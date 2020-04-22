Коронавирус

РБКРБКГлавврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций

Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 107 пациентов, а 56 человек выписали.
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Главврач больницы в Коммунарке заявил об отрицательной динамике эпидемии

ТВ Центр14:59

Главврач больницы в Коммунарке заявил о росте числа госпитализаций

РИА Новости14:27

Проценко рассказал о динамике числа госпитализаций с COVID-19

Газета.Ru13:26

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о ситуации с коронавирусом

RT на русском13:39

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о динамике коронавируса в Москве

Lenta.ru13:48

Главврач больницы в Коммунарке заявил о росте числа госпитализаций пациентов с COVID-19

Вечерняя Москва13:23

Главврач больницы в Коммунарке заявил об отрицательной динамике по COVID-19 в Москве

Интерфакс13:05
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Общество

Собянин прогнозирует заполнение коечного фонда через 3–4 недели

При существующих темпах распространения коронавируса коечный фонд в 80 тыс. будет заполнен через три-четыре недели, сообщил мэр Москвы, зампред координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:04
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Политика

Половина граждан Италии поддерживает выход из ЕС и зоны евро

Рим, 22 апреля 2020, 12:07 — REGNUM Доля граждан Италии, поддерживающих выход из зоны евро, выросла до 47,3% и практически сравнялась с долей граждан, выступающих против (47,8%), передает Termometro Politico в среду, 22 апреля, со ссылкой на данные собственного опроса.
REGNUM 05:07
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Общество

Издатель игры Cyberpunk 2077 обанкротился из-за ее переноса

Польская компания CDP обанкротилась из-за переноса официального выхода Cyberpunk 2077.
Актуальные Новости 12:04
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Происшествия

В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
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Общество

Доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии коронавируса

Российский доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии китайского коронавируса.
Evo-rus.com 08:59
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Армия и оружие

Россия проведет около десяти испытательных пусков ракеты «Циркон»

Газета.Ru 20:19
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Экономика

Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам

Три упомянутых в жалобах банка подтвердили РБК, что снижают лимиты ряду клиентов, но не раскрыли, какая доля держателей их кредитных карт столкнулась со снижением объема доступных заемных средств.
РБК 11:46
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Общество

В 21 регионе России внедрят пропуска с QR-кодами

21 регион России подключится к федеральной платформе цифровых пропусков, сообщает ТАСС со ссылкой на Минкомсвязи.
Газета.Ru 16:18
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Игры

Ubisoft отложила выход переосмысления Trackmania до 1 июля

Пару месяцев назад Ubisoft анонсировала ремейк классической Trackmania Nations, однако сегодня выход проекта отложили до 1 июля.
Игромания.ру 12:10
Космос

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников Starlink

Несколько часов назад тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
Вести.Ru 18:36
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Футбол

Нидерландский арбитр самостоятельно принял роды у овцы

Чемпионат 15:40
Экономика

В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 12:11
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Шоу-бизнес

Иван Краско: «Я просто как бомж»

Из-за возраста Иван Краско вынужден строго соблюдать карантин.
StarHit.ru 19:50
Наука

В Африке обнаружены новые виды листоносых летучих мышей

В новой статье в специальном выпуске журнала ZooKeys, посвященной пандемии коронавируса, исследователи объявили об открытии по крайней мере четырех новых видов африканских листоносых летучих мышей – двоюродных братьев подковоносых летучих мышей, которые были хозяевами вируса, вызвавшего COVID-19.
Научная Россия 14:12
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Политика

Зеленский пообещал закончить конфликт в Донбассе за срок президентства

RT на русском 11:16
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Экономика

Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ

Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции.
REGNUM 11:07
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Общество

Кадыров объявил флешмоб для желающих побрить голову

«Издревле у наших предков бритье головы считалось неким очищением от разного рода напастей земного и даже неземного происхождения», — написал Кадыров.
Телеканал 360° вчера в 23:04
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Происшествия

В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек

В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ 17:57
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Теннис

Марат Сафин назвал лучшего теннисиста в истории

Спорт-Экспресс 14:31
Происшествия

В России хотят расширить применение оружия полицейскими

Москва, 22 апреля 2020, 14:30 — REGNUM Возможности применения оружия сотрудниками полиции в РФ предложено расширить на «иные действия» подозреваемого, а не только на прикосновение к оружию.
REGNUM 07:30
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Авто

Объявлены цены на рамный внедорожник Haval H5

Стоит отметить, что модель Haval H5 уже третий раз выходит на российский рынок, ранее этот внедорожник продавался у нас под брендами Great Wall и DW.
Тарантас Ньюс 03:29
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Политика

США передадут по 500 аппаратов ИВЛ во Францию и Мексику

США на фоне пандемии коронавируса отправят по 500 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Франции и Мексике, а также поставят это оборудование в Испанию и Италию.
РБК 20:34
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Тонга

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 у берегов королевства Тонга в южной части Тихого океана.
RT на русском 20:16
Общество

В США у кошек выявлены первые случаи заражения коронавирусом

В США волна заражений коронавирусом, судя по всему, добралась до домашних животных. В штате Нью-Йорк у двух кошек выявлен COVID-19.
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Террорист «заминировал» аэробус рейса Москва — Южно-Сахалинск

Сообщение о возможно заложенном на борту пассажирского самолета взрывном устройстве поступило оперативным службам аэропорта Южно-Сахалинск в третьем часу утра 23 апреля по местному времени, когда самолет, выполнявший рейс №1742 Москва — Южно-Сахалинск, находился в воздухе.
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Футбол

Семак: хочу, чтобы Кокорин играл за «Зенит». Он один из лучших в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что хочет видеть в своей команде нападающего Александра Кокорина, который в настоящее время на правах аренды выступает за «Сочи».
Чемпионат 09:47
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Экономика

Греф выступил против введения налога на доходы по вкладам

Глава Сбербанка Герман Греф выступил против введения налога на доходы по вкладам.
ТАСС вчера в 08:35
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Экономика

Позор пенсионной реформы закрепят в Конституции

Похоже, вранье пенсионной реформы не имеет границ.
ИА Хакасия 20:35
Армия и оружие

Ракетный эсминец «Портер» ВМС США покинул Черное море

Политическая Экспертиза вчера в 08:44
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Происшествия

Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства

В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении.
Газета.Ru 06:01
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