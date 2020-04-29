Коронавирус

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Главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что поддерживает продолжение ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. «Лично я за продолжение карантина», — написал он в своем Facebook.
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Главврач Коммунарки выступил за сохранение ограничений

Коммерсантъвчера в 16:19

Главврач больницы в Коммунарке оценил продление ограничений из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 15:14

Проценко поддержал сохранение ограничений из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 14:38

Главврач Коммунарки выступил за сохранение ограничений из-за COVID-19

Известиявчера в 15:00

Главврач Коммунарки поддержал продление карантина на майские праздники

Газета.Ruвчера в 14:56

Денис Проценко высказался за продолжение карантина

Московский Комсомолецвчера в 14:40

Главврач больницы в Коммунарке высказался за продолжение карантина

Вести.Ruвчера в 15:01
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
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Песков не исключил оказания прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможного оказания прямой материальной помощи на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 20:54
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«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 28 апреля в 20:43
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Вблизи одного из бруклинских похоронных бюро Нью-Йорка обнаружили грузовики с десятками тел умерших, которые уже начали разлагаться, пишет 29 апреля The New York Times.
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Армия и оружие

Корабли ВМС США атаковали и захватили венесуэльское судно

Несколько часов назад, недалеко от территориальных вод Сальвадора, корабль ВМС США и корабль Береговой охраны США атаковали без видимых причин венесуэльское морское судно и захватили его.
Avia.pro вчера в 10:41
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 10:18
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Кино

Крупнейшая сеть кинотеатров отказалась от фильмов Universal

В США разгорается скандал, участниками которого стали студия Universal и крупнейшая сеть кинотеатров AMC Theatres.
Kinonews.ru вчера в 04:01
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Мостовой считает, что РПЛ хотят расширить, чтобы никто не вылетал и не возмущался

Безусловно, все ждали завершения чемпионата, а тут "Ротор" и "Химки" выходят в РПЛ просто так.
Sport.ru вчера в 15:59
Политика

Владимир Путин проведет совещание по ТЭК

Речь на совещании пойдет об условиях функционирования ТЭК и проблемах, с которыми он может сталкиваться, в том числе с учетом неблагоприятной ценовой конъюнктуры на энергоносители, рассказал представитель Кремля.
Российская газета вчера в 06:00
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Общество

Путин подписал указ о продлении ограничений по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 28 апреля в 12:31
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Политика

Песков призвал не недооценивать риск второй волны коронавируса

Песков напомнил о словах главы больницы в Коммунарке Дениса Проценко, который заверил Владимира Путина, что Россия готова даже к итальянскому сценарию.
Интерфакс вчера в 18:07
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Хоккей

Старт нового сезона КХЛ планируют на 2 сентября

Новый чемпионат Континентальная хоккейная лига планирует начать 2 сентября. Такое заявление сделал президент организации Алексей Морозов.
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Участница популярной музыкальной группы Little Big продемонстрировала поклонникам, какой была до похудения.
VSE42.RU вчера в 22:10
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С российской лунной станции могут снять научные приборы

Какой-то научный прибор придется снимать с российской лунной станции для ее облегчения при запуске, 30 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Совета РАН по космосу, подписанного президентом Академии Александром Сергеевым.
ИА Красная Весна вчера в 23:13
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Более 30 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Приморье

В Приморье за минувшие сутки подтверждено 36 новых случаев заболевания коронавирусом.
Владивосток-Новости вчера в 22:39
Общество

В Екатеринбурге уничтожили троих террористов

REGNUM вчера в 22:13
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Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости вчера в 15:56
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Братья Руссо показали кадры последних дней съёмок «Мстителей: Финал»

Американские режиссёры Энтони и Джо Руссо показали кадры последних дней съёмок фильма «Мстители: Финал» вселенной Marvel.
News.ru 28 апреля в 07:01
Общество

В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса

Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
РИА Новости вчера в 15:06
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Армия и оружие

В сети появилось видео полета российского Ил-38 возле авианосца США

На YouTube-канале Fighterbomber появилось видео, на котором запечатлен полет российского Ил-38 возле американского авианосца USS George Washington (CVN-73).
Профиль 27 апреля в 13:31
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Происшествия

Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса

Известия вчера в 12:22
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Происшествия

Экс-глава нижегородского УГИБДД оставил предсмертную записку

О предсмертной записке рассказал коллега полковника. По его словам, экс-начальник нижегородского УГИБДД указал, где и как его похоронить.
МордовМедиа вчера в 15:19
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Общество

В Самарской области введут обязательный масочный режим с 1 мая

Власти Самарской области вводят с 1 мая обязательный масочный режим из-за распространения коронавируса.
Известия вчера в 10:03
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Золотой дворец вашего любимого доктора

Мужа "нашей" Малышевой зовут так же.
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Цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%

По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
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Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

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Армейских генералов лишат каракулевых шапок

Нововведения лишают генералов и адмиралов, а также полковников и капитанов I ранга Вооруженных сил России права носить шапки из каракуля черного и серого цвета с козырьком.
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Ранее планы о введении масочного режима Евгений Куйвашев озвучил на совещании у полпреда Николая Цуканова.
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Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ вчера в 13:13
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Экономика

Польшу попросили обосновать запрос документов на «Северный поток-2»

Москва, 29 апреля 2020, 14:41 — REGNUM Компания «Газпром» попросила обосновать запрос Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) на документы по строительству газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в финансовом отчете российской компании, опубликованном 29 апреля на официальном сайте.
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УАЗ и московская компания «Люкс Форм» представили автодом «Байкал» на базе «Буханки», изначально созданный для европейских клиентов.
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