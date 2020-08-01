Главврач больницы в Коммунарке сообщил о не узнавших Путина врачах
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Президента России Владимира Путина не узнал медперсонал инфекционного центра в Коммунарке во время его визита в учреждение в марте. Об этом рассказал главный врач больницы Денис Проценко в интервью «Российской газете».В источнике
С чего всё началось
Денис Проценко. Стена Коммунарки
Хорошо помню: в десять часов утра 1 марта позвонил замруководителя департамента здравоохранения Москвы Алексей Сергеевич Токарев и сказал мне, что в полдень встречаемся на Коммунарке всей командой, включая сотрудников родильного дома, входящего в состав 40-й больницы.
Российская газетавчера в 18:00
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Комсомольская правдавчера в 05:34