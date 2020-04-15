31 марта Проценко заразился коронавирусом. Он отмечал, что чувствует себя хорошо. Главврач Коммунарки также сообщал, что изолировался в своём кабинете, где есть условия для управления больницей.

Главврач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса

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