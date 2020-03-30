Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток. Как сообщалось, в Москве заработал всеобщий режим изоляции. Покидать жилище можно только в случае угрозы жизни и здоровью.

В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом

Происшествия Во Владимирской области умер больной коронавирусом Во Владимирской области умер больной, у которого был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в региональном Роспотребнадзоре.

Общество В России утвердили список товаров первой необходимости На сайте правительства РФ опубликовано распоряжение от 27 марта со списком товаров, продажа которых не будет ограничена во время нерабочей недели, которую объявили из-за коронавируса.

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Общество Собянин пообещал ужесточить контроль за передвижениями москвичей Информационные системы, которые позволят столичным властям жестче контролировать передвижение москвичей, могут заработать к концу недели, заявил Сергей Собянин.

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Общество Названа температура, при которой активизируется коронавирус Вируса COVID-19 активнее всего функционирует при температуре 4°C. В случае отсутствия дезинфекции инфекция живет в таких условиях не меньше двух недель.

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Технологии Спасет ли советская прививка от коронавируса? В Германии, где в западной части и бывшей ГДР до объединения использовались разные штаммы вакцины, на Западе заболеваемость значительно выше, чем на востоке.

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