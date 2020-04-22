Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 107 пациентов, а 56 человек выписали.

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций

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