Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиГлавврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей

Накануне в местных СМИ появилось обращение медиков, сообщивших, что за работу с зараженными коронавирусом больными им перечислили по 27 рублей. После этого минздрав попросил главврача медучреждения дать разъяснения.
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Главврача больницы под Калугой уволили после зачисления медикам выплат в 27 рублей

Главврач Центральной межрайонной больницы №3 в Козельске Калужской области уволен из-за некорректно выплаченных стимулирующих надбавок медикам, задействованным в работе с заразившимися коронавирусом. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в Министерстве здравоохранения региона.
ТАСС09:14

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Главврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей

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Под Калугой главврач уволился после скандала с доплатами за COVID-19

Российская газета11:30

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Московский Комсомолец09:47

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Эхо Москвы10:05

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РЕН ТВ09:52

Главврача калужской больницы уволили за выплаты медикам в 27 рублей

Вести.Ru10:10

Главврача больницы под Калугой уволили после зачисления медикам выплат в 27 рублей

ТАСС09:14
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«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» возобновили работу в Петербурге

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МИД назвал блокировку Киевом российских сайтов актом прямой цензуры

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Новую песню "Dolla" 25-летняя Атена Манукян представила в своем Instagram ․ Эта песня в американском стиле хип-хоп свидетельствует, что Атена может завоевать большую аудиторию и без "Евровидения".
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Вице-президент «Лукойла» и владелец «Спартака» Леонид Федун, ранее госпитализированный с COVID-19, сообщил о заражении вирусом всех членов его семьи.
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Общество

Китай ответит на санкции США, введенные против компании Huawei

Пекин, 15 мая 2020, 16:20 — REGNUM В ответ на ограничения, введённые Вашингтоном в сферу закупок американских микрочипов для нужд китайской компании Huawei в Пекине готовят санкции против американских компаний Apple, Cisco Systems, Qualcomm и "Боинг", сообщает 15 мая издание Global Times Более подробно ответные санкции Китая будут описаны позднее, после окончания их проработки.
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Здоровье

38 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае

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Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Интерфакс 12:40
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Происшествия

В Петербурге арестовали фигуранта дела о мошенничестве в «Ленэнерго»

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Климкин негативно оценил визит Козака в Берлин

Как добавил Климкин, Германия хотела дать Украине сигнал, что ей нужно держаться «нормандского формата» и не увлекаться двусторонними контактами.
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Наука

В Германии нашли лекарство от коронавируса

Исследователи выяснили, что коронавирус изменяет клетки человека, а сам COVID-19 оказывается не оказывает особого влияния на выработку белков у инфицированного, хотя вирусы обычно останавливают выработку белков зараженного для выработки белков вируса.
АБН вчера в 13:59
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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ФНС намерена запустить новые онлайн-услуги для уплаты налогов

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Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Политика

Путин запретил урезать «коронавирусные» выплаты медикам

Напомним, ввести ежемесячные доплаты медикам за работу с больными COVID-19 президент России поручил 8 апреля.
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Торговцы протестуют у рынка в Москве из-за повышения стоимости аренды

Отмечается, что причиной недовольства стало повышение стоимости аренды.
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Кино

Скончалась актриса Алла Мещерякова

Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
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Фигурное катание

Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе

Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
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Перспективная универсальная бронированная машина УБИМ прошла испытания

В России завершились испытания универсальной бронированной инженерной машины УБИМ.
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Финансы

Bank of America предсказал снижение ставки ЦБ России до рекордных 3,5%

Моделируя ситуацию, в которой ЦБ намеренно решит увести ставку в реально отрицательную зону, то есть ниже инфляции, для поддержки экономики, в Citi пришли к мнению, что в этом случае ключевая ставка может опуститься до 2,5% к концу года, то есть более чем вдвое с текущего уровня.
РБК 08:22
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Экономика

В России резко сократился прирост сбережений граждан

Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40
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Энергетика

Саудовская Аравия в июне сократит поставки нефти в США и Европу

Саудовская Аравия намеревается в июне наполовину сократить экспорт своей нефти в Европу и США, а также снизить на треть поставки в некоторые страны Азии.
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Игры

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Компания Sony представила геймплейный ролик нового проекта студии Sucker Punch Productions.
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Продажи новой «ГАЗели» начали в России

В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
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Общество

В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском вчера в 13:32
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Футбол

Болельщики «Локомотива» потребовали отставки руководства клуба

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В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу

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Российская газета вчера в 22:07
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