В Ухане от коронавируса скончался главный врач госпиталя. Лю Чжимин умер на 52-ом году жизни, передает РИА Новости. Это первый случай смерти от новой болезни руководителя медучреждения в Китае.

От коронавируса умер главный врач госпиталя в Ухане

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