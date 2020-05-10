Коронавирус
Российская газетаКарантин в Краснодарском крае продлен до 23 мая
Глава Кубани Вениамин Кондратьев на совещании оперативного штаба продлил в регионе карантин, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, до 23 мая. При этом все ограничительные мероприятия на Кубани останутся неизменными - ни ужесточаться, ни ослабляться они не будут.
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Судя по имеющейся динамике, количеству гуляющих на улицах людей, я считаю, что до 15 июня необходимо продлить карантинные меры и пока не открывать курортный сезон.
— Владимир Порханов, хирургТАСС 07:07
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