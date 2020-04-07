Коронавирус

RT на русскомRT на русскомГлавврач больницы в Москве заразилась коронавирусом

Ранее у главврача онкодиспансера Пермского края подтвердилось заражение коронавирусом. 31 марта главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко подтвердил, что заразился коронавирусной инфекцией. Он сообщил, что чувствует себя хорошо и работает дистанционно.
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Зараженная коронавирусом главврач московской больницы рассказала о самочувствии

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Главврач столичной больницы заразилась коронавирусом

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Главврач московской больницы имени Давыдовского заразилась коронавирусом

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Предполагаю, что даже некоторые клубы Премьер-Лиги не выживут из-за своих бюджетных позиций.
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Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

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СК завел уголовное дело из-за фейка о создании коронавируса в России

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту распространения ложной информации о коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Главного управления СК.
РБК 10:55
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Путин обсудил с вирусологами сокращение нерабочих дней

На фоне пандемии коронавируса президент объявил прошлую неделю в России нерабочей, но с сохранением зарплаты, а 2 апреля продлил этот режим до конца месяца.
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Общество

Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей

Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».
Коммерсантъ 10:21
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Общество

Испания разрешила принять десятки тысяч человек на сельхозработы

Нехватка сезонных сельскохозяйственных рабочих привела к тому, что испанское правительство разрешило нанимать на временной основе десятки тысяч мигрантов и безработных для сбора урожая, сообщает Reuters.
BFM.ru 16:53
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 10:35
Общество

Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости 14:21
Общество

Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
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Медведева поучаствовала в челлендже Роналду

A post shared by Cristiano Ronaldo (@ cristiano) on Apr 5, 2020 at 9:11am PDT Роналду сделал 142 повторения за 45 секунд, тогда как Медведевой за аналогичное время удалось проделать то же самое 44 раза.
Metaratings 05 апреля в 14:27
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Дочь Сергея Доренко попала в больницу после конфликта с соседкой

Дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина попала в Одинцовскую центральную районную больницу после того, как получила травмы на своем участке в Московской области после конфликта с соседкой.
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Общество

7 апреля Япония вводит режим ЧС

Вести.Ru вчера в 05:35
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Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Вести.Ru вчера в 21:58
Армия и оружие

Почему «легендарные» пистолеты ХХ века часто переоценивают

«Профиль» составил рейтинг пяти самых переоцененных пистолетов ХХ века.
Профиль вчера в 06:12
Экономика

Bloomberg предупредило об угрозе более глубокой рецессии в России

Экономика России может столкнуться с проблемами при восстановлении после спада распространения коронавируса.
Коммерсантъ 15:36
Политика

Владимир Путин: Пик эпидемии коронавируса еще не пройден

Российский президент Владимир Путин проводит сегодня, 7 апреля, совещание с экспертами по вопросам развития ситуации с вирусом COVID-19.
Online47.ru 09:30
Происшествия

В жилом доме в Нижегородской области взорвался газ

РБК 18:05
Политика

США признали террористической организацию националистов из России

Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Газета.Ru вчера в 11:48
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80-летний Эммануил Виторган показал младшую дочь

80-летний Эммануил Виторган показал младшую дочь 80-летний Эммануил Виторган умилил поклонников фотографией дочери.
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Финансовый цугцванг: Европа устраняется от борьбы с кризисом

Жесткость карантинных мер, принятых в большинстве стран Европы (кроме, быть может, Швеции), неизбежно должна привести и к сильнейшему экономическому кризису.
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Политика

В Раде заявили о требовании МВФ изменить закон о продаже земли

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко заявил, что МВФ требует изменить закон об открытии рынка земли.
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Общество

У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтвердился коронавирус

Тест на наличие новой коронавирусной инфекции у депутата Мосгордумы Михаила Тимонова оказался положительным после повторной проверки.
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Кино

Глава Walt Disney не исключил перенос прокатных фильмов на Disney+

Руководство Walt Disney не исключает возможности отказа от проката некоторых перспективных кинопроектов с последующей их демонстрацией с помощью собственного потокового сервиса.
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Disney выпустил сериал про снеговика Олафа из «Холодного сердца»

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Бедным российским родителям выдали пять картофелин, две сосиски и муку с жуком

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ЦБ требует от банков не сворачивать кредитование

«Если банки пользуются нашей поддержкой не по назначению, мы готовы будем пересмотреть свои подходы»,— добавила председатель Банка России.
Коммерсантъ 07:48
Кино

Перечислили популярные у россиян сериалы во время самоизоляции

Из-за режима самоизоляции в связи с эпидемией коронавирусной инфекции все вынуждены смотреть фильмы и сериалы через интернет.
ToDay News Ufa вчера в 07:24
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