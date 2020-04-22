Коронавирус

РБКРБКГлавврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций

Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 107 пациентов, а 56 человек выписали.
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Главврач больницы в Коммунарке заявил о росте числа госпитализаций пациентов с COVID-19

Вечерняя Москвавчера в 13:23

Главврач больницы в Коммунарке заявил о росте числа госпитализаций

РИА Новостивчера в 14:27

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о динамике коронавируса в Москве

Lenta.ruвчера в 13:48

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о ситуации с коронавирусом

RT на русскомвчера в 13:39

Проценко рассказал о динамике числа госпитализаций с COVID-19

Газета.Ruвчера в 13:26

Главврач больницы в Коммунарке заявил об отрицательной динамике эпидемии

ТВ Центрвчера в 14:59

Главврач больницы в Коммунарке заявил об отрицательной динамике по COVID-19 в Москве

Интерфаксвчера в 13:05
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Украина заблокировала в ООН попытку России ослабить санкции

Украина заблокировала в ООН резолюцию России об ослаблении санкций в связи с экономическим кризисом на фоне пандемии коронавируса.
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В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

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Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

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Адвокат сообщила о плохом состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной

Лидия Федосеева-Шукшина находится в очень плохом состоянии, рассказала ее адвокат Юлия Вербицкая.
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Биатлон

Союз биатлонистов России утвердил новый тренерский штаб сборной

Союз биатлонистов России (СБР) утвердил новый тренерский штаб национальной команды, передает ТАСС.
Газета.Ru 20 апреля в 08:08
Происшествия

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Кино

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В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся металлический ангар на площади 450 кв. м, сообщается на сайте городского главка МЧС.
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Американский штат подал иск к властям Китая из-за коронавируса

Генеральный прокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт подал в местный окружной суд США иск к властям Китая, действия которых, по его мнению, привели к гибели жителей Миссури и серьезным экономическим последствиям.
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Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
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Крупные банки в период всеобщей самоизоляции зафиксировали рост активности мошенников, пытающихся похитить средства их клиентов.
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Скончался 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов

Во время индивидуальной тренировки скончался 22-летний защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов. Причина смерти на данный момент выясняется.
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Разработчик призывает пользоваться официальными серверами для того, чтобы гарантированно обезопасить себя.
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