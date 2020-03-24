Коронавирус
Газета.RuГлавврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде
Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса. По его словам, он ушел в отпуск до введения действующих запретов на полеты.
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с чего всё началось
Главврач калужской больницы не посчитал себя виноватым из-за поездки в Таиланд во время пандемии коронавируса
Глава областной клинической больницы заявил, что без труда найдёт себе новую работу в частной медицине. По его словам, он вылетел на заслуженный отпуск до запретов.Говорит Москва03:14
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Главврач калужской больницы объяснил отпуск в Таиланде в период пандемии
Московский Комсомолец Калуга07:16
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