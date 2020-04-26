ВРИО главного врача краевого госпиталя для ветеранов выпала из окна своего кабинета на 5 этаже.

с чего всё началось

Красноярск, 26 апреля 2020, 09:15 — REGNUM С пятого этажа упала исполняющая обязанности главного врача госпиталя для ветеранов войн в Красноярском крае, сообщает издание «ТВК Красноярск».

Экономика Кудрин: российская экономика восстановится после кризиса Глава российской Счётной палаты Алексей Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» заявил, что спад экономики страны в 2020 году может достичь 7—8%, но она восстановится после кризиса. 3

Происшествия Власти Петербурга заявили о смерти четырех медсестер с коронавирусом С начала апреля в Санкт-Петербурге умерли четыре медсестры с коронавирусной инфекцией COVID-19, передает "Интерфакс" со ссылкой на городской комитет по здравоохранению. 645

Политика Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала. 70

Общество Орешкин выделил три особенности кризиса из-за коронавируса Помощник президента РФ Максим Орешкин в телеэфире 25 апреля заявил, что наступивший мировой кризис из-за пандемии коронавируса по масштабу сравним со Второй Мировой войной. 96

Происшествия В Пятигорске задержали бывшего мэра города Льва Травнева Источник издания уточняет, что поводом для уголовного преследования стали масштабные проверки, которые прошли в администрации города еще в 2017 году. 50

Армия и оружие В ДНР в марте из-за обстрелов были повреждены более 500 домов Более 500 домов в самопровозглашенной Донецкой народной республике повреждено в марте в результате обстрелов, сообщил в пятницу министр строительства и ЖКХ ДНР Сергей Наумец.

Общество Нижегородская область ввела строгие ограничения на въезд Губернатор призвал распространить эту информацию среди жителей других регионов, если они собираются приехать в Нижегородскую область на майские праздники. 273

Общество Певца Максима Леонидова задержали в Санкт-Петербурге "Полиция задержала в Шуваловском парке Максима Леонидова, который посмел отойти на 100 метров от дома", - сообщил Вишневский. 1,2K

Энергетика США проводят проверку падения цен на нефть до отрицательных значений Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США проводит проверку снижения цен на нефть марки WTI до отрицательных значений, сообщил комиссар CFTC Дэн Берковиц в интервью Reuters. 3

Кино В российских видеосервисах выявили самые популярные фильмы за неделю Москва, 26 апреля 2020, 08:36 — REGNUM Предпочтения жителей России среди сериалов и кинофильмов, просматриваемых в период действия режима самоизоляции из-за распространения коронавируса, выявили российские онлайн-кинотеатры. 4

Общество Владимир Путин подписал закон о запрете алкоголя в барах в жилых домах Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в кафе, ресторанах и барах, которые расположены в многоэтажных домах, и площадь которых не превышает 20 кв. м. Об этом сообщает ТАСС. 128

Технологии Обновление Windows 10 удалило файлы пользователей Windows 10 совсем недавно выпустила обновление KB4549951, после установки которого у большинства пользователей были удалены все личные файлы. 92

Политика Украинские СМИ объяснили, почему Саакашвили не сможет быть чиновником Киев, 26 апреля 2020, 06:54 — REGNUM Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не сможет работать в правительстве Украины из-за имеющейся у него судимости, сообщили 25 апреля в киевском издании «Обозреватель». 41

Наука Иммунолог рассказал о перспективах создания вакцины от коронавируса Специалистам для создания вакцины от коронавируса необходимo прибегнуть к генетическим технологиям, a при создании доклинических моделей может понадобиться редактированиe геномa. 22