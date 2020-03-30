Коронавирус

Вести.RuВести.RuВ Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом

Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток. Как сообщалось, в Москве заработал всеобщий режим изоляции. Покидать жилище можно только в случае угрозы жизни и здоровью.
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В Коммунарке за сутки скончались два пациента

Известия01:06

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о смерти двух пациентов

РИА Новости01:24

Два пациента умерли в Коммунарке за последние сутки. Один из них - из-за коронавируса

ТАСС01:24

Врач: За сутки в медцентре в Коммунарке скончались два человека

Агентство Москва01:15

Главврач больницы в Коммунарке рассказал, как защитил свою семью от коронавируса

Вечерняя Москва05:36

В больнице в Коммунарке за сутки умерли два пациента

Интерфакс01:03

За сутки в инфекционном центре в Коммунарке скончались два человека

Говорит Москва01:28
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Происшествия

Во Владимирской области умер больной коронавирусом

Во Владимирской области умер больной, у которого был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в региональном Роспотребнадзоре.
Коммерсантъ 06:19
Общество

В России утвердили список товаров первой необходимости

На сайте правительства РФ опубликовано распоряжение от 27 марта со списком товаров, продажа которых не будет ограничена во время нерабочей недели, которую объявили из-за коронавируса.
RuNews24.ru 28 марта в 14:05
Общество

В России за сутки выявили еще 302 случая заражения коронавирусом

Хотя бы по одному больному коронавирусной инфекцией выявлено уже в 71 из 85 регионов России, общее число случаев заражения в России увеличилось до 1836.
РБК 05:27
Общество

Названы регионы-лидеры по уровню зарплат в малых и средних городах

Аналитики Росстата оценили уровень зарплат в малых и средних населенных пунктах. Данные их исследования за 2019 год приводит РИА Рейтинг.
Российская газета 03:24
Общество

Собянин пообещал ужесточить контроль за передвижениями москвичей

Информационные системы, которые позволят столичным властям жестче контролировать передвижение москвичей, могут заработать к концу недели, заявил Сергей Собянин.
РИА Новости 04:56
Спорт

Фигуристка Трусова эвакуирована из Египта и находится на карантине

Чемпионат вчера в 04:55
Общество

Назван возраст заболевших коронавирусом в Москве

Всего в столице подтверждено 212 новых случаев. Среди них 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет.
РИА Новости 06:00
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:12
Общество

В России создали три препарата для борьбы с COVID-19

Российская газета вчера в 23:30
Здоровье

Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии

32 пациента, которые лечатся от коронавируса в России, находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС слова министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Ведомости 04:54
Армия и оружие

Коронавирус уничтожает военное могущество США

Взгляд.ру 04:58
Общество

Губерниев пристыдил Резцову за нарушение карантина

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал трёхкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову за нарушение режима карантина во время пандемии COVID-19.
News.ru 00:04
Общество

Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани

Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 01:00
Общество

В Калининградской области вводится режим полной самоизоляции

Interfax-Russia.ru - Правительство Калининградской области вводит режим полной самоизоляции, сообщил журналистам губернатор региона Антон Алиханов в понедельник.
Интерфакс - Россия 06:23
Общество

В Минздраве России рассказали о ситуации с медицинскими масками

В оборот поступает около 30 миллионов масок. В Минздраве России рассказали, какая ситуация на рынке с медицинскими масками.
Мой Брянск 28 марта в 09:02
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Вируса COVID-19 активнее всего функционирует при температуре 4°C. В случае отсутствия дезинфекции инфекция живет в таких условиях не меньше двух недель.
Деловое.ТВ вчера в 10:14
Происшествия

В Кирове число заразившихся коронавирусом увеличилось до 12 человек

Киров, 30 марта 2020, 12:39 — REGNUM В Кирове лабораторно подтверждено заражение коронавирусом ещё троих человек.
REGNUM 05:39
Здоровье

Еще две петербургские больницы начали прием больных пневмонией

Еще два петербургских медицинских учреждения перепрофилировались для лечения внебольничной пневмонии – это госпиталь для ветеранов войн на Старорусской улице и городская многопрофильная больница №2. Об этом сообщили 30 марта в пресс-службе Смольного.
Piter.tv 05:46
Общество

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
Единоборства

Нурмагомедов сообщил о возможном срыве его боя с Фергюсоном

РБК 06:09
Хоккей

Квартальнов продолжит тренировать «Ак Барс»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов продолжит работу с командой в следующем сезоне КХЛ.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 12:51
Общество

Украинка на коленях извинилась за заражение односельчан коронавирусом

Газета.Ru 03:36
Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
РИА Новости вчера в 16:48
Технологии

Спасет ли советская прививка от коронавируса?

В Германии, где в западной части и бывшей ГДР до объединения использовались разные штаммы вакцины, на Западе заболеваемость значительно выше, чем на востоке.
BFM.ru вчера в 22:05
Спорт

Лукашенко рассказал о ставках россиян на чемпионат Беларуси по футболу

Лукашенко назвал чемпионат Беларуси полезным для российских игроков на ставках Президент Беларуси Александр Лукашенко в эфире телеканала ОНТ отметил, что болельщики во всём мире следят за белорусским футболом.
Чемпионат 05:00
Общество

Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина

Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Российская газета 03:46
Общество

Врач НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок

Самодельные маски из ткани или шерсти можно использовать при отсутствии медицинских, заявил 29 марта заведующий ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов.
ToDay News Ufa 03:59
Технологии

Обновление Windows 10 ломает интернет-соединение

Большое количество пользователей столкнулись со сложностями с интернет-соединением после обновления системы.
The GEEK 05:38
Армия и оружие

Реактивные системы «Смерч» разместили в Калининградской области

Реактивные системы залпового огня "Смерч" разместили в Калининградской области.
Российская газета 03:42
Кино

Студия Metro-Goldwyn-Mayer экранизирует книгу Энди Вейера

Претендентом на главную роль в фильме выступает Райан Гослинг, уже игравший астронавта в фильме "Человек на Луне".
RuNews24.ru вчера в 02:39
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