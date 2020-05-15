Главврач Центральной межрайонной больницы №3 в Козельске Калужской области уволен из-за некорректно выплаченных стимулирующих надбавок медикам, задействованным в работе с заразившимися коронавирусом. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

с чего всё началось

Накануне в местных СМИ появилось обращение медиков, сообщивших, что за работу с зараженными коронавирусом больными им перечислили по 27 рублей. После этого минздрав попросил главврача медучреждения дать разъяснения.

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