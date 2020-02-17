Здоровье
Псковское агентство информацииОт коронавируса умер главный врач госпиталя в Ухане
В Ухане от коронавируса скончался главный врач госпиталя. Лю Чжимин умер на 52-ом году жизни, передает РИА Новости. Это первый случай смерти от новой болезни руководителя медучреждения в Китае.
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