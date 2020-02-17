Здоровье

Деловое.ТВДеловое.ТВГлавврач госпиталя в Ухане скончался от коронавируса

Лю Чжимин стал первым руководителем медучреждения в стране, который умер от нового вида пневмонии. Главврач госпиталя в Ухане Лю Чжимин скончался от коронавируса. Об этом сообщает The Global Times на своей страничке в Twitter.
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В Ухане главврач больницы скончался от коронавируса

Вести.Ru01:49

Главврач больницы в китайском Ухане умер от коронавируса

РЕН ТВ03:02

Главный врач госпиталя в Ухане умер от коронавируса

РИА Новости01:50

СМИ: главврач госпиталя в Ухане умер от коронавируса

ТК Звезда03:07

Главврач госпиталя в китайском Ухане умер от коронавируса

РБК00:30

В Китае подтвердили смерть главврача больницы в Ухане от коронавируса

Газета.Ru01:16

Сообщение о смерти главы госпиталя в Ухане из-за коронавируса удалили

Lenta.ruвчера в 15:18
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Общество

Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа

Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Коммерсантъ 05:49
Общество

Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который предусматривает обеспечение учащихся начальных классов горячим питанием.
Вести.Ru 05:51
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Прокуратура Парижа открыла досудебное производство против Павленского

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В Кремле отреагировали на столкновения в Донбассе

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Дмитрия Диброва срочно госпитализировали

«Известия» утверждают, что Дмитрий Дибров экстренно госпитализирован. Его положили в больницу в Москве.
Вести Подмосковья 03:30
Общество

Правительство отклонило проект о переносе выходного на 31 декабря

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала идею об обязательном переносе одного из выходных дней на 31 декабря, сообщает "Российская газета" со ссылкой на отрицательный отзыв на инициативу.
РИА Новости 03:40
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru вчера в 02:29
Происшествия

Массовая гибель рыбы зафиксирована в Ростове-на-Дону

Жители Ростова-на-Дону сообщают о массовой гибели пеленгаса. Большое количество прибитой к берегу рыбы обнаружено вблизи Западного моста.
Известия 05:12
Общество

«Газпром» покинули два ключевых члена команды Миллера

Васильева и Середа пришли в «Газпром» в 2001 г. вслед за назначением председателем правления Миллера.
Ведомости вчера в 13:17
Общество

В России выросло число нерегулярных потребителей наркотиков

В России растет число наркопотребителей, которые употребляют психоактивные вещества, но не постоянно.
Lenta.ru 02:19
Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
Армия и оружие

Зеленский созвал заседание СНБО на фоне обстрелов в Донбассе

РБК 04:05
Общество

Шторм «Деннис» обрушился на Великобританию

В ночь на воскресенье на территорию Великобритании обрушились мощные ливни, пишет Интерфакс.
Aobe.ru вчера в 09:25
Происшествия

Гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» задержали по делу о взятке

Гендиректор Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан по уголовному делу о получении взятки, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 00:13
Происшествия

Первая россиянка заразилась коронавирусом

РБК вчера в 05:48
Общество

Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона

Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.
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Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Интерфакс 04:48
Космос

В Оренбургском планетарии прокомментировали «День рождения» Плутона

Сегодня, 18 февраля, исполнилось 90 лет со дня открытия планеты Плутон.
Газета Оренбуржье 02:14
ЖКХ

В России могут запретить отключать услуги ЖКХ за долги

Депутат Госдумы Алексей Куринный, внесший инициативу на рассмотрение, предлагает закрепить в законодательстве случаи запрета отключения в жилых домах горячего и холодного водоснабжения, а также отопления за долги по ЖКХ.
Интерфакс 01:36
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Армия и оружие

Сирийская армия полностью освободила Алеппо от боевиков

Телеканал al-Mayadeen сообщает о том, что сирийской армии впервые с 2012 года удалось взять полный контроль над Алеппо.
RuNews24.ru 16 февраля в 14:12
Здоровье

В Прикамье врач отказал в приеме ВИЧ-инфицированному пациенту

В поликлинике поселка Ныроб Пермского края отказали в приеме пациенту с ВИЧ и разгласили информацию о его диагнозе.
Российская газета 00:31
Здоровье

Свердловская область продолжает вымирать

Свердловскстат подвел итоги естественного движения населения Свердловской области за 2019 год.
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Общество

Лукашенко рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с «Роснефтью»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем правления «Роснефти» Игорем Сечиным заявил, что рассчитывает на договорённости о дальнейшем сотрудничестве.
RT на русском 05:53
Политика

Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России

Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи лидеры двух стран достигли определенного понимания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:38
Здоровье

В школах Челябинска могут продлить карантин по гриппу

В школах Челябинска может быть продлён карантин по гриппу. Такую рекомендацию выдал областной оперативный штаб.
REGNUM 04:55
Здоровье

В Воронеже проверяют троих человек с подозрением на коронавирус

Три пациента, прибывшие из Китая, лежат в больнице Воронежа с подозрением на коронавирус, сообщает во вторник департамент здравоохранения области.
РИА Новости 05:15
Футбол

УЕФА представил официальный мяч плей-офф и финала Лиги чемпионов

На официальной страничке УЕФА в социальной сети Twitter была опубликована фотография официального мяча Лиги чемпионов, которым команды сыграют в матчах плей-офф и в финале текущего сезона.
Невские Новости 05:05
Армия и оружие

США сворачивают программу по созданию ракет средней дальности

Американское Минобороны сворачивает очередную программу, направленную на создание ракетных вооружений.
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Экономика

Россиянам с серыми зарплатами откажут в кредитах

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что банки начнут отказывать россиянам, получающим серые зарплаты, в выдаче потребительских кредитов или будут предлагать им более высокие процентные ставки.
Рамблер 01:44
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