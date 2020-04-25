Коронавирус
Lenta.ruГлавврач московской больницы раскрыл последствия пандемии коронавируса
Главный врач Первой Градской больницы имени Пирогова Алексей Свет, рассказал, что последствием пандемии коронавируса станет более внимательное отношение людей к санэпиднормам.
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с чего всё началось
"Наверное, люди начнут думать, начнет думать большой бизнес, так как с его стороны как раз сейчас есть растерянность", - сказал главврач, отметив при этом, что уже в нынешней ситуации "очень большое количество бизнеса помогает здравоохранению".РИА Новости04:05
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Общество
Глава комитета Госдумы Леонид Калашников заразился коронавирусом
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников рассказал РИА Новости, что у него диагностировали двустороннюю пневмонию, вызванную коронавирусом.
РИА Новости 07:03
Происшествия
На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru 02:46
Музыка
Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей вчера в 17:58
Общество
Умершая главный редактор «Русского Радио» болела раком
Скончавшаяся главный редактор "Русского Радио" Юлия Ларионова долгое время болела раком, сообщил РИА Новости генеральный директор "Русской медиагруппы" Роман Саркисов.
РИА Новости 06:12
Общество
В России за сутки выявлено 5966 случаев заражения коронавирусом
Еще 5966 случаев заражения коронавирусом выявлено в России за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 06:15
Происшествия
В Москве грабители избили молотком чиновника
В поселке Десеновское в Новой Москве был избит и ограблен 67-летний чиновник. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».
Lenta.ru 06:43
Общество
Власти Москвы ответили на иск о режиме самоизоляции
Мэрия Москвы направила ответ на иск, который оспаривает законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Газета.Ru 06:33
Общество
73 новых случая коронавируса подтвердили в Тульской области
На 25 апреля в Тульской области подтверждено 578 случаев заражения коронавирусом, из них 59 человек выздоровели, в том числе двое за минувшие сутки (жительницы Алексина и села Пахомово Заокского района), 4 — скончались.
Kursk.com 06:26
Футбол
Маркао поделился воспоминаниями о «Спартаке»
ГЛАС.RU 04:10
Общество
Названа дата снятия режима самоизоляции в Калининградской области
В Калининградской области до среды, 29 апреля 2020 года, продлён режим самоизоляции.
Русский Запад вчера в 06:21
Общество
Названа дата начала нового учебного года в вузах
Учебный год 2020/21 в высших учебных заведениях России начнется 1 сентября, несмотря на новые условия обучения.
Первое Студенческое агентство 23 апреля в 04:10
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
Общество
В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу
Вдобавок зампред СПЧ предложила ввести разовые пропуска на прогулки, преимущественно для пожилых людей, а также для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.
РИА Новости вчера в 20:45
Транспорт
Вестибюли 13 станций метро Москвы закроют с 26 апреля
Некоторые вестибюли 13 станций метро Москвы закроют с 26 апреля.
Газета.Ru 08:13
Авто
АвтоВАЗ рассказал, как будет рассекречивать новые модели
Традиционно каждые два года российский бренд Lada на своем стенде на Московском мотор-шоу демонстрировал новые модели и концепты.
Российская газета 22 апреля в 09:00
Происшествия
Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости вчера в 08:08
Здоровье
Врачи назвали главное отличие аллергии от COVID-19
Поскольку на начальном этапе инфекция может протекать легко, ее часто путают с ОРВИ или сезонной аллергией.
Вести.Ru 06:46
Энергетика
Алекперов исключил понижение цен на бензин в России
Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия 05:23
Происшествия
В Брянской области скончались ещё двое пациентов с коронавирусом
Брянск, 25 апреля 2020, 13:20 — REGNUM Два человека с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались в Брянской области за минувшие сутки.
REGNUM 06:20
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах
Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
Общество
В Кузбассе продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев продлил режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса до 4 мая.
РИА Новости 07:33
Политика
Лукашенко не исключил появления новой конституции в Белоруссии
В конце мая 2019 года Лукашенко заявил, что в ближайшее время в стране возможно или появление новой конституции, или внесение поправок в действующий основной закон.
РИА Новости 06:12
Кино
Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн-кинотеатрах
RuNews24.ru 23 апреля в 03:48
Экономика
ФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников
С 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустит специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника, сообщил во время онлайн-брифинга о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса глава ФНС Даниил Егоров.
Российская газета вчера в 06:46
Армия и оружие
Россия подняла Су-27 из-за истребителей Бельгии у границы
Российские истребители Су-27 были подняты в небо для сопровождения бельгийских самолетов возле границы.
Lenta.ru 05:36
Общество
Пенсионный фонд утвердил график доставки пенсий и выплат в мае
Управление ФПС Тверской области утвердил график доставки пенсий с учетом всех выходных и праздничных дней.
АиФ Тверь 02:02
Общество
Попова заявила, что необходимо продлить режим самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас Россией пройдено два инкубационных периода коронавируса, лишь после третьего периода можно будет говорить о возврате к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 13:44
Экономика
Греф призвал смелее отменять налоговые платежи для бизнеса
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что российским властям для поддержки бизнеса надо смелее отменять налоговые платежи.
Коммерсантъ 07:05
Наука
Cамодельные двухслойные маски задержали от 80 до 99% частиц аэрозолей
Физики из США выяснили, что самодельные маски из двух слоев ткани разного типа, к примеру, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей.
ТАСС Наука вчера в 10:28