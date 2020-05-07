Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиГлавврач московской поликлиники умерла от коронавируса

В Москве умерла главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева, заразившаяся коронавирусом. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
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Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса

РИА Новости07:29

Главврач московской поликлиники умерла после заражения коронавирусом

Lenta.ru06:22

Главврач городской поликлиники №180 с подтвержденным коронавирусом умерла в Москве

ТАСС05:12

Главврач столичной поликлиники номер 180 скончалась от коронавируса

Вечерняя Москва05:53

Скончалась главврач городской поликлиники № 180 с подтвержденным коронавирусом

Москва 2405:29

Главный врач поликлиники №180 с подтвержденным коронавирусом скончалась в Москве

Агентство Москва05:18

В Москве умерла заболевшая коронавирусом главврач поликлиники

RT на русском06:19
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Политика

Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию

Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом.
РИА Новости 15:44
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Общество

Власти Москвы продлили режим ограничений до 31 мая

Режим ограничений в Москве будет продлен до 31 мая, говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина.
РБК 09:52
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Политика

Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»

Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета 16:21
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Экономика

Сбербанк понизил ипотечные ставки

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости вчера в 07:46
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Происшествия

В Москве задержан банкир Олег Власов

В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия 13:18
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Общество

В Британии подтверждают «расовую теорию» смертности от коронавируса

Полная статистика по расовому составу заболевших и умерших от Covid-19 американцев пока отсутствует, однако, например, по информации из штата Иллинойс, понятно, что от коронавируса чернокожие страдают заметно сильнее.
Евразия Daily 07:29
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Происшествия

В Петербурге нашли женщину, затушившую Вечный огонь

Полиция нашла женщину, затушившую Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге, которая призналась, что сделала это нечаянно, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
РИА Новости 16:15
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Армия и оружие

Путин запретил военным рассказывать о службе в интернете и в СМИ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в дисциплинарный устав Вооруженных сил России.
ProUfu.ru 13:00
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Гаджеты

Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12

Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка.
NewInform вчера в 08:14
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Кино

Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют супругов с суперспособностями

Актеры Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют в новой киноадаптации комикса «Тяжелая ноша».
Культуромания 06:41
Происшествия

Дочь миллиардера Жукова задержали на территории пансионата на Рублевке

РЕН ТВ 07:26
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Армия и оружие

Новый гусеничный БТР для Крайнего Севера создают в России

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Александра Красовицкого, гендиректора "Военно-промышленной компании", которая занимается разработкой бронетранспортера, эта машина предназначена для выполнения боевых задач в условиях Крайнего Севера.
Российская газета 02:27
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Происшествия

Потомственный математик пять дней пролежал с трупом матери в Москве

Мужчина сжимал в объятиях труп матери, которая лежала у него на груди. Судя по всему, женщина скончалась около пяти дней назад.
Московский Комсомолец 11:20
Экономика

Фондовый рынок США в очередной раз начал день с роста

Нью-Йорк, США, 6 мая 2020, 17:27 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США 6 мая открылись в «зеленой зоне», на следующий день после хорошего роста благодаря IT-компаниям и сектору здравоохранения.
REGNUM вчера в 10:27
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Игры

У киберпанк-боевика Ghostrunner появилась временная демоверсия

Игромания.ру вчера в 10:31
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Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
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Политика

Саакашвили назначен Зеленским главой исполнительного комитета реформ

Зеленский искренне поздравил бывшего грузинского президента с новым ответственным вызовом.
Вести.Ru 14:30
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Политика

Конституционный суд Молдавии признал кредит от России незаконным

Конституционный суд Молдавии признал соглашение о кредитовании на сумму 200 миллионов евро между Москвой и Кишинёвом незаконным.
Lenta.ru 17:42
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Общество

ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей

50 тысяч рублей на сайте магазина ЦУМ стоит брендовый кожаный ремень, которым подпоясана заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в видеоролике с обращением к медицинским работникам столицы.
Эхо Москвы 10:06
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Происшествия

В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика

Басманный районный суд Москвы заключил под стражу Джамбула Джанашию — еще одного предполагаемого участника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 11:41
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Кино

9 мая Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»

Discover24 05 мая в 06:46
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Общество

Главный санитарный врач Петербурга назвала условия отмены карантина

В Петербурге снятие ограничений по коронавирусу станет возможно, когда темпы прироста заболеваемости не будут превышать 2%, заявила телеканалу «Санкт-Петербург» главный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова.
DP.RU 12:04
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Общество

Граница Финляндии для россиян останется закрытой до 14 июня

Россияне не смогут путешествовать в Финляндию до 14 июня – наши соседи продлили ограничения на передвижение через финские границы, которые были введены в марте этого года.
Мегаполис онлайн 12:50
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Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru вчера в 03:37
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Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российских границ

Шестой флот ВМС США опубликовал фотографии того, как американские и британские военные корабли проводят совместные операции в Баренцевом море.
Газета.Ru 17:02
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Общество

Дана Борисова раскритиковала Малышеву за ее дом в США

Телеведущая Дана Борисова раскритиковала Елену Малышеву за роскошный дом в США.
URA.Ru 17:20
Здоровье

Коронавирус сегодня, 7 мая. Прогноз учёного: самоизоляцию продлят

Руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию коронавирусной инфекции Центра компетенций Национальной технологической инициативы СПбПУ, профессор Алексей Боровков дал прогноз на распространение коронавирусной инфекции в России.
Чемпионат 10:00
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Общество

В Роспотребнадзоре считают, что в РФ может не быть пика коронавируса

В интервью телеканалу «Россия 24» директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин отметил, что у предпринятых в стране мер по предотвращению распространения коронавируса может быть интересное следствие.
Московский Комсомолец в Марий Эл 09:32
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Общество

Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину

Ведомости 15:05
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Происшествия

«Ассоциация народного сопротивления» сообщила об обысках в штаб-квартире

ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщал, что серию обысков у членов АНС и в штаб-квартире организации начали следователи совместно с сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму МВД.
РБК 05:11
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Главное