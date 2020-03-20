Коронавирус
Вести.RuГлавврач больницы в Коммунарке сделал прогноз по коронавирусу в России
Два основных сценария развития ситуации коронавирусом COVID-19 предположил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме Антона Красовского на RT "Эпидемия". Это хороший или очень хороший сценарии.
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Главврач инфекционной больницы в Коммунарке рассказал, когда коронавирус покинет Россию
Комсомольская правда05:21
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