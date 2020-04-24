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«Наверное, люди начнут думать, начнет думать большой бизнес, так как с его стороны как раз сейчас есть растерянность», — резюмировал главврач.