Коронавирус
Вести.RuГлавврач московской больницы показал видео из переполненной реанимации
Главный врач московской клинической больницы №15 Валерий Вечорко сообщил об увеличении числа больных коронавирусом, поступающих в тяжелом состоянии, особо отметив, что это люди в возрасте до 40 лет. Взяв в руки телефон, он снял видео в реанимации лечебного учреждения.
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Главврач больницы показал на видео опасность коронавируса: На аппаратах ИВЛ все больше молодежи!
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