Главврач столичной больницы №15 Валерий Вечорко записал видео из реанимации. Запись опубликовал оперштаб Москвы. По словам врача, участились случаи, когда в реанимацию попадают люди около 40 лет, которым требуется искусственная вентиляция легких.

Главврач больницы записал видео из реанимации с больными коронавирусом

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