Ранее от коронавируса скончался врач, который первым сообщил о вспышке нового заболевания в Ухане. 14 февраля стало известно о смерти медсестры уханьской больницы "Учан". Лю Фань скончалась в возрасте 59 лет.

В Ухане главврач больницы скончался от коронавируса

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