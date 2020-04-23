Главный врач московской клинической больницы №15 Валерий Вечорко сообщил об увеличении числа больных коронавирусом, поступающих в тяжелом состоянии, особо отметив, что это люди в возрасте до 40 лет. Взяв в руки телефон, он снял видео в реанимации лечебного учреждения.

Общество Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады. 50

Общество В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы). 642

Здоровье В дагестанской больнице медсестер с ОРВИ держали в подсобке В социальных сетях появилось видео, на котором медсестры одной из больниц города Дербента лечатся от ОРВИ в комнате, предназначенной для хранения белья. 28

Общество В КНР закрыли въезд в Харбин из-за СOVID-19 Власти Харбина приняли решение о закрытии въезда в город, он стал центром второй волны распространения коронавируса нового типа в Китае, сообщают Известия со ссылкой на Reuters. 50

Политика Глава ДНР вернул Донецку дохрущёвское название Ранее глава ЛНР вернул Луганску название Ворошиловград.

Общество Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения Владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев назвал сроки возобновления международного авиасообщения. 260

Общество Минобрнауки назвало дату начала нового учебного года Напомним, что Минобрнауки с 16 марта рекомендовало вузам перейти на удаленное обучение, чтобы препятствовать распространению COVID-19. 99

Общество В Швейцарии начали исследование иммунитета жителей к коронавирусу Швейцарские исследователи приступили к сбору образцов крови местных жителей, чтобы установить, какая доля населения страны имеет иммунитет к новому типу коронавируса, сообщает SwissInfo.

Общество Роспотребнадзор расписал поэтапное возобновление работы общепита Роспотребнадзор подготовил рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов, которые пока закрылись для посетителей из-за коронавируса. 639

Интернет «Яндекс» запустил платформу для смарт-телевизоров Как пишет «Астера», «Яндекс» запустил свою платформу для смарт-телевизоров DEXP, а последние представлены только в магазинах сети DNS. 40

Армия и оружие Ливийское ПНС обвинило ЧВК Вагнера в применении химического оружия Турецкое агентство Anadolu сообщило о том, что в Ливии российская частная военная компания Вагнера совершила химическую атаку против сил Правительства Национального Согласия (ПНС). 112

Политика Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний «Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства. 1K

Общество Источник назвал июнь крайним сроком карантина в России Карантин и самоизоляция в России не продлятся дольше июня, сообщил Дождю источник, близкий к оперативному штабу по противодействию коронавирусу в России. 4

Политика В посольстве США сообщили о работе биолабораторий на Украине Киев, 23 апреля 2020, 15:37 — REGNUM В посольстве США на Украине отреагировали на запрос группы депутатов Верховной рады Украины, касающийся работы американских лабораторий на территории страны. 1