Два основных сценария развития ситуации коронавирусом COVID-19 предположил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме Антона Красовского на RT "Эпидемия". Это хороший или очень хороший сценарии.

Главврач больницы в Коммунарке сделал прогноз по коронавирусу в России

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