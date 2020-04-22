Коронавирус

РБКРБКГлавврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций

Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 107 пациентов, а 56 человек выписали.
Читать в источнике
Комментировать238

Подробнее о событии

Главврач больницы в Коммунарке заявил об отрицательной динамике эпидемии

ТВ Центрвчера в 14:59

Главврач больницы в Коммунарке заявил об отрицательной динамике по COVID-19 в Москве

Интерфаксвчера в 13:05

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о динамике коронавируса в Москве

Lenta.ruвчера в 13:48

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о ситуации с коронавирусом

RT на русскомвчера в 13:39

Проценко рассказал о динамике числа госпитализаций с COVID-19

Газета.Ruвчера в 13:26

Главврач больницы в Коммунарке заявил о росте числа госпитализаций пациентов с COVID-19

Вечерняя Москвавчера в 13:23

Главврач больницы в Коммунарке заявил о росте числа госпитализаций

РИА Новостивчера в 14:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 02:52, Ашберн
Общество

Кадыров побрился наголо после просьбы открыть парикмахерские

Капитал страны 21 апреля в 15:18
1,4K
Здоровье

В Астраханской области обнаружен новый очаг коронавирусной инфекции

Пренебрежение правилами самоизоляции привело к возникновению нового очага заражения коронавирусной инфекции.
Блокнот Астрахань вчера в 13:29
14
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
1,1K
Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
3,9K
Происшествия

Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства

В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении.
Газета.Ru вчера в 06:01
1,4K
Наука

Академик РАН усомнился в искусственном происхождении коронавируса

Академик РАН поставил слухи об искусственном происхождении коронавирусной инфекции под сомнение.
Gazeta.SPb 00:28
Здоровье

В Челябинской области резко выросло число заражений COVID-19

Число заразившихся коронавирусом в Челябинской области за одни сутки увеличилось на треть - диагноз подтвержден у 57 человек.
Российская газета 02:24
38
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать антисептик

Роспотребнадзор подчеркивает, что в эффективных антисептиках содержится на менее 60−80% этилового или изопропилового спирта.
REGNUM 01:01
60
Экономика

Forbes назвал крупнейшего покупателя российской нефти

Китайская China National United Oil Corporation (Chinaoil), главным контрагентом которой в России выступает "Роснефть", по итогам 2019 года снова возглавила рейтинг 20 крупнейших покупателей российской нефти по версии журнала Forbes.
ПРАЙМ 02:41
Шоу-бизнес

Адвокат: Лидия Федосеева-Шукшина находится в очень плохом состоянии

RuNews24.ru 01:20
14
Армия и оружие

Власти Чечни объяснили появление федеральных войск в регионе

Газета.Ru вчера в 05:56
2,1K
Происшествия

В Иркутской области нашли пропавших на зимнике двух мужчин и ребенка

ТАСС 02:24
Транспорт

РЖД изменили правила покупки билетов

Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail.
РИА Новости вчера в 17:05
273
Происшествия

В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек

В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
366
Здоровье

В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом

В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости вчера в 06:14
49
Общество

Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всей России

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить действующую в столице систему цифровых пропусков на все регионы России.
Lenta.ru вчера в 10:15
8,5K
Общество

Коронавирусом в Саратовской области за сутки заболели 39 человек

За минувшие сутки в Саратовской области выявили 39 новых случаев заболевания коронавирусом.
ProBalakovo 02:38
87
Наука

Коронавирус связали с масштабным поражением эндотелия

Волгоградская правда вчера в 22:30
1
Политика

Путин снял должности зампредседателя СК Александра Сорочкина

Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:13
463
Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
937
Армия и оружие

США отправили военные корабли к берегам Китая

ВМС США отправляют три военных корабля в Южно-Китайское море: десантный корабль USS America, а также крейсер Bunker Hill и эсминец Barry.
Новостной фронт вчера в 08:57
1
Футбол

ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА

В декабре прошлого года сообщалось, что госкорпорация станет владельцем футбольного клуба ЦСКА в результате превращения долга клуба в акции.
Компания вчера в 09:09
1
Происшествия

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
406
Космос

«Роскосмос» попросил в 2,5 раза больше денег на создание «Ангары»

"Роскосмос" хочет увеличить финансирование проекта "Ангара" для космодрома Восточный до 65 миллиардов рублей, что в 2,5 раза больше, чем изначально планировалось.
РИА Новости вчера в 20:05
7
Общество

Турецкие отели хотят отказаться от системы «все включено»

Турецкие отельеры подумывают отказаться от системы "все включено" из-за коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 21:09
6
Общество

В России планируют создать единый центр контроля за водителями

В России ведется работа по созданию единого федерального центра автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП).
Известия вчера в 20:30
24
Интернет

Яндекс запустил платформу для умных телевизоров. В основе лежит Android

Яндекс объявил о запуске мультимедийной платформы для умных телевизоров, которая позволяет смотреть эфирные телеканалы и пользоваться всеми возможностями Smart TV в едином интерфейсе.
iXBT.com 02:37
Здоровье

Коронавирус на Украине: число заражённых растёт

На Украине по состоянию на утро 22 апреля подтверждено 6 592 случая заражения коронавирусом, общее число погибших от COVID-19 достигло 174.
Rusvesna.su вчера в 03:16
6
Политика

Песков назвал ситуацию с коронавирусом чрезвычайно серьезной

Ситуация с пандемией коронавируса доставляет проблемы людям во всем мире, включая Россию.
Известия вчера в 14:13
2K
Экономика

Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
1,4K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное