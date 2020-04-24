Будьте в Плюсе
Главное
Ещё 
США
Ещё 
Интересное
Ещё 
Политика
Ещё 
Общество
Ещё 
Экономика
Ещё 
В мире
Ещё 
Спорт
Ещё 
Происшествия
Ещё 
Культура
Ещё 
Технологии
Ещё 
Наука
Ещё 
Авто
Ещё 
реклама
Главное
ИзвестияИзвестия
Главврач московской больницы спрогнозировал последствия пандемии
Мой Брянск
  • Мой Брянск
  • Вечерняя Москва
  • RT на русском
  • Профиль
  • МедиаПоток
  • MedikForum.ru
  • РЕН ТВ
  • Pravda.Ru
  • Газета.Ru
Смотрите также
«Наверное, люди начнут думать, начнет думать большой бизнес, так как с его стороны как раз сейчас есть растерянность», — резюмировал главврач.В источнике
Оценить
30
26
Подробнее о событии
alt

Главврач московской больницы рассказал о последствиях ситуации с COVID

Взгляд.ру 04:40 
alt

Врач рассказал о последствиях пандемии коронавируса

RT на русском 05:40
alt

Главврач столичной больницы рассказал, как пандемия повлияла на людей

Вечерняя Москва 05:27
реклама
Главное