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РБК
РБК

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о не узнавших Путина врачах

Президента России Владимира Путина не узнал медперсонал инфекционного центра в Коммунарке во время его визита в учреждение в марте. Об этом рассказал главный врач больницы Денис Проценко в интервью «Российской газете».В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Денис Проценко. Стена Коммунарки

Хорошо помню: в десять часов утра 1 марта позвонил замруководителя департамента здравоохранения Москвы Алексей Сергеевич Токарев и сказал мне, что в полдень встречаемся на Коммунарке всей командой, включая сотрудников родильного дома, входящего в состав 40-й больницы.
Российская газетавчера в 18:00
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ТАСС

Денис Проценко раскрыл подробности визита Путина в Коммунарку

ТАССвчера в 11:56
Газета.Ru

Проценко рассказал о визите Путина в Коммунарку

Газета.Ruвчера в 11:23
Комсомольская правда

Визит в Коммунарку: Проценко признался, что врачи не узнали Путина в желтом защитном костюме

Комсомольская правдавчера в 05:34
RT на русском

Проценко рассказал о визите Путина в Коммунарку

RT на русскомвчера в 09:16
Lenta.ru

Путин сходил в коронавирусную больницу и остался неузнанным

Lenta.ruвчера в 07:01
РИА Новости

Проценко рассказал о визите Путина в больницу в Коммунарке

РИА Новостивчера в 08:37
Российская газета

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Коммерсантъвчера в 04:06

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Sport24.ruвчера в 05:07
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