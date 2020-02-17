Здоровье
Вести.RuВ Ухане главврач больницы скончался от коронавируса
Ранее от коронавируса скончался врач, который первым сообщил о вспышке нового заболевания в Ухане. 14 февраля стало известно о смерти медсестры уханьской больницы "Учан". Лю Фань скончалась в возрасте 59 лет.
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