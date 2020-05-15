Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиГлавврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей

Накануне в местных СМИ появилось обращение медиков, сообщивших, что за работу с зараженными коронавирусом больными им перечислили по 27 рублей. После этого Минздрав попросил главврача медучреждения дать разъяснения.
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с чего всё началось

Главврача больницы под Калугой уволили после зачисления медикам выплат в 27 рублей

Главврач Центральной межрайонной больницы №3 в Козельске Калужской области уволен из-за некорректно выплаченных стимулирующих надбавок медикам, задействованным в работе с заразившимися коронавирусом. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в Министерстве здравоохранения региона.
ТАСС09:14

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Главврач больницы Козельска уволился после жалоб медиков на выплаты в ₽27

РБК15:40

Главврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей

РИА Новости11:55

Главврача больницы под Калугой уволили после зачисления медикам выплат в 27 рублей

ТАСС09:14

Главврача калужской больницы уволили за выплаты медикам в 27 рублей

Вести.Ru10:10

В Калужской области главврача уволили за неверно начисленные выплаты медикам

Эхо Москвы10:05

Под Калугой уволили главврача, выплатившего медикам надбавку в 27 рублей

Московский Комсомолец09:47

В Козельске главврача больницы уволили после выплат медикам в 27 рублей

Известия10:56
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 22:19, Ашберн
Космос

Обломки первой ступени китайской ракеты могли рухнуть на США

Российская газета 13 мая в 17:36
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Общество

«Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2»

В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона.
Суть событий 13 мая в 12:43
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Авто

Tesla готовится обрушить цены на электрокары

Как только выпуск новых электрокаров будет налажен, производители обрушат цены на уже выпущенные модели для того, чтобы быстро реализовать их.
Car.ru 00:16
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Общество

В «Бессмертном полку» рассказали детали провокации с фото нацистов

Шествие "Бессмертного полка" в режиме онлайн прошло 9 мая.
РИА Новости 17:48
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Единоборства

«Растерял уважение»: Гэтжи отверг вызов на бой с Макгрегором

ТК Звезда 18:07
Кино

Продюсер «Пиратов Карибского моря» не уверен, вернется ли Джонни Депп в новом фильме

КиноПоиск 05:10
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Политика

Путин потребовал разобраться с выплатами медикам из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин в ходе совещания заявил о необходимости разобраться с выплатами медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом.
RT на русском 07:39
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Спорт

Стартовала бесплатная раздача игры LEGO Ninjago Movie Video Game

Вашингтон, 15 мая 2020, 20:03 — REGNUM Студия TT Games объявила, что игра LEGO Ninjago Movie Video Game временно стала бесплатной.
REGNUM 13:03
Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru 08:59
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Политика

Трамп заявил, что вакцина от коронавируса может быть бесплатной

Вашингтон, 16 мая 2020, 00:49 — REGNUM Вакцина от нового коронавируса, которую разрабатывают американские специалисты, может распространяться в будящем бесплатно, заявил президент США Дональд Трамп 15 мая в ходе пресс-конференции.
REGNUM 17:49
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Религия

В Черногории освободят сербского епископа и священников

В Черногории из-под стражи освободят епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и священников Сербской православной церкви (СПЦ).
ТК Звезда 19:03
Общество

В США зафиксировали свыше 200 случаев воспалительного синдрома у детей

Как минимум в 20 штатах США зафиксировано 220 случаев возникновения у детей синдрома системного воспалительного ответа, связанного, как предполагается, с новой коронавирусной инфекцией.
Аргументы и Факты 19:23
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Политика

Times опубликовала письмо посла РФ о борьбе с COVID-19 в России

Британская газета Times в рубрике "комментарий" опубликовала письмо посла РФ в Великобритании Андрея Келина по поводу материала издания, автор которого рассуждает о помощи российских бизнесменов в борьбе с COVID-19.
РИА Новости 07:44
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Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате

Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
Peterburg2.ru 16:01
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Политика

Лавров исключил прежнюю свободу передвижений в мире из-за коронавируса

Полное восстановление функционирования мировых связей после пандемии коронавируса займет длительный период, заявил в интервью РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ведомости 05:49
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Общество

Еще 74 пациента с коронавирусом умерли в Москве

"В Москве скончались 74 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
ТАСС 16:26
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Общество

Бастрыкин поручил возбуждать дела при невыплатах надбавок медикам

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям всех следственных подразделений ведомства в регионах проверить факты невыплаты денежных компенсаций медработникам, которые задействованы в оказании помощи пациентам с COVID-19.
Известия 16:02
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Происшествия

В США разбился истребитель F-22

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor ВВС США разбился во Флориде.
Коммерсантъ 15:40
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Кино

Скончалась актриса Алла Мещерякова

Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
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Политика

Госдума разрешила голосовать на выборах по почте

Государственная Дума РФ 13 мая 2020 года одобрила в третьем чтении изменения в закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме.
Нижний сейчас 13 мая в 09:52
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Политика

Венесуэла запросила обсуждения в СБ ООН ситуации с попыткой вторжения

Венесуэла попросила председателя Совета Безопасности ООН провести обсуждение в Совбезе ситуации с недавней попыткой вторжения на территорию Боливарианской Республики, следует из письма венесуэльского постпреда при ООН Самуэля Монкады.
РИА Новости 13 мая в 18:04
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Технологии

Немезиса в ремейке Resident Evil 3 изменили для связи с Resident Evil 4

По словам разработчиков, изменения в умениях Немезиса реализовали для выстраивания более чёткой связи с Лас-Плагас в Resident Evil 4. Вдобавок разработчики хотели, чтобы Немезис и Мистер Икс в ремейках больше отличались друг от друга — Немезиса хотели сделать куда более серьёзным противником.
Игромания.ру 10:35
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Энергетика

Нефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель

Лондон, 15 мая 2020, 11:56 — REGNUM Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая.
REGNUM 04:56
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Кино

Режиссер «Безумного Макса» подтвердил съемки приквела без Шарлиз Терон

Режиссер Джордж Миллер, работавший над ремейком Безумного Макса, заявил об утверждении приквела без актрисы Шарлиз Терон.
iReactor 09:50
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Энергетика

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, но транзит продолжится, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».
РБК 13:21
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Политика

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Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости 15:29
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Здоровье

В Алтайском крае пока решили не ослаблять режим ограничений

По словам Ирины Пащенко, занимающей пост руководителя Управления Роспотребнадзора по региону, жители края в майские праздники нарушали требования режима самоизоляции и социального дистанцирования.
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Экономика

В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа

За год с августа прошлого года может закрыться миллион малых предприятий, заявил глава "Опоры России" Александр Калинин в беседе с газетой "Известия".
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Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов рассказал, почему они с Ольгой Бузовой не завели детей

Начитавшись откровений о совместной жизни экс-супруги Ольги Бузовой, полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов решил поделиться с журналистами собственной версией событий.
Live24 вчера в 09:59
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Политика

США начали поставки нефти в Белоруссию

США начинают поставки нефти в Белоруссию, первый танкер с 80 тыс. тонн сырья прибудет в литовскую Клайпеду в начале июня, сообщил пресс-секретарь белорусского госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.
Коммерсантъ 09:58
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