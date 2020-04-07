Коронавирус
РосбалтГлавврач московской больницы заразилась коронавирусом
Васильева заверила, что сейчас чувствует себя нормально и работает дома. В связи с инцидентом в Москве проверяют на коронавирус окружение заразившегося врача. В конце марта коронавирус был обнаружен у главного врача больницы в Коммунарке Денис Проценко.
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Общество
В Калининградской области определили предприятия, которым можно работать во время выходных
Власти Калининградской области определили перечень из 12 отраслей, предприятия которых обеспечивают устойчивость экономики и рынка труда региона и могут работать в штатном режиме в период выходных дней, объявленных из-за пандемии, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Общество
Названы богатейшие люди планеты
Основатель Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг богатейших людей планеты, который ежегодно составляет журнал Forbes.
Общество
Скворцова дала прогноз о пике эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Спорт
Российская фигуристка Шошина подхватила в Италии коронавирус
Музыка
«Несчастный случай» выпустил клип «Мир во время чумы»
Клип "Мир во время чумы" появился на YouTube-канале группы "Несчастный случай".
Общество
Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020
Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Политика
Путин спросил у вирусологов, можно ли сократить число нерабочих дней
Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
Экономика
Предприниматели просят правительство вернуть 30% от страховых взносов
Торгово-промышленная палата РФ совместно с "Опорой России", "Деловой Россией" и Российским союзом промышленников и предпринимателей обратились к правительству с просьбой вернуть до 30% средств, уплаченных российскими предпринимателями в качестве страховых взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст открытого письма, направленного бизнесменами премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Общество
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса превысило 5,4 тысячи человек
По всей стране число жертв заболевания приближается к 11 тысячам, а количество инфицированных превысило 380 тысяч человек.
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Общество
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Шоу-бизнес
Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония
Армия и оружие
В России подготовят судно-госпиталь из-за пандемии коронавируса
Министр обороны России Сергей Шойгу поручил увеличить число мест на госпитальном судне «Иртыш» до 450 из-за пандемии коронавируса.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Общество
В роддоме Румынии коронавирус нашли у десяти младенцев
Бухарест, 7 апреля 2020, 22:02 — REGNUM Десять подтверждённых случаев заражения коронавирусом зафиксированы среди новорожденных в одном из роддомов Румынии, сообщает 7 апреля Romania Insider.
Биатлон
Сборная России по биатлону может лишиться поста главного тренера
В ходе заочного заседания правления Союза биатлонистов России (СБР) рассматривался вопрос об упразднении должности главного тренера российской сборной по биатлону.
Экономика
Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд
Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Общество
Спрогнозировано окончание эпидемии коронавируса в разных странах
Международная консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) провела исследование, в котором представила ближайший прогноз эпидемии коронавируса и ее окончания в разных странах мира.
Политика
Трамп раскритиковал действия ВОЗ в связи с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп раскритиковал действия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Общество
В Минтрансе рассказали о порядке вывоза россиян из-за границы
Стоимость билетов на вывозные авиарейсы для россиян будет фиксированной, следует из сообщения на сайте Минтранса РФ по итогам заседания рабочей группы, координирующей возвращение граждан России на родину из иностранных государств.
Политика
Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $34
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла на 3,24% на лондонской бирже ICE, свидетельствуют данные CNBC.
Происшествия
В Волгограде рассказали о распределении новых случаев COVID-19
Волгоград, 7 апреля 2020, 17:06 — REGNUM Среди 11 выявленных за последние сутки случаев COVID-19 шесть приходится на Волгоград.
Общество
Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату
Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Кино
«Анусы не бросались в глаза»: Художник по спецэффектам рассказал о работе над «Кошками»
Недавно источник, близкий к производству "Кошек", рассказал The Daily Beast, что работа над фильмом была настоящим адом, в первую очередь из-за требований режиссера Тома Хупера к художникам.
Политика
Абхазия закрывает границу с Россией
Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба распорядился ограничить въезд в страну через пункты пропуска на границе с Россией, сообщается на сайте администрации президента республики.
Происшествия
Дочь Сергея Доренко получила травмы в конфликте с соседкой
Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина обратилась в больницу подмосковного Одинцово с травмами, полученными в ссоре с соседкой по даче.