Коронавирус

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Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 107 пациентов, а 56 человек выписали.
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Главврач больницы в Коммунарке заявил об отрицательной динамике эпидемии

ТВ Центрвчера в 14:59

Главврач больницы в Коммунарке заявил о росте числа госпитализаций

РИА Новостивчера в 14:27

Главврач больницы в Коммунарке заявил о росте числа госпитализаций пациентов с COVID-19

Вечерняя Москвавчера в 13:23

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RT на русскомвчера в 13:39

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Газета.Ruвчера в 13:26

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о динамике коронавируса в Москве

Lenta.ruвчера в 13:48

Главврач больницы в Коммунарке заявил об отрицательной динамике по COVID-19 в Москве

Интерфаксвчера в 13:05
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Автоматически обработано 7160 источников, обновлено вчера в 23:48, Ашберн
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Центробанк попросил чиновников сдержать информационную активность Глазьева

Центробанк попросил Минэкономразвития ограничить информационную активность бывшего советника президента, министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева.
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Lenta.ru 21 апреля в 17:22
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Общество

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Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

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В Китае оценили эффективность «Арбидола» при лечении коронавируса

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URA.Ru вчера в 19:57
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Армия и оружие

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Иран запустил первый военный спутник. Об этом сообщил Иранский корпус стражей Исламской революции на своем сайте.
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Трамп дал распоряжение уничтожать иранские катера в случае проблем

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В Новосибирской области введут электронные пропуски для автомобилистов . Это позволит контролировать перемещение водителей по региону.
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Газета.Ru вчера в 20:19
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Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю страну.
Коммерсантъ вчера в 11:03
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На карантин закрыли подстанцию скорой помощи в Хабаровске

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Издание The Drive пишет, что Т-14 «Армата» называется наиболее защищенным российским танком, провала которого российские военные не могут допустить.
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Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
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В Новосибирске МВД проверит записи о плане по нарушителям самоизоляции

В Новосибирске полиция начала служебную проверку после публикации аудиозаписей, на которых, предположительно, сотрудница местного главка требует выполнять план по протоколам на нарушителей самоизоляции.
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