с чего всё началось

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в своём Facebook рассказал о результатах 45 дней работы.

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о результатах 45 дней работы

Общество 16 заболевших коронавирусом выявили в четырех городах Кузбасса С начала эпидемии коронавируса в России ко вторнику, 14 апреля, в Кемеровской области выявлено уже 16 случаев заражения этой инфекцией в четырех городах области: Кемерове, Новокузнецке, Топках и Мариинске. 17

Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода. 30

Шоу-бизнес Шоумен Александр Гудков собирается жениться Шоумен, комик Александр Гудков в беседе с телеведущей Ксенией Собчак рассказал, что решился сделать своей возлюбленной предложение руки и сердца, сообщает Федеральное агентство новостей. 15

Шоу-бизнес Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР. 19

Общество В Москве умерли семь заболевших коронавирусом В России болеют 24 567 человек. В Москве число заболевших составляет 14 776. 303

Политика В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату. 1,5K

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах. 4,3K

Армия и оружие Группа боевиков, которых готовили на базе США, сдалась сирийской армии Двадцать семь боевиков, сдавшихся сирийским военным, сообщили, что прошли подготовку на американской военной базе в районе лагеря "Рукбан", заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев. 153

Общество Соловьев отказался от баттла с Уткиным Телеведущий Владимир Соловьев заявил РБК, что не принимает вызов на рэп-баттл от комментатора и блогера Василия Уткина. 1,1K

Политика Трамп объявил о прохождении США пика по коронавирусу Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты миновали пик распространения коронавирусной инфекции, а число заболевших и умерших впредь будет уменьшаться. 80

Здоровье Амурский врач: «Лимоны не спасут жителей от коронавируса» Главный врач Амурской областной инфекционной больницы Елена Саяпина прокомментировала информацию о лечении лимонами и прочими народными средствами от коронавируса.

Общество В Москве введут автоматические проверки пропусков на транспорте Проверки пропусков на общественном транспорте Москвы переведут полностью в автоматический режим через транспортные и социальные карты. 1K

Политика Захарова назвала виновных в сносе памятника Коневу в Праге Решение о сносе памятника советскому полководцу маршалу Ивану Коневу в Праге приняло не руководство Чехии, это было подлое решение тех людей, которые действуют вопреки историческим национальным интересам страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. 3

Армия и оружие США заявили об испытании Россией противоспутникового оружия Согласно заявлению космического командования США, Россия провела испытание системы противоспутникового вооружения, которая могла бы выводить из строя космические аппараты на околоземной орбите. 217

Общество Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным. 173

Футбол Дзюба рассказал о причинах неудач сборной на Евро-2016 Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о причинах неудач сборной на Евро-2016, передает "Матч ТВ".

Общество Саратовский театр вошел в десятку лучших в России Саратовский театр оперы и балета вошел в десятку лучших оперных театров России. Соответствующий рейтинг составил портал ТурСтат.

Здоровье Названы самые смертельные болезни для россиян Самыми смертельными недугами в России за последние пять лет признаны болезни системы кровообращения и онкозаболевания.