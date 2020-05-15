Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиГлавврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей

Накануне в местных СМИ появилось обращение медиков, сообщивших, что за работу с зараженными коронавирусом больными им перечислили по 27 рублей. После этого Минздрав попросил главврача медучреждения дать разъяснения.
Читать в источнике
Комментировать268
с чего всё началось

Главврача больницы под Калугой уволили после зачисления медикам выплат в 27 рублей

Главврач Центральной межрайонной больницы №3 в Козельске Калужской области уволен из-за некорректно выплаченных стимулирующих надбавок медикам, задействованным в работе с заразившимися коронавирусом. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в Министерстве здравоохранения региона.
ТАСС09:14

Подробнее о событии

Главврач больницы Козельска уволился после жалоб медиков на выплаты в ₽27

РБК15:40

Под Калугой уволили главврача, выплатившего медикам надбавку в 27 рублей

Московский Комсомолец09:47

В Козельске главврача больницы уволили после выплат медикам в 27 рублей

Известия10:56

Главврача калужской больницы уволили за выплаты медикам в 27 рублей

Вести.Ru10:10

В Калужской области главврача уволили за неверно начисленные выплаты медикам

Эхо Москвы10:05

Главврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей

РИА Новости11:55

Главврача больницы под Калугой уволили после зачисления медикам выплат в 27 рублей

ТАСС09:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 16:13, Ашберн
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
1,8K
Кино

Скончалась актриса Алла Мещерякова

Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
89
Игры

Показаны 18 минут геймплея Ghost of Tsushima

Компания Sony представила геймплейный ролик нового проекта студии Sucker Punch Productions.
Матч ТВ 04:25
2
Общество

Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом

Президент Владимир Путин дал правительству и региональным властям новые поручения в связи с ситуацией с коронавирусом.
РИА Новости 15:42
164
Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости 15:29
330
Общество

Волгоградцы старше 60 лет бесплатно получают маски с доставкой на дом

Жители Волгограда в возрасте старше 60 лет бесплатно получают средства индивидуальной защиты второй день подряд.
РИАЦ 05:52
44
Энергетика

Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа

По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru 14:33
305
Общество

Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru 12:19
600
Технологии

Facebook приобрела сервис Giphy и интегрирует его в Instagram

Ранее Giphy уже сотрудничал с Facebook и Instagram: половина трафика сервиса приходилась именно на сервисы американской компании.
Live24 14:15
2
Общество

«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» возобновили работу в Петербурге

Торговые центры сообщили, что они ввели, по рекомендации местных властей и санстанции, целый комплекс мер дополнительной защиты от пандемии, который позволит посетителям не опасаться заражения коронавирусом.
Shraibikus News 12:26
296
Политика

Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»

Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
RT на русском 15:26
61
Гаджеты

NVIDIA представила процессор Ampere

Длительное время на просторах интернета ходили лишь слухи про графический процессор от компании NVIDIA, а теперь компания официально представила данный процессор.
Megaobzor.com вчера в 13:27
23
Армия и оружие

Экипаж патрульного корабля «Павел Державин» приступил к размещению

Сформированный экипаж новейшего патрульного корабля "Павел Державин" начал размещение на борту. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Sudostroenie.info 04:29
Общество

В Подмосковье назвали число госпитализаций пациентов с коронавирусом

Lenta.ru 14:51
7
Происшествия

В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ 10:54
1K
Киберспорт

Над перезапуском Anthem пока работает инкубатор из 30 человек

Из сообщения следует, что студия сформировала «команду-инкубатор» из 30 человек, которые в ближайшее время будут деконструировать, прототипировать и строить планы на будущее, когда ребут перейдёт в стадию активного производства.
Игромания.ру 13:33
Общество

Глава ВОЗ призвал уделить внимание воспалительному синдрому у детей

Женева, Швейцария, 15 мая 2020, 20:39 — REGNUM Срочно уделить внимание воспалительному синдрому у детей, зафиксированному в Европе и Северной Америке на фоне пандемии коронавируса, призвал всё мировое сообщество 15 мая генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга в Женеве.
REGNUM 13:39
Гаджеты

Apple готовит 10-8-дюймовый iPad и безрамочный iPad mini

Американская компания Apple разрабатывает два новых планшета - iPad 10,8 и iPad mini с 9-дюймовым дисплеем, последний получит дизайн от iPad Pro.
Ридус вчера в 19:15
Общество

Викторию Боню выгнали из магазина косметики в Монако

ФАН 12:28
23
Политика

«Русская служба BBC»: обвиняемого по делу MH17 арестовали в Донецке

Гражданин Украины Леонид Харченко 11 марта 2020 года был задержан и арестован в Донецке, сообщила «Русская служба BBC» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 09:14
303
Гаджеты

«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду

Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 04:41
27
Игры

В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V

Inc-news.ru вчера в 13:01
815
Происшествия

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru 11:46
2,3K
Фигурное катание

Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru вчера в 07:42
4
Политика

Лавров призвал восстановить памятник Коневу в Чехии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК заявил, что памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге должен быть восстановлен.
RT на русском 06:42
93
Политика

Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии

Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM 06:26
1,1K
Происшествия

Российскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы за сбор жуков на Шри-Ланке

Сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону Александр Игнатенко обвиняется властями Шри-Ланки в нарушении местного законодательства за сбор насекомых, ему грозит штраф или большой тюремный срок.
ТАСС 12 мая в 14:06
84
Здоровье

В России выявили первый случай повторного заражения коронавирусом

В начале мая, по данным Роспотребнадзора, в России не было официально ни одного повторного случая заражения.
БИЗНЕС Online 04:07
282
Единоборства

Отец Хабиба вышел из комы, но остается в тяжелом состоянии

Как сообщает телеграм-канал телеканала «360» со ссылкой на друга тренера Рамазана Рабаданова, состояние Нурмагомедова-старшего все еще остается тяжелым.
Спорт день за днем вчера в 06:35
10
Энергетика

Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК 06:27
342
Как работают Яндекс.Новости?
Главное