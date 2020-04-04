с чего всё началось

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что его удивил возраст инфицированных коронавирусом пациентов, находящихся сейчас в медучреждении. Когда был набран первый пул больных, и медики начали анализировать, то у них "челюсть упала", - рассказ Проценко в интервью телеканалу RT.

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19

Происшествия В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в четверг во время плавания на каноэ, их считают погибшими, сообщает газета USA Today.

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Происшествия Выросло количество жертв взрыва в Орехово-Зуеве Погибли две женщины и один мужчина. Взрыв газа произошел в пятиэтажке Орехово-Зуева днем в субботу, 4 апреля.

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Экономика Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы Проценты по кредитным картам, которые накопились за время «кредитных каникул», заемщик должен будет погасить равными ежемесячными выплатами в течение двух лет.

Здоровье Врач рассказал об опасности карантина для пожилых людей "Пожилые люди, которые сегодня находятся в изоляции и мало двигаются, могут превратиться в сидячих или даже лежачих больных, которые не смогут восстановить свою физическую активность после изоляции", - добавил врач.