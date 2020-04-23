Коронавирус

Вести.RuВести.RuГлавврач московской больницы показал видео из переполненной реанимации

Главный врач московской клинической больницы №15 Валерий Вечорко сообщил об увеличении числа больных коронавирусом, поступающих в тяжелом состоянии, особо отметив, что это люди в возрасте до 40 лет. Взяв в руки телефон, он снял видео в реанимации лечебного учреждения.
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