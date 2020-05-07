В Москве умерла главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева, заразившаяся коронавирусом. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

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Происшествия В Петербурге нашли женщину, затушившую Вечный огонь Полиция нашла женщину, затушившую Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге, которая призналась, что сделала это нечаянно, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. 292

Гаджеты Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12 Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка. 4

Кино Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют супругов с суперспособностями Актеры Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют в новой киноадаптации комикса «Тяжелая ноша».

Армия и оружие Новый гусеничный БТР для Крайнего Севера создают в России Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Александра Красовицкого, гендиректора "Военно-промышленной компании", которая занимается разработкой бронетранспортера, эта машина предназначена для выполнения боевых задач в условиях Крайнего Севера. 14

Происшествия Потомственный математик пять дней пролежал с трупом матери в Москве Мужчина сжимал в объятиях труп матери, которая лежала у него на груди. Судя по всему, женщина скончалась около пяти дней назад.

Экономика Фондовый рынок США в очередной раз начал день с роста Нью-Йорк, США, 6 мая 2020, 17:27 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США 6 мая открылись в «зеленой зоне», на следующий день после хорошего роста благодаря IT-компаниям и сектору здравоохранения. 3

Политика МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала "Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала. 4,7K

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Общество Главный санитарный врач Петербурга назвала условия отмены карантина В Петербурге снятие ограничений по коронавирусу станет возможно, когда темпы прироста заболеваемости не будут превышать 2%, заявила телеканалу «Санкт-Петербург» главный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова. 22

Общество Граница Финляндии для россиян останется закрытой до 14 июня Россияне не смогут путешествовать в Финляндию до 14 июня – наши соседи продлили ограничения на передвижение через финские границы, которые были введены в марте этого года. 10

Общество Дана Борисова раскритиковала Малышеву за ее дом в США Телеведущая Дана Борисова раскритиковала Елену Малышеву за роскошный дом в США.

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