Коронавирус

Вести.RuВести.RuГлавврач больницы в Коммунарке сделал прогноз по коронавирусу в России

Два основных сценария развития ситуации коронавирусом COVID-19 предположил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме Антона Красовского на RT "Эпидемия". Это хороший или очень хороший сценарии.
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Главврач больницы в Коммунарке назвал два сценария окончания пандемии

РИА Новости09:07

Врач назвал сценарии развития ситуации с коронавирусом в России

RT на русском08:35

«Увидимся в сентябре»: Главврач «коронавирусной» Коммунарки назвал два варианта развития эпидемии

Царьград07:38

Главврач в Коммунарке назвал два сценария развития пандемии

РБК09:27

Главврач больницы в Коммунарке назвал два сценария окончания пандемии

Московский Комсомолец07:42

Главврач инфекционной больницы в Коммунарке рассказал, когда коронавирус покинет Россию

Комсомольская правда05:21

Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария развития пандемии

Lenta.ru05:17
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Здоровье

Российские ученые расшифровали геном коронавируса

В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Интерфакс вчера в 07:03
Энергетика

Мировые цены на нефть начали расти после недавнего обвала

Мировые цены на нефть потянулись вверх после недавнего обрушения до уровня начала 2000-х годов.
Красная весна вчера в 16:06
Финансы

ЦБ сохранил ключевую ставку после обвала рубля

Совет директоров Центробанка на заседании 20 марта сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Большинство аналитиков хотя и предсказывали именно это решение, но допускали любой вариант развития событий – и снижение, и повышение ключевой ставки.
Ведомости 06:30
Происшествия

В Татарстане женщину привлекли к ответственности за фейк о карантине

В Татарстане жительницу Нижнекамска привлекли к административной ответственности за то, что она распространила через мессенджер ложные сообщения о якобы скором закрытии города на карантин из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:45
Общество

Первую выздоровевшую пациентку с коронавирусом выписали в Подмосковье

В Московской области выписали первую пациентку с коронавирусом.
Lenta.ru 08:52
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
Общество

В США задумались об антироссийских санкциях из-за цен на нефть

Американские власти рассматривают возможность ввести санкции в отношении России для стабилизации ситуации на рынке нефти.
Lenta.ru вчера в 15:21
Армия и оружие

США не смогли отследить подлодку проекта «Борей»

Как заявил ТАСС бывший командир субмарины капитан 1-го ранга Василий Танковид, переход "Александра Невского" по Северному морскому пути в Вилючинск на Камчатке длился 42 дня, из которых подлодка 12 суток шла в надводном положении.
Российская газета вчера в 02:40
Политика

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию с коронавирусом и экономикой

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором были затронуты вопросы по ситуации с экономикой и коронавирусом.
Газета.Ru 08:14
Энергетика

Bloomberg не исключил падение нефти до 5 долларов за баррель

Цены на нефть могут упасть до 20 долларов за баррель и даже ниже. Такой прогноз дают эксперты, опрошенные Bloomberg.
Российская газета 03:15
Общество

В Москве поменяли памятник маршалу Жукову около Кремля

Памятник маршалу Жукову был установлен на Манежной площади 8 мая 1995 года. к 50-летию победы в Великой Отечественной войне.
РБК 06:13
Футбол

Месси присоединился к челленджу с туалетной бумагой

Газета.Ru вчера в 18:20
Игры

Слухи: Marvel’s Spider-Man 2 предложит три варианта системы перемещения на паутине

Наконец, разработчики якобы пересмотрят систему полётов на паутине, добавят множество новых анимаций и предложат три режима: реалистичный (в духе Spider-Man 2), аркадный и смешанный (аналог нынешнего).
3DNews 02:19
Экономика

Туроператор «Индиго-Тур» прекратил деятельность из-за коронавируса

Туроператор "Индиго-Тур" сообщил о прекращении деятельности, поскольку не может исполнять своих обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих азиатских направлений.
Интерфакс вчера в 12:14
Происшествия

Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб

Газета.Ru вчера в 10:42
Армия и оружие

Под Калининградом развернут РЛС, способную следить за всей Европой

Под Калининградом развернут второй комплекс РЛС "Контейнер", способный следить за всей Европой.
Piter.tv вчера в 01:13
Общество

Российские авиакомпании эвакуировали из Черногории 1087 туристов

Авиакомпании «Аэрофлот», «Победа» и S7 эвакуировали из Черногории 1087 российских туристов, сообщило посольство России в Подгорице.
Взгляд.ру 08:56
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 04:35
Наука

В России начались испытания вакцины против коронавируса

В России начались испытания прототипов вакцины против коронавируса. Об этом сообщил Роспотребнадзор.
РИА Стрела 03:42
Музыка

Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Мой Брянск 18 марта в 13:52
Общество

Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Мясников с уверенностью заявляет, что пандемия коронавируса закончится к середине или концу апреля.
Обзор газет 09:36
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.
Известия вчера в 17:45
Энергетика

Федун назвал катастрофической цену на нефть ниже $25

Цена на нефть, которая 18 марта впервые с 2003 года опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической, заявил совладелец и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун.
Коммерсантъ вчера в 07:22
Происшествия

После взрыва газа в Перми возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Перми, в результате которого погиб один человек и ещё трое получили ранения.
RT на русском 06:55
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 14:01
Биатлон

Российскую биатлонистку Аввакумову больше не ждут в сборной Сербии

Союз биатлонистов Сербии больше не заинтересован в переходе в сборную российской и южнокорейской биатлонистки Екатерины Аввакумовой.
Нева Спорт вчера в 10:59
Экономика

Инвесторы вывели из российских активов рекордную сумму

Чистый отток капитала из российских активов за неделю с 12 по 18 марта 2020 года впервые за всю историю наблюдений достиг $1,4 миллиарда согласно еженедельным данным EPFR Global.
Вести.Ru 03:04
Происшествия

Пожар на рынке в Ростовской области локализован

Возгорание торгового павильона на рынке в посёлке Янтарном Аксайского района Ростовской области локализовано.
RT на русском 00:55
Общество

Сотрудники ФСБ задержали финансистов ИГ в трёх регионах России

Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность ячейки «Исламского государства»*, члены которой под прикрытием благотворительности перечислили боевикам по меньшей мере 2 млн рублей.
RT на русском 05:56
Политика

Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Lenta.ru 09:02
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