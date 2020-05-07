Коронавирус
РИА НовостиГлавврач московской поликлиники умерла от коронавируса
В Москве умерла главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева, заразившаяся коронавирусом. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
Читать в источнике
Оценить523
Подробнее о событии
Показать все источники
Главный врач поликлиники №180 с подтвержденным коронавирусом скончалась в Москве
Агентство Москва05:18
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 13:39, Ашберн
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
РИА Новости 11:06
Здоровье
Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области
Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Дон-ТР 05 мая в 12:27
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100
Египетский миллиардер, основатель Orascom Telecom Holding Нагиб Савирис допустил рост цен на нефть до $100 через 18 месяцев.
Известия 10:02
Общество
Собянин заявил о 300 тысячах заразившихся коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реальное число заразившихся коронавирусом составляет около 300 тысяч.
Lenta.ru 05:16
Киберспорт
Gambit и forZe планируют подать в суд на Winstrike
После завершения переговоров представители Winstrike перестали отвечать на запросы forZe.В конце марта клуб направил Winstrike официальную претензию — если её условия не будут выполнены, forZe подаст в суд.
Dota2.ru 05:43
Общество
Обязательный масочный режим вводится в Крыму с 12 мая
Режим самоизоляции для всех граждан в Крыму объявлен до 11 мая.
ИА Крыминформ 03:18
Общество
В Твери демонтировали мемориальные доски в память о жертвах репрессий
Две мемориальные доски на здании старого корпуса ТГМУ в Твери, установленные в начале 1990-х в память о замученных жертвах репрессий, 7 мая были демонтированы.
ТИА 08:18
Политика
Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.
Коммерсантъ 13:27
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
«Накануне стало известно, что МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала, после того как в новостях был показан репортаж о ситуации с COVID-19 в республике», — уточнила пресс-служба телеканала.
RT на русском 05:00
Общество
Власти Петербурга анонсировали введение масочного режима
Ношение защищающих рот и нос масок и перчаток станет обязательным в Санкт-Петербурге, заявил заместитель губернатора города Евгений Елин.
РБК 12:55
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход фигуристки Трусовой к Плющенко
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала в Instagram фотографию со спортсменкой Александрой Трусовой, которая в ближайшее время перейдет в академию Евгения Плющенко, и заявила о невозможности привыкнуть к уходу подопечных.
Rambler News Service 11:54
Политика
Украинских боксеров Усика и Ломаченко включили в базу «Миротворца»
Боксеров обвиняют в "отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях, манипуляции общественно значимой информацией и называют противниками независимости украинского православия от контроля России".
РИА Новости 11:08
Общество
Ъ предупредил о возможном закрытии половины магазинов одежды в Москве
После снятия карантинных мер в Москве может открыться только половина магазинов одежды, обуви и аксессуаров.
РИА Новости 01:56
Происшествия
В Татарстане найден мертвым глава исполкома Сармановского района
Сегодня днем в лесопосадке близ Сарманово было найдено тело руководителя исполкома Сармановского района Татарстана Альфиса Мухаметгараева.
Реальное время 13:10
Общество
В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Согласно ранее представленному прогнозу сингапурских учёных, эпидемия завершится в России к 24 августа.
RT на русском 11:37
Космос
Китай произвел первый запуск ракеты «Чанчжэн-5В»
Примечательно, что указанная миссия является не только пробным полетом современной ракеты-носителя "Чанчжэн-5В", но и первым испытательным запуском прототипа Crew Spacecraft, который представляет собой новейший пилотируемый космический корабль.
OAnews 05 мая в 11:15
Армия и оружие
В Пентагоне раскритиковали идею отказа от применения ядерного оружия
Исполняющий обязанности замглавы Пентагона Джеймс Андерсон заявил, что принятие США военной доктрины, в рамках которой страна не сможет первой нанести удар ядерным оружием, не уменьшит, а увеличит риск широкомасштабного конфликта.
News.ru 11:52
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Татьяна Паркина
Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Происшествия
МВД сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции»
Главное управление МВД России по Москве сообщило о задержании основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по подозрению в вымогательстве 300 000 руб. у бывшего полицейского.
Ведомости 03:38
Кино
Появились новые фото со съемок продолжения «Аватара»
Новые фотографии со съёмок второго "Аватара" появились в Сети.
Российская газета 08:49
Общество
Рудковская заявила о прекращении отношений с изданием StarHit
Российский продюсер Яна Рудковская заявила, что больше не сотрудничает с изданием StarHit.
Москва 24 10:37
Экономика
Власти Петербурга подготовили второй пакет мер по поддержке бизнеса
Власти Петербурга подготовили новый пакет мер по поддержке бизнеса.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 12:39
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры
Московский Комсомолец 06:36
Экономика
Сбербанк понизил ипотечные ставки
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости вчера в 07:46
Общество
Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей
Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС 07:15
Политика
CNN: у военного из окружения Трампа выявили коронавирус
У военнослужащего ВМФ США, работающего в Белом доме, выявили коронавирусную инфекцию, сообщает CNN.
RT на русском 12:22
Общество
Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски
Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
Lenta.ru 11:24