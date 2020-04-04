Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаГлавврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что его удивил возраст инфицированных коронавирусом пациентов, находящихся сейчас в медучреждении. Когда был набран первый пул больных, и медики начали анализировать, то у них "челюсть упала", - рассказ Проценко в интервью телеканалу RT.
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с чего всё началось
"Когда мы набрали первый пул больных и начали анализировать, у нас челюсть упала", — заявил
 он в программе "Эпидемия с Антоном Красовским" на телеканале RT.
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