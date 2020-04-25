"Наверное, люди начнут думать, начнет думать большой бизнес, так как с его стороны как раз сейчас есть растерянность", - сказал главврач, отметив при этом, что уже в нынешней ситуации "очень большое количество бизнеса помогает здравоохранению".

с чего всё началось

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