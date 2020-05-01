Коронавирус
Вечерняя МоскваГлавврач больницы в Коммунарке рассказал о своем состоянии
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что чувствует себя хорошо. Об этом он сообщил в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом. Специалист рассказал, что работает уже две недели.
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Главврач больницы в Коммунарке подтвердил, что его состояние стабильно хорошее
Телеканал Санкт-Петербург11:46
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Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Интерфакс 17:48
Кино
Актёра Яна Цапника превратили в Клинта Бартона из «Мстителей»
В Сети появилось забавное видео, в котором российского актёра Яна Цапника превратили в Соколиного Глаза из "Мстителей".
Газета Metro вчера в 09:15
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Космос
Данные Parker Solar Probe соответствуют 20-летней теории
Джастин Каспер, профессор климатических и космических наук и инженерии в Мичиганском университете, сказал, что нынешние и бывшие исследователи, во главе с Леннардом Фиском, профессором космических наук, профессором университета им. Томаса М. Донахью, собрали сложную картину работы Солнца задолго до того, как был запущен Parker в августе 2018 года.
AstroNews.ru 10:01
Здоровье
Проценко рассказал о значении выхода на плато по коронавирусу
Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко предостерег от напрасных надежд на то, что эпидемия коронавируса выходит на плато.
РИА Новости 14:18
Финансы
Костин призвал правительство занять до 6 трлн рублей на антикризисные затраты
Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин считает, что государство должно увеличить объем дополнительных заимствований на покрытие затрат, связанных с распространением коронавируса, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Ведомости 08:28
Хоккей
Данис Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом»
Inc-news.ru 29 апреля в 13:51
Технологии
В NASA разработали новую модель аппаратов ИВЛ
Принципиально новую модель аппаратов ИВЛ разработали инженеры из Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии.
РЕН ТВ 16:28
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае выросло до 423
Всего в Алтайском крае на 1 мая общее число заболевших составляет 423 человека, в том числе 35 детей до 17 лет.
ТАСС 01:28
Общество
В Чечне приостановили работу общественного транспорта до 11 мая
Власти Чечни приостановили работу общественного транспорта в республике до 11 мая включительно на время действия режима самоизоляции.
ТАСС 17:34
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
Общество
Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса
«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве.
RT на русском 06:56
Политика
Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера
Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Инфорос 02:08
Гаджеты
Huawei раскрыла график обновления смартфонов до Android 10 для Европы
Китайский техногигант Huawei обновил собственный график выпуска фирменной программной оболочки EMUI 10, созданной на базе популярной ОС Android 10 для пользователей своих устройств в Европе.
Актуальные Новости 01:33
Происшествия
В Саратовской области в интернате умерла женщина с COVID-19
В Саратовской области в психоневрологическом интернате в селе Черкасском от коронавирусной инфекции умерла пожилая женщина, инфицированная COVID-19.
Российская газета вчера в 10:22
Шоу-бизнес
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском вчера в 19:18
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
Армия и оружие
Военных медиков из России не пустили в Боснию и Герцеговину
Министерство безопасности Боснии и Герцеговины не пустило российских военных врачей в страну, несмотря на приглашение правительства.
News.ru 19:44
Общество
Маск заявил о намерении продать все свои вещи
Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи.
Известия 15:22
Футбол
Еще один футболист выступил с критикой властей
«Рамблер» писал, что ранее Евгений Фролов резко осудил власти России за недостаточные, по его мнению, меры поддержки населения во время пандемии коронавируса.
Рамблер 04:43
Политика
В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий
Российская газета 08:01
Общество
В Роспотребнадзоре допускают ужесточение ограничений после 12 мая
Режим ограничений, введенный в России из-за опасности распространения коронавируса, может быть ужесточён после 12 мая, если граждане не будут ответственно относиться к нему на праздниках.
Национальная служба новостей 05:58
Энергетика
В Польше заявили, что «Газпром» согласился снизить цену на газ
Польская энергетическая компания PGNiG сообщила, что "Газпром" согласился снизить цену на поставляемый газ после решения Стокгольмского Арбитражного суда, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы PGNiG Ежи Квечиньского.
Газета.Ru 29 апреля в 13:43
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов отсудил у жены долю в квартире
StarHit.ru 00:30
Баскетбол
Леброн Джеймс показал логотип «Космического джема-2»
Sports.ru вчера в 17:19
Спорт
Комиссия МОК прокомментировала результаты расследования WADA
«Комиссия спортсменов МОК приветствует новости о существенном продвижении, которое было осуществлено отделом расследований WADA, и благодарит всех, кто был вовлечен в этот процесс», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна 08:38
Армия и оружие
Министерство обороны РФ опубликовало архивы о Берлинской операции
Министерство обороны РФ публикует ранее засекреченные архивы о Берлинской операции — последней решающей битве Великой Отечественной войны.
Вести.Ru 19:45
Общество
В Испании задержали экс-депутата Госдумы
В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
Российская газета 11:02
Происшествия
Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева
Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
REGNUM вчера в 03:39