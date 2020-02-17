Здоровье

ToDay News UfaToDay News UfaГлавврач госпиталя в Ухане умер от коронавируса

Главный врач большой больницы в Китае, в Ухане, Лю Чжимин, умер от коронавируса. Он работал в больнице, которая принимает больных людей. Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Reuters, медики старались спасти Лю Чжимина.
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СМИ: главврач госпиталя в Ухане умер от коронавируса

ТК Звезда03:07

Главврач больницы в китайском Ухане умер от коронавируса

РЕН ТВ03:02

Главврач госпиталя в китайском Ухане умер от коронавируса

РБК00:30

В Ухане главврач больницы скончался от коронавируса

Вести.Ru01:49

Главный врач госпиталя в Ухане умер от коронавируса

РИА Новости01:50

В Китае подтвердили смерть главврача больницы в Ухане от коронавируса

Газета.Ru01:16

Глава госпиталя в Ухане умер из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 13:16
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На Украине предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву

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Жители Ростова-на-Дону сообщили о массовой гибели рыбы в реке Дон. Подтверждающие фотоснимки очевидцы разместили в социальных сетях.
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В бундестаге выступили против развёртывания войск на границе с Россией

"Положить конец" поддержке учений Депутаты бундестага от Левой партии убеждены, что размещение войск в рамках DEFENDER-Europe 20 наносит вред системе коллективной безопасности в Европе, нарушает дух основополагающего акта Россия — НАТО, а также противоречит всем усилиям по ослаблению напряжённости и формированию доверия.
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Стоимость трансфера игрока составит € 20 млн, сообщает Cadena Cope.
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