Коронавирус
РИА НовостиГлавврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей
Накануне в местных СМИ появилось обращение медиков, сообщивших, что за работу с зараженными коронавирусом больными им перечислили по 27 рублей. После этого Минздрав попросил главврача медучреждения дать разъяснения.
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с чего всё началось
Главврач Центральной межрайонной больницы №3 в Козельске Калужской области уволен из-за некорректно выплаченных стимулирующих надбавок медикам, задействованным в работе с заразившимися коронавирусом. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в Министерстве здравоохранения региона.ТАСС09:14
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