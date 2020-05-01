Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что чувствует себя хорошо. Об этом он сообщил в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом. Специалист рассказал, что работает уже две недели.

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о своем состоянии

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