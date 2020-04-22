Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус. За сутки в больницу поступили 107 пациентов, а 56 человек выписали.

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций

Общество Собянин прогнозирует заполнение коечного фонда через 3–4 недели При существующих темпах распространения коронавируса коечный фонд в 80 тыс. будет заполнен через три-четыре недели, сообщил мэр Москвы, зампред координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 Сергей Собянин. 172

Политика Половина граждан Италии поддерживает выход из ЕС и зоны евро Рим, 22 апреля 2020, 12:07 — REGNUM Доля граждан Италии, поддерживающих выход из зоны евро, выросла до 47,3% и практически сравнялась с долей граждан, выступающих против (47,8%), передает Termometro Politico в среду, 22 апреля, со ссылкой на данные собственного опроса. 1

Экономика Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам Три упомянутых в жалобах банка подтвердили РБК, что снижают лимиты ряду клиентов, но не раскрыли, какая доля держателей их кредитных карт столкнулась со снижением объема доступных заемных средств. 42

Игры Ubisoft отложила выход переосмысления Trackmania до 1 июля Пару месяцев назад Ubisoft анонсировала ремейк классической Trackmania Nations, однако сегодня выход проекта отложили до 1 июля.

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Наука В Африке обнаружены новые виды листоносых летучих мышей В новой статье в специальном выпуске журнала ZooKeys, посвященной пандемии коронавируса, исследователи объявили об открытии по крайней мере четырех новых видов африканских листоносых летучих мышей – двоюродных братьев подковоносых летучих мышей, которые были хозяевами вируса, вызвавшего COVID-19. 1

Экономика Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции. 420

Общество Кадыров объявил флешмоб для желающих побрить голову «Издревле у наших предков бритье головы считалось неким очищением от разного рода напастей земного и даже неземного происхождения», — написал Кадыров. 1,4K

Происшествия В России хотят расширить применение оружия полицейскими Москва, 22 апреля 2020, 14:30 — REGNUM Возможности применения оружия сотрудниками полиции в РФ предложено расширить на «иные действия» подозреваемого, а не только на прикосновение к оружию. 13K

Авто Объявлены цены на рамный внедорожник Haval H5 Стоит отметить, что модель Haval H5 уже третий раз выходит на российский рынок, ранее этот внедорожник продавался у нас под брендами Great Wall и DW. 53

Политика США передадут по 500 аппаратов ИВЛ во Францию и Мексику США на фоне пандемии коронавируса отправят по 500 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Франции и Мексике, а также поставят это оборудование в Испанию и Италию.

Происшествия Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Тонга Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 у берегов королевства Тонга в южной части Тихого океана.

Происшествия Террорист «заминировал» аэробус рейса Москва — Южно-Сахалинск Сообщение о возможно заложенном на борту пассажирского самолета взрывном устройстве поступило оперативным службам аэропорта Южно-Сахалинск в третьем часу утра 23 апреля по местному времени, когда самолет, выполнявший рейс №1742 Москва — Южно-Сахалинск, находился в воздухе. 1