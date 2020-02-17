Здоровье
Деловое.ТВГлавврач госпиталя в Ухане скончался от коронавируса
Лю Чжимин стал первым руководителем медучреждения в стране, который умер от нового вида пневмонии. Главврач госпиталя в Ухане Лю Чжимин скончался от коронавируса. Об этом сообщает The Global Times на своей страничке в Twitter.
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Комментарии
Общество
Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа
Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Общество
Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников
Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который предусматривает обеспечение учащихся начальных классов горячим питанием.
Политика
В Кремле отреагировали на столкновения в Донбассе
Общество
Дмитрия Диброва срочно госпитализировали
«Известия» утверждают, что Дмитрий Дибров экстренно госпитализирован. Его положили в больницу в Москве.
Общество
Правительство отклонило проект о переносе выходного на 31 декабря
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала идею об обязательном переносе одного из выходных дней на 31 декабря, сообщает "Российская газета" со ссылкой на отрицательный отзыв на инициативу.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Происшествия
Массовая гибель рыбы зафиксирована в Ростове-на-Дону
Жители Ростова-на-Дону сообщают о массовой гибели пеленгаса. Большое количество прибитой к берегу рыбы обнаружено вблизи Западного моста.
Общество
«Газпром» покинули два ключевых члена команды Миллера
Васильева и Середа пришли в «Газпром» в 2001 г. вслед за назначением председателем правления Миллера.
Общество
В России выросло число нерегулярных потребителей наркотиков
В России растет число наркопотребителей, которые употребляют психоактивные вещества, но не постоянно.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Общество
Шторм «Деннис» обрушился на Великобританию
В ночь на воскресенье на территорию Великобритании обрушились мощные ливни, пишет Интерфакс.
Происшествия
Гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» задержали по делу о взятке
Гендиректор Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан по уголовному делу о получении взятки, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Происшествия
Первая россиянка заразилась коронавирусом
Общество
Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона
Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.
Космос
В Оренбургском планетарии прокомментировали «День рождения» Плутона
Сегодня, 18 февраля, исполнилось 90 лет со дня открытия планеты Плутон.
ЖКХ
В России могут запретить отключать услуги ЖКХ за долги
Депутат Госдумы Алексей Куринный, внесший инициативу на рассмотрение, предлагает закрепить в законодательстве случаи запрета отключения в жилых домах горячего и холодного водоснабжения, а также отопления за долги по ЖКХ.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Армия и оружие
Сирийская армия полностью освободила Алеппо от боевиков
Телеканал al-Mayadeen сообщает о том, что сирийской армии впервые с 2012 года удалось взять полный контроль над Алеппо.
Здоровье
В Прикамье врач отказал в приеме ВИЧ-инфицированному пациенту
В поликлинике поселка Ныроб Пермского края отказали в приеме пациенту с ВИЧ и разгласили информацию о его диагнозе.
Здоровье
Свердловская область продолжает вымирать
Свердловскстат подвел итоги естественного движения населения Свердловской области за 2019 год.
Общество
Лукашенко рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с «Роснефтью»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем правления «Роснефти» Игорем Сечиным заявил, что рассчитывает на договорённости о дальнейшем сотрудничестве.
Политика
Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России
Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи лидеры двух стран достигли определенного понимания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Здоровье
В школах Челябинска могут продлить карантин по гриппу
В школах Челябинска может быть продлён карантин по гриппу. Такую рекомендацию выдал областной оперативный штаб.
Здоровье
В Воронеже проверяют троих человек с подозрением на коронавирус
Три пациента, прибывшие из Китая, лежат в больнице Воронежа с подозрением на коронавирус, сообщает во вторник департамент здравоохранения области.
Футбол
УЕФА представил официальный мяч плей-офф и финала Лиги чемпионов
На официальной страничке УЕФА в социальной сети Twitter была опубликована фотография официального мяча Лиги чемпионов, которым команды сыграют в матчах плей-офф и в финале текущего сезона.
Армия и оружие
США сворачивают программу по созданию ракет средней дальности
Американское Минобороны сворачивает очередную программу, направленную на создание ракетных вооружений.
Экономика
Россиянам с серыми зарплатами откажут в кредитах
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что банки начнут отказывать россиянам, получающим серые зарплаты, в выдаче потребительских кредитов или будут предлагать им более высокие процентные ставки.