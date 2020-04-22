Коронавирус
РБКГлавврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций
Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 107 пациентов, а 56 человек выписали.
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Армия и оружие
Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
РБК 11:14
Шоу-бизнес
Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице
Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице Стало известно, как проходит лечение 70-летней артистки.
Экспресс газета вчера в 12:14
Политика
Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК
Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России.
REGNUM 15:50
Общество
В 21 регионе внедрят цифровые пропуска
"После проверки и одобрения поступившей от работодателя заявки со стороны региона формируются постоянные цифровые пропуска в виде QR-кодов, которые направляются в личные кабинеты сотрудников на портале госуслуг и на адреса электронной почты", — пояснили в министерстве.
РИА Новости 13:48
Транспорт
Россиян обяжут указывать свои контакты при покупке билета на поезд
РЖД проинформировало о новых правилах покупки билетов, теперь пассажиры должны будут указывать свои контактные данные.
Национальная служба новостей 14:35
Футбол
Жена экс-защитника «Зенита» Гарая выложила обнажённое фото
Тамара Горро, жена защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая, отметила обнажённой фотографией отметку в 1,6 млн подписчиков в своём инстаграме.
Metaratings 16:17
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС вчера в 10:37
Наука
Назван главный способ передачи коронавируса
Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru 11:58
Здоровье
Американский чиновник предупредил о вероятности второй волны гриппа
Директор американского Центра по контролю и предупреждению заболеваний maladies (CDC) Роберт Редфорд призвал сограждан приготовиться и сделать вакцинацию против сезонного гриппа.
BFM.ru 15:59
Общество
«Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина
Новый исполняющий обязанности главреда «Ведомостей» Андрей Шмаров запретил публиковать в издании соцопросы «Левада-центра», а также критические материалы об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Компания 10:29
Экономика
Правительство не поддержало повышенную выплату к пенсии с 75 лет
Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии для граждан старше 75 лет.
Коммерсантъ 01:25
Происшествия
В России хотят расширить применение оружия полицейскими
Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
REGNUM 07:30
Кино
Звезда «Стартрека» Крис Пайн может сыграть «Святого»
Культуромания 05:57
Происшествия
Врача детской больницы в Калининграде обвиняют в смерти ребенка
В суд направлено дело в отношении врача-нейрохирурга Детской областной больницы Калининградской области.
Pravda.Ru 12:30
Игры
Ubisoft отложила выход переосмысления Trackmania до 1 июля
Пару месяцев назад Ubisoft анонсировала ремейк классической Trackmania Nations, однако сегодня выход проекта отложили до 1 июля.
Игромания.ру 12:10
Наука
Спутник помог обнаружить крупную утечку метана из Пермского бассейна
Спутник Sentinel-5 Precursor помог установить, что повышение концентрации метана в нижних слоях атмосферы над южными штатами США вызвано утечкой из Пермского нефтегазоносного бассейна.
N+1 14:01
Экономика
В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 12:11
Политика
ВЦИОМ нашел россиян готовыми одобрить конституционные поправки
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил 22 апреля данные мониторингового исследования о том, готовы ли россияне принять участие в голосовании и как именно они намерены голосовать.
Коммерсантъ 11:06
Экономика
Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ
Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции.
REGNUM 11:07
Единоборства
Александр Емельяненко вслед за Кадыровым побрился налысо
Ранее боец Магомед Исмаилов записал обращение к Емельяненко, предложив ему побрить голову налысо вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
РЕН ТВ 15:29
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ 08:33
Кино
В сети появился тизер второго «Венома»
ГЛАС.RU 10:24
Общество
Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
Интерфакс 16:48
Общество
В США у кошек выявлены первые случаи заражения коронавирусом
В США волна заражений коронавирусом, судя по всему, добралась до домашних животных. В штате Нью-Йорк у двух кошек выявлен COVID-19.
Вести.Ru 15:51
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Армия и оружие
Спикер парламента Чечни объяснил появление федеральных войск в Чечне
Во время онлайн-трансляции на своей странице в Instagram, спикер пояснил, что появление войск связано с проводимыми в регионе учениями, которые были запланированы тремя месяцами ранее.
RuNews24.ru 05:27
Футбол
Роналдо в самоизоляции провел жеребьевку под гимн Лиги чемпионов
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо воссоздал жеребьевку Лиги чемпионов в рекламе одного из спонсоров турнира.
Матч ТВ 15:30
Футбол
Халк: Мечтаю вернуться в «Порту»
Полузащитник Шанхай СИПГ Халк заявил о желании вернуться в Порту. Конечно, непросто покинуть место, к которому ты привык.
Советский спорт 14:30
Общество
Депутаты обратились к Голиковой из-за домашнего насилия на изоляции
Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой срочно помочь в утверждении мер по защите пострадавших.
News.ru вчера в 20:15