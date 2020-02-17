Здоровье

Псковское агентство информацииПсковское агентство информацииОт коронавируса умер главный врач госпиталя в Ухане

В Ухане от коронавируса скончался главный врач госпиталя. Лю Чжимин умер на 52-ом году жизни, передает РИА Новости. Это первый случай смерти от новой болезни руководителя медучреждения в Китае.
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СМИ: главврач госпиталя в Ухане умер от коронавируса

ТК Звезда03:07

Главврач больницы в китайском Ухане умер от коронавируса

РЕН ТВ03:02

В Китае подтвердили смерть главврача больницы в Ухане от коронавируса

Газета.Ru01:16

Стали известны подробности о главвраче, который скончался от коронавируса

Вести.Ru01:49

Главврач госпиталя в китайском Ухане умер от коронавируса

РБК00:30

Главный врач госпиталя в Ухане умер от коронавируса

РИА Новости01:50

Сообщение о смерти главы госпиталя в Ухане из-за коронавируса удалили

Lenta.ruвчера в 15:18
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