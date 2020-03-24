Глава областной клинической больницы заявил, что без труда найдёт себе новую работу в частной медицине. По его словам, он вылетел на заслуженный отпуск до запретов.

с чего всё началось

Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса. По его словам, он ушел в отпуск до введения действующих запретов на полеты.

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