Коронавирус

РБКРБКГлавврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций

Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 107 пациентов, а 56 человек выписали.
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Главврач больницы в Коммунарке рассказал о ситуации с коронавирусом

RT на русском13:39

Главврач больницы в Коммунарке заявил о росте числа госпитализаций

РИА Новости14:27

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о динамике коронавируса в Москве

Lenta.ru13:48

Главврач больницы в Коммунарке заявил об отрицательной динамике эпидемии

ТВ Центр14:59

Проценко рассказал о динамике числа госпитализаций с COVID-19

Газета.Ru13:26

Главврач больницы в Коммунарке заявил о росте числа госпитализаций пациентов с COVID-19

Вечерняя Москва13:23

Главврач больницы в Коммунарке заявил об отрицательной динамике по COVID-19 в Москве

Интерфакс13:05
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Армия и оружие

Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
РБК 11:14
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Общество

Число заразившихся коронавирусом на авианосце ВМС США возросло до 777

RT на русском 16:51
Шоу-бизнес

Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице

Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице Стало известно, как проходит лечение 70-летней артистки.
Экспресс газета вчера в 12:14
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Политика

Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК

Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России.
REGNUM 15:50
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Общество

В 21 регионе внедрят цифровые пропуска

"После проверки и одобрения поступившей от работодателя заявки со стороны региона формируются постоянные цифровые пропуска в виде QR-кодов, которые направляются в личные кабинеты сотрудников на портале госуслуг и на адреса электронной почты", — пояснили в министерстве.
РИА Новости 13:48
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Транспорт

Россиян обяжут указывать свои контакты при покупке билета на поезд

РЖД проинформировало о новых правилах покупки билетов, теперь пассажиры должны будут указывать свои контактные данные.
Национальная служба новостей 14:35
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Футбол

Жена экс-защитника «Зенита» Гарая выложила обнажённое фото

Тамара Горро, жена защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая, отметила обнажённой фотографией отметку в 1,6 млн подписчиков в своём инстаграме.
Metaratings 16:17
Экономика

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС вчера в 10:37
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Наука

Назван главный способ передачи коронавируса

Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru 11:58
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Здоровье

Американский чиновник предупредил о вероятности второй волны гриппа

Директор американского Центра по контролю и предупреждению заболеваний maladies (CDC) Роберт Редфорд призвал сограждан приготовиться и сделать вакцинацию против сезонного гриппа.
BFM.ru 15:59
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Общество

«Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина

Новый исполняющий обязанности главреда «Ведомостей» Андрей Шмаров запретил публиковать в издании соцопросы «Левада-центра», а также критические материалы об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Компания 10:29
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Экономика

Правительство не поддержало повышенную выплату к пенсии с 75 лет

Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии для граждан старше 75 лет.
Коммерсантъ 01:25
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Происшествия

В России хотят расширить применение оружия полицейскими

Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
REGNUM 07:30
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Кино

Звезда «Стартрека» Крис Пайн может сыграть «Святого»

Культуромания 05:57
Происшествия

Врача детской больницы в Калининграде обвиняют в смерти ребенка

В суд направлено дело в отношении врача-нейрохирурга Детской областной больницы Калининградской области.
Pravda.Ru 12:30
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Игры

Ubisoft отложила выход переосмысления Trackmania до 1 июля

Пару месяцев назад Ubisoft анонсировала ремейк классической Trackmania Nations, однако сегодня выход проекта отложили до 1 июля.
Игромания.ру 12:10
Наука

Спутник помог обнаружить крупную утечку метана из Пермского бассейна

Спутник Sentinel-5 Precursor помог установить, что повышение концентрации метана в нижних слоях атмосферы над южными штатами США вызвано утечкой из Пермского нефтегазоносного бассейна.
N+1 14:01
Экономика

В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 12:11
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Политика

ВЦИОМ нашел россиян готовыми одобрить конституционные поправки

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил 22 апреля данные мониторингового исследования о том, готовы ли россияне принять участие в голосовании и как именно они намерены голосовать.
Коммерсантъ 11:06
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Экономика

Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ

Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции.
REGNUM 11:07
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Единоборства

Александр Емельяненко вслед за Кадыровым побрился налысо

Ранее боец Магомед Исмаилов записал обращение к Емельяненко, предложив ему побрить голову налысо вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
РЕН ТВ 15:29
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Энергетика

Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ 08:33
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Кино

В сети появился тизер второго «Венома»

ГЛАС.RU 10:24
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Общество

Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Интерфакс 16:48
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Общество

В США у кошек выявлены первые случаи заражения коронавирусом

В США волна заражений коронавирусом, судя по всему, добралась до домашних животных. В штате Нью-Йорк у двух кошек выявлен COVID-19.
Вести.Ru 15:51
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Происшествия

В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
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Армия и оружие

Спикер парламента Чечни объяснил появление федеральных войск в Чечне

Во время онлайн-трансляции на своей странице в Instagram, спикер пояснил, что появление войск связано с проводимыми в регионе учениями, которые были запланированы тремя месяцами ранее.
RuNews24.ru 05:27
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Футбол

Роналдо в самоизоляции провел жеребьевку под гимн Лиги чемпионов

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо воссоздал жеребьевку Лиги чемпионов в рекламе одного из спонсоров турнира.
Матч ТВ 15:30
Футбол

Халк: Мечтаю вернуться в «Порту»

Полузащитник Шанхай СИПГ Халк заявил о желании вернуться в Порту. Конечно, непросто покинуть место, к которому ты привык.
Советский спорт 14:30
Общество

Депутаты обратились к Голиковой из-за домашнего насилия на изоляции

Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой срочно помочь в утверждении мер по защите пострадавших.
News.ru вчера в 20:15
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