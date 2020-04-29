Главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что поддерживает продолжение ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. «Лично я за продолжение карантина», — написал он в своем Facebook.

Главврач больницы в Коммунарке выступил за продолжение карантина

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