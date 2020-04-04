Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаГлавврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что его удивил возраст инфицированных коронавирусом пациентов, находящихся сейчас в медучреждении. Когда был набран первый пул больных, и медики начали анализировать, то у них "челюсть упала", - рассказ Проценко в интервью телеканалу RT.
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с чего всё началось
"Когда мы набрали первый пул больных и начали анализировать, у нас челюсть упала", — заявил
 он в программе "Эпидемия с Антоном Красовским" на телеканале RT.
Толквчера в 21:34

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Главврач больницы в Коммунарке рассказал об удивлении от возраста пациентов с COVID-19

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Врач рассказал о поразивших его пациентах с COVID-19

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«Челюсть упала»: главврач Коммунарки удивился возрасту пациентов с коронавирусом

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Проценко рассказал, что его поразило при лечении больных COVID-19

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Решение о начале военной антинаркотической операции в Карибском море и южной части Тихого океана, принятое президентом США Дональдом Трампом, встретило сопротивление в Министерстве обороны, сообщает американское издание Foreign Policy.
ANNA-News вчера в 06:13
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UFC предложили провести бой Нурмагомедова и Фергюсона в Белоруссии

Исполнительный директор Белорусской федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Максим Корольков заявил, что его организация предложила Абсолютному бойцовскому чемпионату (UFC) провести турнир UFC 249 в Минске.
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В Свердловской области в результате пожара в частном жилом доме погибли три ребенка, еще двое детей госпитализированы.
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Общество

Новую форму спецпропусков ввели в Краснодаре на период карантина

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Ученые выяснили, что кошки мяукают специально для общения с человеком

Goroday.ru 02 апреля в 06:36
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