Коронавирус
Вести.RuВ Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом
Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток. Как сообщалось, в Москве заработал всеобщий режим изоляции. Покидать жилище можно только в случае угрозы жизни и здоровью.
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Главврач больницы в Коммунарке рассказал, как защитил свою семью от коронавируса
Вечерняя Москва05:36
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Происшествия
Во Владимирской области умер больной коронавирусом
Во Владимирской области умер больной, у которого был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в региональном Роспотребнадзоре.
Общество
В России утвердили список товаров первой необходимости
На сайте правительства РФ опубликовано распоряжение от 27 марта со списком товаров, продажа которых не будет ограничена во время нерабочей недели, которую объявили из-за коронавируса.
Общество
В России за сутки выявили еще 302 случая заражения коронавирусом
Хотя бы по одному больному коронавирусной инфекцией выявлено уже в 71 из 85 регионов России, общее число случаев заражения в России увеличилось до 1836.
Общество
Названы регионы-лидеры по уровню зарплат в малых и средних городах
Аналитики Росстата оценили уровень зарплат в малых и средних населенных пунктах. Данные их исследования за 2019 год приводит РИА Рейтинг.
Общество
Собянин пообещал ужесточить контроль за передвижениями москвичей
Информационные системы, которые позволят столичным властям жестче контролировать передвижение москвичей, могут заработать к концу недели, заявил Сергей Собянин.
Спорт
Фигуристка Трусова эвакуирована из Египта и находится на карантине
Общество
Назван возраст заболевших коронавирусом в Москве
Всего в столице подтверждено 212 новых случаев. Среди них 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет.
Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Общество
В России создали три препарата для борьбы с COVID-19
Здоровье
Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии
32 пациента, которые лечатся от коронавируса в России, находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС слова министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Армия и оружие
Коронавирус уничтожает военное могущество США
Общество
Губерниев пристыдил Резцову за нарушение карантина
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал трёхкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову за нарушение режима карантина во время пандемии COVID-19.
Общество
Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани
Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Общество
В Калининградской области вводится режим полной самоизоляции
Interfax-Russia.ru - Правительство Калининградской области вводит режим полной самоизоляции, сообщил журналистам губернатор региона Антон Алиханов в понедельник.
Общество
В Минздраве России рассказали о ситуации с медицинскими масками
В оборот поступает около 30 миллионов масок. В Минздраве России рассказали, какая ситуация на рынке с медицинскими масками.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Вируса COVID-19 активнее всего функционирует при температуре 4°C. В случае отсутствия дезинфекции инфекция живет в таких условиях не меньше двух недель.
Происшествия
В Кирове число заразившихся коронавирусом увеличилось до 12 человек
Киров, 30 марта 2020, 12:39 — REGNUM В Кирове лабораторно подтверждено заражение коронавирусом ещё троих человек.
Здоровье
Еще две петербургские больницы начали прием больных пневмонией
Еще два петербургских медицинских учреждения перепрофилировались для лечения внебольничной пневмонии – это госпиталь для ветеранов войн на Старорусской улице и городская многопрофильная больница №2. Об этом сообщили 30 марта в пресс-службе Смольного.
Общество
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Хоккей
Квартальнов продолжит тренировать «Ак Барс»
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов продолжит работу с командой в следующем сезоне КХЛ.
Общество
Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
Технологии
Спасет ли советская прививка от коронавируса?
В Германии, где в западной части и бывшей ГДР до объединения использовались разные штаммы вакцины, на Западе заболеваемость значительно выше, чем на востоке.
Спорт
Лукашенко рассказал о ставках россиян на чемпионат Беларуси по футболу
Лукашенко назвал чемпионат Беларуси полезным для российских игроков на ставках Президент Беларуси Александр Лукашенко в эфире телеканала ОНТ отметил, что болельщики во всём мире следят за белорусским футболом.
Общество
Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина
Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Общество
Врач НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок
Самодельные маски из ткани или шерсти можно использовать при отсутствии медицинских, заявил 29 марта заведующий ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов.
Технологии
Обновление Windows 10 ломает интернет-соединение
Большое количество пользователей столкнулись со сложностями с интернет-соединением после обновления системы.
Армия и оружие
Реактивные системы «Смерч» разместили в Калининградской области
Реактивные системы залпового огня "Смерч" разместили в Калининградской области.
Кино
Студия Metro-Goldwyn-Mayer экранизирует книгу Энди Вейера
Претендентом на главную роль в фильме выступает Райан Гослинг, уже игравший астронавта в фильме "Человек на Луне".