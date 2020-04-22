Коронавирус
РБКГлавврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций
Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 107 пациентов, а 56 человек выписали.
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Главврач больницы в Коммунарке заявил о росте числа госпитализаций пациентов с COVID-19
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Главврач больницы в Коммунарке заявил об отрицательной динамике по COVID-19 в Москве
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