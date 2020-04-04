с чего всё началось

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что его удивил возраст инфицированных коронавирусом пациентов, находящихся сейчас в медучреждении. Когда был набран первый пул больных, и медики начали анализировать, то у них "челюсть упала", - рассказ Проценко в интервью телеканалу RT.

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19

Экономика Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.

Общество Появилась новая информация по ситуации с коронавирусом в Кузбассе В Telegram-канале оперативного штаба сообщили: по состоянию на 11 часов 4-го апреля за прошедшие сутки в Кузбассе новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не выявлено.

Армия и оружие СМИ: Пентагон против «антинаркотической операции» Трампа в Карибском бассейне Решение о начале военной антинаркотической операции в Карибском море и южной части Тихого океана, принятое президентом США Дональдом Трампом, встретило сопротивление в Министерстве обороны, сообщает американское издание Foreign Policy.

Единоборства UFC предложили провести бой Нурмагомедова и Фергюсона в Белоруссии Исполнительный директор Белорусской федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Максим Корольков заявил, что его организация предложила Абсолютному бойцовскому чемпионату (UFC) провести турнир UFC 249 в Минске.

Общество Спрогнозировано влияние теплой погоды на коронавирус Вирусолог и член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альтштейн спрогнозировал влияние теплой погоды на коронавирус в беседе с изданием Ura.ru.

Кино HBO предоставил бесплатный доступ к 500 часам фильмов и сериалов Нью-Йорк, США, 3 апреля 2020, 15:17 — REGNUM Телеканал HBO объявил о том, что в рамках новой акции на фоне эпидемии коронавируса он предоставит пользователям сети бесплатный доступ к 500 часам фильмов и сериалов.

Общество Мэр Москвы определил уполномоченных штрафовать юрлиц из-за вируса Мэр Москвы Сергей Собянин назвал органы исполнительной власти города, которые смогут штрафовать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение правил режима повышенной готовности из-за коронавируса.

Общество В Москве проведут масштабную дезинфекцию общественных пространств В Москве в воскресенье намерены провести масштабную дезинфекцию общественных пространств, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Общество Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Общество В Нью-Йорке врачам придется носить мусорные мешки вместо халатов Врачи и персонал медицинского центра в нью-йоркском Бруклине будут вынуждены носить дождевики и пакеты для мусора вместо медицинских халатов, сообщил телеканалу CNN президент медцентра SUNY Downstate Medical Center Уэйн Райли.

Общество Названы профессии, востребованные во время пандемии коронавируса В России требуются медики, госслужащие и строители Спрос на работников в марте в сравнении с февралем упал, но есть сферы, где выросло число вакансий несмотря на пандемию коронавируса, из-за которой многим предприятиям пришлось приостановить свою деятельность или перевести сотрудников на удаленный режим работы.