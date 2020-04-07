Коронавирус

РосбалтРосбалтГлавврач московской больницы заразилась коронавирусом

Васильева заверила, что сейчас чувствует себя нормально и работает дома. В связи с инцидентом в Москве проверяют на коронавирус окружение заразившегося врача. В конце марта коронавирус был обнаружен у главного врача больницы в Коммунарке Денис Проценко.
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Зараженная коронавирусом главврач московской больницы рассказала о самочувствии

Lenta.ru13:04

Третья потеря героя от коронавируса: В Москве заболел ещё один высокопоставленный врач

Царьград10:41

Главврач больницы имени Давыдовского в Москве заразилась коронавирусом

Вечерняя Москва10:46

Главврач больницы имени Давыдовского в Москве заразилась коронавирусом

РИА Новости10:38

Главврач столичной больницы заразилась коронавирусом

РБК10:30

Главврач больницы имени Давыдовского подтвердила, что заражена коронавирусом

Москва 2411:03

Главврач московской больницы имени Давыдовского заразилась коронавирусом

Дождь07:51
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Здоровье

В Алтайском крае подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом

В Алтайском крае подтверждено шесть новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших составляет 18.
RT на русском 21:52
Общество

Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Ведомости 12:58
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Гэтжи заменит Хабиба в бою с Тони Фергюсоном на UFC 249

ODDS.ru вчера в 03:17
Здоровье

Пять новых случаев заражения коронавирусом выявили на Сахалине

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал о пяти новых случаях заражения коронавирусом в регионе.
РЕН ТВ 21:10
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Вести.Ru вчера в 21:58
Общество

Минтранс составил предварительный график вывозных рейсов из-за рубежа

Рабочая группа сформировала предварительный график вывозных рейсов россиян из-за рубежа на ближайшие дни, сообщает пресс-служба Минтранса России.
РИА Новости 18:06
Экономика

Рассчитано влияние НДФЛ на доходы с вкладов менее миллиона рублей

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) на доходы с вкладов может затронуть депозиты размером менее миллиона рублей.
Lenta.ru 20:55
Общество

Лаборатории в Забайкалье могут проверить 1 300 тестов на коронавирус в день

Мощности всех лабораторий края хватает на проведение 1 300 тестов на коронавирус в день.
Zabnews.ru вчера в 03:17
Общество

Число умерших за сутки от коронавируса в США побило рекорд

Общее число скончавшихся достигло 12 722. Утверждается, что по количеству умерших за сутки 7 апреля стало рекордным.
Lenta.ru 22:03
Происшествия

В Бурятии сельчане убили на стадионе приехавшего из Улан-Удэ парня

В воскресенье, 5 апреля, на стадионе на окраине села Ульдурга нашли тело 27-летнего молодого человека с признаками насильственной смерти – колото-резанным ранением шеи и многочисленными повреждениями в области головы, туловища и конечностей.
Информ Полис online 21:17
Экономика

Правительство России ввело квоты на экспорт зерна

В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Mirmol.ru вчера в 10:56
Футбол

Смолов ответил агенту Селюку на критику в свой адрес

RT на русском вчера в 15:49
Политика

Путин задал вирусологам вопрос о сокращении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
РИА Новости 10:19
Общество

В Аргентине ученые расшифровали полный геном коронавируса

Буэнос-Айрес, 8 апреля 2020, 01:23 — REGNUM Полный геном коронавируса SARS CоV-2, пандемия которого охватила мир, расшифровали ученые из Аргентины, 7 апреля сообщается на сайте аргентинского президента.
REGNUM 18:23
Общество

Несколько десятков россиян не попали в список на вылет из Нью-Йорка

Несколько десятков россиян не попали в список вылетающих рейсом в Москву, они собралась в терминале 1 аэропорта JFK в Нью-Йорке у стойки «Аэрофлота», сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 20:22
Общество

Основатель Twitter пожертвовал $1 млрд на борьбу с коронавирусом

Основатель и гендиректор компании Twitter Джек Дорси пожертвовал $1 млрд на борьбу с коронавирусом.
РБК 19:44
Экономика

С 3 апреля введены кредитные каникулы для граждан и предпринимателей

Обратиться с требованием о кредитных каникулах заемщики могут до 30 сентября 2020 года, однако Правительство РФ при необходимости вправе продлить этот срок.
Гарант 09:36
Политика

Трамп допустил прекращение финансирования ВОЗ

Президент США Дональд Трамп не исключил, что Вашингтон приостановит финансирование Всемирной организации здравоохранения.
РИА Новости 18:46
Общество

США вернули на родину 45 тысяч своих граждан

Россия возвращает застрявших за рубежом почти 26 тысяч россиян, но не быстро – на сегодня анонсированы только два рейса – из Нью-Йорка и с Мальдив.
Эхо Москвы 20:20
Общество

В России установили ограничения цен на продажу масок и перчаток

Правительство России установило ограничения на продажу масок и перчаток: на каждом этапе продаж цена на них может повышаться не более чем на 10% и не более чем на 10 копеек за штуку.
Известия вчера в 06:19
Кино

Премьера фильма «Зулейха открывает глаза» состоится 13 апреля

Татар-информ 06:48
Общество

Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости 14:21
Политика

Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на «возвращение» Крыма

Три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.
РИА Новости 21:16
Происшествия

Второй человек скончался от коронавируса в Иркутской области

В Иркутской области скончался второй пациент с коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном оперштабе 8 апреля.
Твой Иркутск 21:39
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Газета.Ru 09:51
Политика

«Единая Россия» поддержит граждан и медиков во время пандемии

Руководитель Ставропольского регионального общественно-волонтерского центра "Единой России" по оказанию помощи в связи с пандемией коронавируса, депутат Думы Ставропольского края от фракции "Единая Россия" Дмитрий Шуваев заявил, что добровольцы "Единой России" не забыли и о людях без определенного места жительства.
Newstracker.ru 11:26
Экономика

Fitch изменило прогноз по 15 российским банкам на «негативный»

Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) 15 российских банков на "негативный".
ТАСС 15:20
Общество

Мантуров заявил о дефиците защитных костюмов для врачей

Дефицит запаса защитных костюмов для врачей составляет 300 тысяч в сутки, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Газета.Ru 12:03
Происшествия

Художник Никас Сафронов попал в аварию в Москве

Художник Никас Сафронов попал в аварию в центре столицы, на Тверской-Ямской. Вместе с ним в машине Porsche находился его брат.
Вести.Ru 21:00
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Минюст США обвинил ФИФА во взятке от России за ЧМ-2018

Министерство юстиции США обвинило Международную федерацию футбола (ФИФА) в получении взятки от России за проведение Чемпионата мира 2018 года.
МонаВиста 13:16
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