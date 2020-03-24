Коронавирус

Газета.RuГазета.RuГлавврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде

Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса. По его словам, он ушел в отпуск до введения действующих запретов на полеты.
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с чего всё началось

Главврач калужской больницы не посчитал себя виноватым из-за поездки в Таиланд во время пандемии коронавируса

Глава областной клинической больницы заявил, что без труда найдёт себе новую работу в частной медицине. По его словам, он вылетел на заслуженный отпуск до запретов.
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Главврач областной больницы объяснил свой отпуск в Таиланде

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Главврач областной больницы рассказал о скандальной поездке в Таиланд

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Кару для врача-отпускника выберет Минздрав

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Если в обороте компании нет денег и есть кассовый разрыв, то она не сможет платить налоги, зарплаты, аренды и вести деятельность.
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Власти рассказали о состоянии четырех воронежцев, заболевших COVID-19

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В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы

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МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»

Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в услугах 19-летнего бразильца заинтересована Рома и лично главный тренер команды Паулу Фонсека, знакомый с игроком по совместной работе в украинском клубе.
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