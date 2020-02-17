Здоровье

Вести.RuВести.RuВ Ухане главврач больницы скончался от коронавируса

Ранее от коронавируса скончался врач, который первым сообщил о вспышке нового заболевания в Ухане. 14 февраля стало известно о смерти медсестры уханьской больницы "Учан". Лю Фань скончалась в возрасте 59 лет.
Читать в источнике
Комментировать35

Подробнее о событии

Главный врач госпиталя в Ухане умер от коронавируса

РИА Новости01:50

В Китае подтвердили смерть главврача больницы в Ухане от коронавируса

Газета.Ru01:16

Умер главный врач больницы в китайском Ухане

Взгляд.ру00:53

Главврач госпиталя в китайском Ухане умер от коронавируса

РБК00:30

В Ухане главврач больницы скончался от коронавируса

Вести.Ru01:49

В Китае опровергли смерть директора госпиталя от коронавируса

REGNUMвчера в 23:57

Сообщение о смерти главы госпиталя в Ухане из-за коронавируса удалили

Lenta.ruвчера в 15:18
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 02:57, Ашберн

Комментарии

Общество

Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»

Глава Amazon Джефф Безос объявил о решении создать названный в его честь Фонд Земли для борьбы с климатическими изменениями на планете.
РИА Новости вчера в 21:37
Общество

Температурный рекорд 1949 года побит в Москве

Интерфакс 01:24
Происшествия

Напавший на людей в храме в Москве объяснил свой поступок

Ранивший двух человек в храме Святителя Николая в центре Москвы объяснил нападение на церковь.
RT на русском вчера в 06:45
Политика

Пушков ответил Киеву на слова о войне между Россией и Белоруссией

Глава МИД Украины, комментируя отношения между Киевом и Москвой, заявил о возможной войне.
Южный Федеральный 02:44
Политика

В МИД ДНР оценили представленный в Мюнхене «мирный план» по Донбассу

Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала представленный на Мюнхенской конференции по безопасности план «12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-атлантического региона».
RT на русском 01:39
Политика

В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

Известия вчера в 05:24
Армия и оружие

ЛНР начала наступление в Донбассе

Lenta.ru 02:18
Происшествия

Прокуратура извинилась перед челябинским пенсионером за обыск

Прокуратура Челябинской области принесла официальные извинения пенсионеру Сергею Зарубе за то, что подозревала его в получении незаконной надбавки к пенсии в размере полутора тысяч рублей.
Челябинск Сегодня 00:35
Шоу-бизнес

Жена Диброва сообщила о его состоянии после госпитализации

Полина Диброва, жена телеведущего Дмитрия Диброва, сообщила, что не стоит беспокоиться о его госпитализации.
РБК вчера в 19:24
Общество

В России выросло число нерегулярных потребителей наркотиков

В России растет число наркопотребителей, которые употребляют психоактивные вещества, но не постоянно.
Lenta.ru 02:19
Политика

Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей

Отношения между Россией и Польшей достигли низшей точки за все время с окончания Второй мировой войны, в том числе из-за попыток Варшавы переписать историю.
BFM.ru 02:01
Общество

В кабмине не одобрили законопроект о переносе выходного на 31 декабря

Комиссия правительства России не одобрила законопроект депутатов от ЛДПР и члена Совета Федерации Сергея Леонова о переносе выходного дня на 31 декабря.
Газета.Ru вчера в 23:52
Экономика

Две трети открытых россиянами брокерских счетов пустует

Два из трех брокерских счетов пустуют, показал проведенный Национальной ассоциацией участников фондового рынка опрос крупнейших инвестиционных компаний, на которые, по данным ассоциации, приходится 95% клиентов.
Коммерсантъ вчера в 22:37
Экономика

В России меняются правила получения пенсий на банковские карты

Изменения коснутся российских пенсионеров, получающих начисления на банковские карты.
ГТРК Чувашия вчера в 09:20
Политика

Посол России в Турции рассказал об угрозах в свой адрес

Послу России в Анкаре Алексею Ерхову угрожают. Об этом сам дипломат рассказал телеканалу "Звезда", передает РИА Новости.
Российская газета 16 февраля в 11:49
Кино

Бекмамбетов рассказал о фильме про лётчика Девятаева

RT на русском вчера в 11:37
Армия и оружие

Воронежский военный транспортник Ил-112 совершит второй полет в апреле

Свой второй полет военный транспортник Ил-112В проведет в апреле.
Горком вчера в 23:30
Происшествия

Под Волгоградом пять человек погибли при ДТП с участием бензовоза

Пять человек погибли в результате столкновения легкового автомобиля с бензовозом в Старополтавском районе Волгоградской области.
REGNUM вчера в 14:08
Здоровье

Жертвами коронавируса в Китае стали 1868 человек

Количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Китае достигло 72,4 тыс. человек, из которых 1,8 тыс. пациентов скончались, и еще 12,5 тыс. человек выздоровели.
Gazeta.SPb вчера в 22:09
Авто

КамАЗ намерен в два раза увеличить продажи пассажирского транспорта

КамАЗ в 2020 году планирует на 54% увеличить продажи пассажирского транспорта.
Коммерсантъ Казань 02:28
Происшествия

В Казахстане задержаны планировавшие теракты экстремисты

В Алма-Ате задержаны два экстремиста, которые планировали осуществление терактов в местах массового скопления людей.
RT на русском вчера в 23:35
Политика

Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17

На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
РИА Новости 01:26
Экономика

В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Вести.Ru 02:36
Политика

Глава МВД Украины предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах в отношении жителей Донбасса.
Известия 01:54
Экономика

Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству

Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
RT на русском вчера в 14:52
Культура

На ТВ стартовал показ нового сериала «Домашний арест»

Премьера кинокартины состоялась 17 февраля на телеканале ТНТ. Авторами сериала являются Петр Буслов и Семен Слепаков.
ИнфоСМИ 02:10
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru вчера в 02:29
Происшествия

Адвокат назвал причину задержания гендиректора ОЭЗ «Титановая долина»

Генеральный директор особой экономической зоны "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан в Екатеринбурге по подозрению в получении взятки в размере 2,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости во вторник адвокат Алексей Зорин.
РИА Новости 02:11
Происшествия

Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера

"Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен", — сообщил РИА Новости адвокат Оберлендера Рон Поултон, подчеркнув, что пока что не ведется какого-либо процесса экстрадиции.
РИА Новости 02:12
Здоровье

Названы ранние признаки рака толстой кишки

Медицинскими специалистами определены и названы ранние признаки рака толстой кишки, который, как утверждают врачи, является одним из самых распространенных видов рака во всем мире.
Ugpressa.ru 02:09
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное