Дэн Хаузер заявил в октябре 2018 года журналистам, что разработчики Red Dead Redemption 2 работают по 100 часов в неделю, доделывая игру.
ИА Красная Весна вчера в 13:56
Общество
Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани
Первый пациент, заболевший коронавирусной инфекцией в китайском городе Ухань, где впервые зафиксировали вспышку COVID-19, работал в лаборатории Института вирусологии.
RT на русском вчера в 22:59
Культура
Сериал «Зулейха открывает глаза» требуют снять с эфира
Канал «Россия 1» начал показ сериала «Зулейха открывает глаза», снятого по одноимённому роману Гузель Яхиной.
Страницы Воронежской культуры вчера в 14:47
Общество
Коронавирус захватил французский авианосец «Шарль де Голль»
Евразия Daily 00:51